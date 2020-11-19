 دراسة.. اليمين المتطرف يستغل كورونا للتمدد في أوروبا وأمريكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.11.2020

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أخبار

دراسة.. اليمين المتطرف يستغل كورونا للتمدد في أوروبا وأمريكا

يسعى نشطاء اليمين المتطرّف في أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد إلى بناء روابط عالمية واستغلال جائحة كوفيد-19 لاستمالة مناهضين للقاحات وأتباع نظريات المؤامرة، وفق دراسة أعدت بطلب من وزارة الخارجية الألمانية.

جانب من مظاهرة في برلين ضد قيود كورونا عرفت أيضا مشاركين محسوبين على اليمين المتطرف

اليمين المتطرّف في أوروبا وأمريكا يسعى بشكل متزايد إلى بناء روابط عالمية مستغلا كورونا لاستمالة أتباع نظريات المؤامرة.

توثّق دراسة أعدّتها منظمة "مشروع مكافحة التطرف"، وشملت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد وفنلندا، صعود حركة جديدة لليمين المتطرف اعتبارا من العام 2014 تتتصف بأنها "بلا قيادة، عابرة للحدود، تنبئ بنهاية العالم وتنحو إلى العنف".

مختارات

في اليوم الذي حظرت فيه الشرطة مظاهرة مناوئة لسياسة الحكومة في معالجة أزمة كورونا، ظهر رئيس "الاستخبارات الداخلية" على التلفزيون العمومي ليعلن فشل اليمين المتطرف في تصدر المظاهرات المناوئة للتصدي للجائحة.

في حين تستمر مظاهرات رافضة للقيود المفروضة بسبب كورونا في ألمانيا، كشف استطلاع حديث أن الغالبية العظمى من الألمان ترفض هذه المظاهرات وتعرب عن عدم تفهمها لهذه الاحتجاجات.

اتخذت المظاهرات المناوئة لإجراءات الحكومة الألمانية في التعامل مع جائحة كورونا منحى خطيراً، بعد أن اخترق المئات حاجزاً أمام مبنى البرلمان الألماني وصعدوا على سلمه. وشهدت عواصم أوروبية أخرى مظاهرات أقل دراماتيكية.

ويؤمن المتطرّفون بنظرية "الاستبدال العظيم" التي تعتبر أن الشعوب الأوروبية البيضاء يجري استبدالها بشكل منتظم بوافدين من خارج القارة. ويعمل هؤلاء المتطرفون بشكل متزايد على بناء شبكات عابرة للحدود مع نشطاء آخرين، لا سيما من الروس ومتطرفي دول أوروبا الشرقية.

وأظهرت الدراسة التي نشرت الجمعة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني) أن الحفلات الموسيقية ومبارزات الفنون القتالية تعدّ نقاط تجمّع يسعى فيها النشطاء إلى اجتذاب أعضاء جدد. وفي العام الماضي، تحوّلت الجائحة إلى وسيلة يستغلّها المتطرفون من أجل "توسيع نطاق تعبئتهم لتشمل نظريات مؤامرة معادية للحكومات عبر انتقاد القيود المفروضة حاليا".

وجاء في تغريدة أطلقها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "التطرف اليميني هو أكبر خطر يتهدد أمننا في أوروبا". وحذّر من حركة "تزداد نشاطا وترابطا عالميا"، وقال إن المانيا تسعى إلى التصدي للتهديد عبر تحرّك منسّق مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلال تحرّك نظّم في برلين شارك فيه نحو عشرة آلاف متظاهر ضد قيود التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي كوفيد-19، رصد اختلاط بين نشطاء في اليمين المتطرف والمحتجين. وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" عددا من المتظاهرين وهم يؤدون التحية النازية على مرأى من عناصر الشرطة. وتخلل عدد من التظاهرات ضد تدابير احتواء فيروس كورونا في ألمانيا هذا العام رفع شعارات معادية للسامية.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 03:10

ألمانيا: تحذير من استغلال اليمين للاحتجاجات ضد إجراءات كورونا

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