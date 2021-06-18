 دراسة تثبت وجود ارتباط بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.06.2021

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صحة

دراسة تثبت وجود ارتباط بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون

بعد دراسة لسنوات شملت مرضى بسرطان القولون، ثبت أن تناول اللحوم الحمراء يفرز مركّبات كيميائية يمكن أن تسبب "الألكلة"، التي تتسبب بدورها في الإصابة بالسرطان والوفاة. فهل من الواجب الامتناع كلياً عن تناول اللحوم الحمراء؟

صورة رمزية للحوم الحمراء

الدراسة الجديدة أثبتت وجود علاقة بيولوجية بين الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء وإمكانية الإصابة بسرطان القولون.

لطالما نصح الأطباء بالحد من تناول اللحوم الحمراء لمنع الإصابة بسرطان القولون، لكن الخبراء لم يكونوا واثقين جميعهم حتى الآن بوجود رابط فعلي بين الاثنين.

مختارات

ربطت دراسة بين زيادة تناول اللحوم الحمراء وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مسببة للوفاة المبكرة بعد فحص العادات الغذائية في عدة ولايات أمريكية لأكثر من 16 عاما. أظهرت الدراسة نتائج مفاجئة فيما يتعلق باللحوم البيضاء.

الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء بكثرة هم أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بالفشل الكلوي، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كميات أقل، حسب دراسة حديثة. أما الدجاج والأسماك والبيض أو الخضار فلها تأثير آخر.

اكتشاف السرطان في مراحله الأولى يجعل الشفاء الكامل منه أمراً ممكنا، وقد يبدأ بمجرد ألم عادي أوبالتعب المزمن والإرهاق. إليك بعض العلامات التي من الممكن أن تكشف مبكرا عن هذا المرض الخبيث وتعجل من إمكانية شفائه.

بيد أن دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "كانسر ديسكوفري" العلمية توصلت إلى تحديد خصائص الأضرار اللاحقة بالحمض النووي جرّاء اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء. وأكدت الدراسة أن هذه اللحوم مُسرطِنة بالفعل، فاتحةً الطريق أمام الكشف المبكر عن المرض وتطوير علاجات جديدة له.

ولا تعني نتيجة هذه الدراسة وجوب الامتناع كلياً عن تناول اللحوم الحمراء، بل المطلوب "الاعتدال واتباع نظام غذائي متوازن"، على ما أوصى به أخصائي الأورام في معهد "دانا فاربر" للسرطان ماريوس جياناكيس.

وسبق للأبحاث العلمية أن أثبتت وجود صلة بين سرطان القولون واللحوم الحمراء من خلال استبيانات عن العادات الغذائية للمصابين به.

لكن الدراسات من هذا النوع مرهونة إلى حدّ كبير بالبيانات التي تستند عليها، وفي عام 2019 أثار فريق من الباحثين الجدل إذ شكك في دقة مقولة إن الإقلال من استهلاك اللحوم الحمراء يساهم في خفض الوفيات الناجمة عن السرطان.

ورأى ماريوس جياناكيس الذي أدار هذه الدراسة الجديدة في تصريح لوكالة فرانس برس أن "ثمة حتماً آلية" تجعل "اللحوم الحمراء مادة مسرطِنة".

واكتشف العلماء منذ مدة طويلة كيفية نشوء أورام سرطانية بفعل دخان السجائر، وكيفية تَسَبُب بعض الإشعاعات فوق البنفسجية التي تخترق الجلد بحصول تحوّر في الجينات يؤثر على كيفية نمو الخلايا وانقسامها.

ومن هذا المنطلق، عمل ماريوس جياناكيس وزملاؤه على ترتيب تسلسل الحمض النووي لـ 900 مريض بسرطان القولون، اختيروا من بين مجموعة من 280 ألف شخص شاركوا في دراسات على مدى سنوات شملت طرح أسئلة عليهم عن نمط حياتهم.

وتكمن أهمية المقاربة التي اتبعتها هذه الدراسة في أن المشاركين لم يكونوا يعرفون أنهم سيصابون بهذا السرطان، خلافاً لتلك التي تُطرح فيها الأسئلة عن العادات الغذائية على أشخاص مصابين أصلاً.

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فتش عن الألكلة!

وأظهرت التحاليل المخبرية عن تحوّر معيّن لم يسبق أن رُصد، لكنه يعود إلى نوع من التحوّر في الحمض النووي يسمى "الألكلة" أو ما تعرف في اللغة الإنجليزية بـ"Alkylation". ولا تصبح كل الخلايا التي تحتوي على هذا التحوّر سرطانية حكماً، وهي كذلك موجودة في عينات سليمة.

ولكن تبيّن أن هذا التحوّر مرتبط إلى حدّ كبير باستهلاك اللحوم الحمراء سواء المصنّعة منها أو غير المصنّعة، قبل ظهور المرض. وفي المقابل، لم يظهر أي ارتباط مع استهلاك لحوم الدواجن أو الأسماك أو العوامل الأخرى التي تم فحصها.

 وشرح ماريوس جياناكيس أن "تناول اللحوم الحمراء يفرز مركّبات كيميائية يمكن أن تسبب الألكلة". وهذه المركّبات ناجمة عن الحديد الموجود بكثرة في اللحوم الحمراء أو من النترات الموجودة غالباً في اللحوم المصنعة.

وتبيّن أن هذا التحوّر موجود أيضاً بكثافة في القولون البعيد، وهو جزء من القولون أشارت الدراسات السابقة إلى ارتباطه بقوة بسرطان القولون والمستقيم الناتج مِن تناول اللحوم الحمراء.

