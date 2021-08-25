 دراسة: تبعات ″كوفيد طويل الأمد″ يمكن أن تستمر لأكثر من عام | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.08.2021

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صحة

دراسة: تبعات "كوفيد طويل الأمد" يمكن أن تستمر لأكثر من عام

خرجت دراسة طبية حديثة بنتيجة مفادها أن بعض المصابين الذين لازمتهم أعراض فايروس كورونا اضطرتهم لدخول المستشفيات على إثرها لفترات طويلة، عانوا من أعراض وتبعات المرض لمدة زادت عن العام. فما أبرز هذه الأعراض؟

Fit und Gesund die Post-COVID Fatigue

وجدت واحدة من أكبر الدراسات الطبية التي أجريت حتى الآن على  أعراض  فايروس "كوفيد طويل الأمد" أن بعض المرضى ظلوا يعانون إما من التعب أو ضيق التنفس لأكثر من عام بعد دخولهم المستشفى بفيروس كورونا. ونشرت الدراسة الصينية في المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت" (The Lancet) اليوم الجمعة (27 آب/أغسطس 2021).

وعادة فإن معظم الذين يصابون بعدوى كوفيد لا يعانون أعراضا شديدة ، و قد يتحسنون بسرعة نسبية، بيد أن مجموعات متزايدة من المرضى ظلوا يعانون من أعراض طويلة الأمد بعد شفائهم، حتى لو لم تكن أعراضا مرضية شديدة.

مختارات

​​​​​​​كشفت دراسة جديدة عن وجود فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية المعلنة للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا والأرقام الفعلية تصل إلى مليون حالة وفاة إضافية. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الأرقام التي أعلنتها الدول الاستبدادية.

كشفت دراسة حديثة أن وباء كورونا زاد أعباء المرأة العربية وأثقل كاهلها أكثر. إذ ازداد العنف ضدها، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فكانت المرأة هي الخاسر الأكبر في ظل الجائحة.

دراسة جديدة تؤكد أنه مع مرور الوقت تتراجع نسبة الحماية للقاحين على الأقل، ودراسة ثالثة تتحدث عن زبادة خطر الإصابة بالتهاب القلب باللقاح لكنها تبقى أقل عند الإصابة بالفيرس.

ووجدت الدراسة أن نصف المرضى ما زالوا يظهرون عرضاً أو آخر، أكثرها شيوعاً التعب أو ضعف العضلات، بعد عام.

وكشف واحد من كل ثلاثة مرضى عن ضيق في التنفس بعد أكثر من 12 شهراً، وارتفع هذا العدد بين الأشخاص الذين أصيبوا بمرض شديد بسبب الفيروس.

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وكانت النساء أكثر عرضة بنسبة 43 ٪ من الرجال للإصابة بالأعراض، وتضاعف احتمال تشخيصهن بالقلق أو الاكتئاب، وفقاً للدراسة.

ونشرت The Lancet أيضاً مقالة افتتاحية مع الدراسة. وقالت إنه مع عدم وجود علاجات مثبتة أو حتى إرشادات إعادة التأهيل، فإن "كوفيد الطويل الأمد أثر على قدرة المصابين على استئناف حياتهم الطبيعية وقدرتهم على العمل".

وأضافت المجلة الطبية أن الشفاء التام للمرضى المصابين بكوفيد طويل الأمد استغرق أكثر من عام.

وتابع الباحثون حالة ما يقرب من 1300 شخص تم نقلهم إلى المستشفى بعد الإصابة بكوفيد بين كانون الثاني/ يناير ومايو/أيار 2020 في مدينة ووهان الصينية، حيث تم اكتشاف أول إصابة بالمرض.

خ.س/ (DW)

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كورونا طويل الأمد لدى الشباب محاولة فهم وعلاج

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