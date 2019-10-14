دراسة: الوجبات الخفيفة الصحية تقلل الشعور بالإنهاك

عندما نكون منهكين بدنياً ولكننا في حاجة للبقاء مستيقظين، فإن كثيرين منا يلجأون إلى تناول وجبة خفيفة غنية بالسكريات. لكن دراسة جديدة أظهرت أن تناول الخضروات بدلاً من السكر والدهون المشبعة يمكن أن يساعد في خفض أثر الحرمان من النوم.
المرجح أن المزيد من الخيارات الصحية هي التي يمكن أن تساعد في التغلب على الشعور بالتعب والإنهاك، بحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية "أمريكان جورنال". ومن المهم الإشارة إلى أن عدم السيطرة على النفس ليس ما يؤدي إلى تفضيل الأشخاص الطعام غير الصحي وترك الخيارات الصحية.
لكن عند عدم حصول المرء على قسط كاف من النوم، فإن ذلك يؤثر على قدرات اتخاذ القرار، ما يؤدي إلى تراجع قوة الإرادة والميل للحصول على انتشاء سريع في شكل السكر. ولا يسفر ضعف عمل المخ عن اشتهاء السكريات فحسب، ولكن أيضاً إلى اشتهاء أي شيء غني بالدهون أو الدهون المشبعة أو الصوديوم.
وبالنسبة للكثيرين، فإن هذا لا يحدث إلا أحياناً. غير أن الأشخاص الذين تشمل وظائفهم ساعات طويلة من التعب، يمكن أن يصبح تناولهم لوجبات خفيفة غير صحية أمراً يحدث بانتظام. وما لا يدركه الكثيرون أن الالتزام بنظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالتعب.
هذا وأظهرت الدراسة أيضاً أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالدهون المشبعة والسكر يزيد عندهم ضعف الأداء المرتبط بالنوم. غير أن الأنظمة الغذائية القائمة على الخضروات خفضت هذا الضعف في الأداء المرتبط بقلة النوم.
ولم يجد الباحثون علاقة بين الأنظمة الغنية بالبروتين وضعف الأداء المرتبط بقلة النوم. وبالتالي زيادة تناول الخضروات وخفض السكر والدهون المشبعة قد يساعد المخ والجسم المنهكين على العمل بشكل أفضل.
ع.ش/ ي.أ (د ب أ)
-
التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الثوم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم
من بين التوابل المعروفة منذ القدم الثوم. ورغم الرائحة القوية و"الكريهة" التي تصدر منه ـ وتدوم لساعات عديدة ـ إلا أن تلك الرائحة تعد علاجا فعالا للجسم لأن مصدرها هو المواد الكيميائية النباتية. فالثوم يخفض ضغط الدم ويمنع من التعرض للجلطة.
-
التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الزعتر ضد السعال
يوجد في الطبيعة أكثر من 200 نوع من الزعتر. أحد أشهر أنواع الزعتر يطلق عليه "الزعتر الحقيقي" ويتوفر على حمض "روزمارينيك" الذي يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما يستخدم الزعتر أيضاً لعلاج نزلات البرد أو كمشروب ضد السعال.
-
التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
القرفة لها مخاطرها أيضا!
تستعمل القرفة في الكثير من الوجبات والحلويات. ورغم فوائدها الصحية، لا تخلو بعض أنواع القرفة من مخاطر حيث يمكن أن تسبب الأنواع التي تتوفر على مركب "الكومارين" أو القرفة الصينية، تلف الكبد. ولا يوجد دليل علمي يؤكد أن القرفة تخفض مستوى السكر في الدم، كما يدعي البعض.
-
التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الزعفران لمعالجة الاكتئاب
أظهرت الكثير من الدراسات أن الزعفران له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للإنسان حيث يساعد في علاج الاكتئاب. ويرجح أن رائحته تخفف من أعراض مجموعة من الأمراض الجسدية والنفسية المرتبطة بحدوث الحيض لدى النساء. ويعد الزعفران أيضا منشطا جنسيا، على الأقل لدى الفئران!
-
التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الينسون مضاد للالتهاب
يحتوي الينسون النجميعلى زيت أساسي تشبه رائحتها رائحة عرق السوس. ومن بين فوائده علاج التشنجات ومشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات.
-
التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الزنجبيل مسكن للآلام
الزنجبيل بعد واحا من أشهر التوابل المستخدمة منذ القدم. ويستخدم في الطب الصيني كعلاج للالتهابات كالروماتيزم أو التهاب المفاصل. ويستخدم أيضا كمسكن للآلام ومضاد للأكسدة.
-
التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الكركم.. فوائد جمة
يتميز الكركم بخمس فوائد صحية، فهو يخفض الكوليسترول، وتأثيره فعال كمضاد للأكسدة، كما أنه مناسب لعلاج الكثير من الالتهابات. ومن المرجح أنه يحد أيضا من الإصابة بمرض السرطان. ويقلل الكركم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.