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تنظير القولون للوقاية من السرطان

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن من بين الجينات الأكثر تأثراً بالألكلة تلك التي أشارت الدراسات السابقة إلى أنها الأكثر عرضةً للتسبب بسرطان القولون عند حدوث تحوّر فيها. وأوضح ماريوس جياناكيس أن مختلف هذه العناصر تشكّل مجتمعةً ملفاً متيناً، يشبه إلى حدّ ما عمل التحرّي.

وأظهرت الدراسة أن المرضى الذين تحتوي أورامهم على أعلى مستويات الألكلة عرضة بنسبة 47 في المئة أكثر من الآخرين لخطر الوفاة.

ولم تلاحِظ مستويات عالية من الألكلة إلا في أورام المرضى الذين يتناولون في المتوسط أكثر من 150 غراماً من اللحوم الحمراء يومياً. وتوقع الباحث أن يساعد هذا الاكتشاف الأطباء على تحديد المرضى الأكثر استعداداً وراثياً للألكلة، بما يتيح لهم نصحهم بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء.

كذلك يساهم رصد المرضى الذين بدأوا يراكمون هذه التحورات في تحديد أولئك الأكثر عرضة منهم لخطر الإصابة بمثل هذا السرطان، أو اكتشاف المرض في وقت مبكر جداً.

ونظراً إلى أن مستوى الألكلة يبدو مؤشراً إلى شدة المرض، يمكن ايضاً الاستناد عليه لتشخيص متوسط العمر المتوقع للمرضى. ويمهد فهم كيفية تطور سرطان القولون الطريق أيضاً لابتكار علاجات توقف هذا التطور سعياً إلى الحؤول دون الإصابة بالمرض.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

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    المكسرات

    تتراوح كمية البروتين في أغلب أنواع المكسرات بين 3 حتى 7 غرام من البروتين، وصحيح أن المكسرات كلها غنية بالبروتين، لكن يحظى اللوز بشعبية خاصة لدى الألمان. فمقارنة بغيره من المكسرات يحتوي اللوز على كميات عالية من الألياف وفيتامين "E" والكالسيوم فضلا عن أن سعراته الحرارية ليست عالية جدا حسبما أكدته دراسة أمريكية حديثة نشرت عبر دورية "المجلة الأمريكية الطبية" ونقلها موقع "غيزوندهايت تيبس الألماني".

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    كعكة الصويا "تيمبيه"

    تعتبر الأطعمة التي تحتوي على حبوب فول الصويا الكاملة مصدراً جيداً للبروتين بالنسبة للنباتيين. وأظهرت دراسات أن كعكة الصويا والمعروفة باسم "تيمبه" هي الخيار الأفضل للحصول على البروتينات من الأغذية الطبيعية. وطريقة إعداد هذه الكعكة والتي تعتمد على التخمير تساعد على حفظ الخصائص الغذائية لفول الصويا، ما يجعلها غنية بالبروتينات والأحماض الأمينية أيضا.

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    الكينوا

    الكينوا حبوب تنمو في منطقة الأنديز في بوليفيا وبيرو وتشيلي. وتعتبر الخيار الملائم للنباتيين الذين يرغبون بتعزيز نمو عضلاتهم وهي من أكثر أنواع الحبوب المغذية لاحتوائها على الأحماض الآمينية والبروتينات، فضلا عن أنها مصدر مهم للألياف والفسفور والمغنيزيوم والحديد.

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    تغذية نباتية لبناء العضلات دون تناول اللحوم

    البذور

    تتسم بذور الكتان والشيّا وبذور عباد الشمس بأنها غنية بالبروتينات التي تعزز نمو العضلات، وما يزيد أهمية هذه البذور أنها تحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3. فمن يرغب بالحصول على المزيد من البروتينات لتقوية عضلاته، ينصحه خبراء التغذية بتناول بذور الكتان. علما أن هذه البذور معروفة بفوائدها للشرايين، إذ تساعد على توسيعها، ما يسمح بجريان الدم بسهولة.

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    تغذية نباتية لبناء العضلات دون تناول اللحوم

    الفاصولياء

    لاشك أن تناول الفاصولياء مغذ جدا، فهي تحتوي على كميات عالية من البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والألياف، ما يجعل تناولها إلى جانب القليل من الأرز غذاء متكاملا. حتى بالنسبة لغير النباتيين يمكنهم الاعتماد عن الفاصوليا لكسب كميات عالية من البرويتن كبديل لتناول اللحم.

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    تغذية نباتية لبناء العضلات دون تناول اللحوم

    البروكولي

    وفقا لماورد في موقع "غيوزندهايت دير سنتروم" فإن البروكولي من الخضار المساعدة على بناء العضلات. وللحصول على فوائد البروكولي ينصح خبراء التغذية بتناوله عدة مرات في الأسبوع، فكل 100 غرام من البروكولي يحتوي على 3.2 غرام من البروتين، علما أن الكميات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة بداخله تجعله من الخضار المضادة لكثير من الأمراض مثل آلام المفاصل والسرطان.

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    تغذية نباتية لبناء العضلات دون تناول اللحوم

    الماء

    يتساءل البعض عن دور الماء في تعزيز نمو العضلات رغم أنه لا يحتوي على البروتينات، لكن خبراء الصحة يفسرون العلاقة بين نمو العضلات والماء، بأن 75 بالمئة من خلايا العضلات يتكون من الماء. أما كمية الماء المثالية، فتتراوح بين لتر ونصف إلى لترين في اليوم، وذلك بحسب طبيعة الغذاء الذي يتم تناوله. فالإكثار من تناول الخضار والسلطة والفواكه، يعني أن تناول لتر واحد من الماء يكفي.

    الكاتب: دالين صلاحية