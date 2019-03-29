 دراسة: بدانة الأطفال مهلكة لهم وهم كبار | عالم المنوعات | DW | 19.06.2019

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منوعات

دراسة: بدانة الأطفال مهلكة لهم وهم كبار

يبدو أن عجلة العلم ماضية بقوة في كشف أدق تفاصيل بعض الأمراض المنتشرة بشكل واسع في العصر الحالي. دراسة إسبانية حديثة تتوصل إلى أن البدانة في سن صغيرة تؤدي إلى زيادة معدل ارتفاع ضغط الدم مرتين.

Georgien Dicke Kinder bei McDonald's Schnellrestaurant Übergewicht (AP/S. Aivazov)

صورة من الأرشيف.

من المعروف منذ فترة طويلة أن السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. بيد أن دراسة جديدة أظهرت أن هذه المشكلة تبدأ مبكراً، إذ توصلت دراسة طبية إسبانية إلى أن البدانة في سن صغير تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مرتين، في إشارة تحذيرية للآباء من خطر إهمال النظام الغذائي المتوازن للأطفال. 

مختارات

يعاني بعض الأطفال من مخاوف تبدو لنا نحن الكبار غير منطقية مثل الخوف من الوحش أو من كائنات خيالية. لكن ردود فعلنا نحن الكبار على هذه المخاوف غالبا ما تكون غير صحيحة. خبراء في علم النفس يشرحون طرق التعامل مع مخاوف الطفل. (11.06.2019)

خبر سار لمحبي التوت الأزرق "بلوبيري". فقد كشفت دراسة حديثة أن تناول كوب واحد يومياً بشكل منتظم من التوت الأزرق الذي يحتوي على مواد غذائية كثيرة ومتنوعة من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض قد تكون قاتلة. كيف ذلك؟ (03.06.2019)

واعتمدت النتائج على دراسة أجراها إناكي جالان من جامعة مدريد المستقلة ونشرت في الدورية الأوروبية لطب القلب الوقائي. وشملت الدراسة 1796 طفلاً في عمر الرابعة، وفي وقت لاحق مجدداً عندما بلغوا السادسة من العمر. وأظهر التحليل، بين أشياء أخرى، أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الطفل الذي كان بديناً في عمر الرابعة والسادسة كان أكبر بمرة إلى مرتين ونصف من الطفل ذي الوزن الطبيعي.

وكان الوضع مختلفاً بالنسبة للأطفال الذين كان وزنهم فوق المتوسط في سن الرابعة، ولكنهم لم يعودوا بدناء في سن السادسة، حيث جاء تقييم ضغط دمهم في النهاية قابلاً للمقارنة بالأطفال الذين كان وزنهم طبيعياً في العمرين.

وفي تعليق على الدراسة، شدد إيرو هابالا من جامعة يفاسكيلا في فنلندا على أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر أهم عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤدي إلى أكثر من تسعة ملايين وفاة مبكرة بين البالغين. وينصح هابالا بثلاثة أشياء لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هي ممارسة التمارين بانتظام وتناول طعام صحي وعدم التدخين.

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

يضخ القلب الدم لكافة أعضاء الجسم، ما يخلق ضغطا على جدران الأوعية وهو ما يسمى بضغط الدم. عندما ينقبض القلب يصل الضغط إلى أقصى حد وعندما يسترخي القلب يكون الحد الأدنى للضغط. ويتم في الغالب قياس ضغط الدم على الذراع. (19.07.2014)  

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