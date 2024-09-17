دراسة: مأكولات صحية تزيد احتمالات إصابة الأطفال بالسكري

كشفت دراسة شملت 5600 طفل تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وست سنوات، أن تناول أنواع من الطعام الصحي قد تتسبب في الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري. فما هي تلك المأكولات؟ وهل هناك أنواع من الفاكهة والخضار أكثر أمنًا؟

كشفت دراسة علمية أن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه والشوفان في السنوات الأولى من حياتهم تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري.

ويذكر أن النوع الأول من السكري هو أكثر أنواع المرض شيوعا لدى الأطفال، وقد يتسبب في مشكلات صحية في العيون والقلب والكلى والأعصاب.

وفي إطار الدراسة التي أجرتها الجمعية الأوروبية لأبحاث السكري، طلب الباحثون من أولياء أمور 5600 طفل في فنلندا ملء استبيانات لتوضيح طبيعة الوجبات الغذائية التي يتناولها أطفالهم من سن ثلاثة شهور إلى ست سنوات.

وتبين بنهاية الدراسة أن 94 طفلا من المتطوعين يعانون من النوع الأول من السكري وأن قرابة 200 حدثت لديهم تغيرات تنذر باحتمالات إصابتهم بالمرض في المستقبل.

وقام الباحثون بتقسيم الوجبات الغذائية للأطفال إلى 34 مجموعة غذائية، واتضح أن الأطفال الذين يتناولون كميات أكبر من الفواكه والشوفان وحبوب الجاودار (التي تنمو في سنابل شبيهة بالقمح والشعير) تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالنوع الأول من السكري. وعلى النقيض، كشفت الدراسة أن بعض انواع الفواكه توفر الحماية من السكري مثل الفراولة والتوت بأنواعه.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن اعضاء بالفريق البحثي قولهم إن "التوت على وجه الخصوص غني بالمركبات الغذائية التي تقلل من الالتهابات المرتبطة بالإصابة بالنوع الأول من السكري". وهناك بعض الخضراوات التي تقلل أيضا من احتمالات الإصابة بالمرض مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب.

وذكر الباحثون أن الموز والزبادي وحبوب القمح ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بالسكري، ويؤكدون أنه رغم أهمية هذه النتائج، مازال من المبكر تقديم توصيات بشأن تعديل الوجبات الغذائية للأطفال، لاسيما وأن بعض هذه المأكولات تعتبر من الأغذية الصحية بشكل عام.

د.ب. (د ب أ)