 دراسة بيزا: تراجع مهارات التلامذة الألمان والصينيون في المقدمة | أخبار | DW | 03.12.2019

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أخبار

دراسة بيزا: تراجع مهارات التلامذة الألمان والصينيون في المقدمة

في نتائج جديدة لبرنامج دولي يعنى بتقييم مهارات التلاميذ على مستوى العالم، تراجع الألمان إلى مراكز دون المتوسط، فيما تقدم التلاميذ الصينيون إلى الصدارة في قائمة 76 دولة التي شملتها الدراسة.

Symbolbild | Schule Unterricht Schulklasse Schüler (imago/photothek/T. Trutschel)

كشفت دراسة "بيزا" العالمية المعنية بمقارنة أداء التلاميذ في أنحاء العالم عن تردي مستوى التلاميذ الألمان بشكل طفيف. وأظهرت الدراسة تراجع القيمة التي حققها التلاميذ الألمان في القراءة وكذلك في الرياضيات وعلوم الطبيعة مقارنة بدراسة "بيزا" السابقة  قبل ثلاثة أعوام، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، في العاصمة الألمانية برلين.

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تجدر الإشارة إلى أن دراسة "بيزا" تعد برنامجا دوليا لتقييم التلاميذ خاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتقيس الدراسة قدرة التلاميذ في سن 15 عامًا على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية.

في المقابل، تفوق الطلاب الصينيون على أقرانهم في كل الدول الأخرى التي شملها استطلاع، في مؤشر واضح على مسيرة الصين كقوة اقتصادية للمستقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الدراسة التي اجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشملت طلاب في عمر 15 عاما من أنحاء العالم، خلصت إلى أن مدن بكين وشنغهاي وغيانغسو وتشيغيانغ تفوقت في العلوم والرياضيات، حتى  مع انخفاض مستوى دخل الأسرة فيها مقارنة بمستوى الدخل فى

عدد كبير من الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

وقال الأمين العام للمنظمة أنخيل جوريا "جودة مدارسهم اليوم سوف تغذي قوة اقتصادياتهم في المستقبل". في المقابل "من المثير للأسف أن معظم دول المنظمة لم تشهد بالكاد أي تحسن في أداء طلابها منذ بداية إجراء دراسة بيزا عام 2000"، يضيف مدير المنظمة.

وسلطت دراسة بيزا ( برنامج التقييم الدولى للطلاب)، التي شملت 600 ألف طالب في 79 دولة،  الضوء على صعوبة تحسين التعليم.

و.ب/ ح.ز (د ب أ، أ ب د)

Infografik PISA 2018 Ranking EN

نتائج الدراسة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

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