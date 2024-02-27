دراسة تجيب... هل خفض عدد السجائر مفيد للصحة؟

عوض الإقلاع عن التدخين بشكل كامل، يختار البعض تدخين سيجارة واحدة فقط في اليوم بدلاً من علبة. فهل هذا يقلل من المخاطر الصحية؟

تسجل سنوياً آلاف الوفيات في العالم بسب التدخين. ففي ألمانيا لوحدها توفي حوالي 127 ألف شخص في ألمانيا نتيجة تدخين السجائر، بحسب تقارير المركز الألماني لأبحاث السرطان.

ويحاول الكثيرون الإقلاع عن التدخين بدون جدوى. ولكن قليلون فقط هم من ينجح في ذلك. ويلجأ البعض إلى تدخين سيجارتين فقط في اليوم بدل علبة كاملة، نقلاً عن موقع "دير شبيغل".

وحاول باحثون أمريكيون معرفة هل يقلل تدخين سيجارة واحدة من المخاطر الصحية بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية، استناداً إلى بيانات من حوالي 290 ألف شخص.

وأظهرت الدراسة أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم يسبب أضراراً أكبر بكثير من الضرر الذي تسببه علبة السجائر الكاملة وأن تدخين سيجارة واحدة وراء ثلث إلى نصف المخاطر المتزايدة على من يدخن علبة سجائر كاملة في اليوم. ومن ناحية أخرى، انخفض خطر الإصابة بالسرطان أو مرض الرئة الانسدادي (COPD) بشكل ملحوظ بين أولئك الذين يدخنون عددا أقل من السجائر، وبالتالي فإن خفض عدد السجائر كان مفيداً لصحتهم، يضيف موقع "دير شبيغل".

وحتى بين أولئك الذين يدخنون أقل من سيجارة واحدة في اليوم، كانت العواقب السلبية، وكان خطر الوفاة لديهم أعلى بنحو الثلثين من غير المدخنين.

ع.ع /خ.س