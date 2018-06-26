دراسة : النوم يعزز جهاز المناعة ويحارب نمو الخلايا السرطانية

يقال دائماً أن النوم الجيد يحافظ على الصحة بشكل عام، وقد أثبتت دراسات كثيرة سابقة أهمية النوم للوقاية من عدة أمراض كالزهايمر، والاكتئاب، وأهمية الحصول على ساعات كافية من النوم لتجنب الإصابة بأمراض القلب وغير ذلك. غير أن دراسة حديثة أظهرت دور النوم في مكافحة الجراثيم في الجسم، إضافة إلى دوره في تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الخلايا السرطانية.
راقب فريق العلماء الذين قاموا بالدراسة الخلايا التائية -وهي الخلايا التي تلتصق بشكل خاص بالخلايا المصابة وتدمرها- لدى المتطوعين. إذ أخذوا عينات دم من 10 نساء و5 رجال، أكثر من مرة، في أوقات مختلفة من النهار والليل، وكذلك خلال إحدى الليالي التي طلب من المتطوعين فيها أن يظلوا مستيقظين طوال الليل.
وقالت الدكتورة لوسيانا بيسيدوفسكي، المشاركة في الدراسة: "أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن النوم لديه القدرة على تعزيز كفاءة استجابة الخلايا التائية. الأمر الذي يعتبر غاية في الأهمية نظراً لارتفاع معدل انتشار اضطرابات النوم، والظروف التي تؤثر على جودة النوم، مثل الاكتئاب، والإجهاد المزمن، والشيخوخة، والعمل في مناوبات مختلفة".
تساعد نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "جورنال أوف إكسبريمنتال ميديسين" على توضيح الطريق الذي يمكن أن يؤثر به النوم إيجابياً على وظيفة الخلايا التائية، التي هي نوع من خلايا الدم البيضاء، ذات أهمية حاسمة في عمل الجهاز المناعي، كما تساعد في مكافحة نمو الورم، وعدوى الملاريا، ونقص الأوكسجين، والاضطرابات المرتبطة بالإجهاد وغيرها من الحالات. وفقاً لما أوضحه فريق الباحثين من جامعة توبنغن الألمانية.
وقال الباحثون إن مجرد النوم 3 ساعات أقل من المطلوب، يمكن أن يضر بالنظام المناعي.
ر.ض/ع.ش
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
مصيرك بين يديك!
التدخين وحده من أهم مسببات السرطان، فدخان السجائر لا يسبب سرطان الرئة فحسب، بل يؤدي إلى الإصابة بالعديد من أنواع الأورام الأخرى. ويبقى التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالسرطان.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
السمنة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان
تأتي السمنة في المرتبة الثانية من العوامل المسببة للسرطان إذ تزيد مستويات الأنسولين المعززة من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان تقريبًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكُلى والمرارة وسرطان المريء. وتنتج النساء البدينات كميات متزايدة من الهورمونات الأنثوية في الأنسجة الدهنية، وبالتالي ترتفع لديهن معدلات خطر الإصابة بسرطان الرحم أو سرطان الثدي.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
لا تصبح أسير "الكنبة"
قلة الحركة والمشي يرفعان من احتمالات الإصابة بالسرطان أيضا. وتشير الدراسات طويلة المدى إلى أن ممارسة الرياضة والتمارين يمكنها أن تمنع الإصابة بالمرض الخبيث. الرياضة بشكل عام تعمل على خفض معدلات الأنسولين في الجسم ما يمنع اكتساب المزيد من الوزن. لا تكن أسير الأريكة طوال الوقت، ومارس الرياضة والحركة.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
المشروبات الكحولية
الكحوليات عموما تحفز الإصابة بسرطان الفم والحلق والمريء. وإذا تم تناولها بكثرة مع التدخين، فالخطر هنا يرتفع لمعدلات أكبر تصل إلى مائة ضعف! ربما يكون تناول كأس واحد من النبيذ في اليوم فقط أقل ضررا على الجسم، إذ يدعم نظام القلب والأوعية الدموية.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
الإسراف في تناول اللحوم الحمراء!
اللحوم الحمراء يمكن أن تتسبب بسرطان الأمعاء. بالرغم من عدم تحديد السبب الفعلي لذلك، إلا أن الدراسات تظهر وجود علاقة ملحوظة بين استهلاك اللحوم الحمراء وسرطان الأمعاء. وتمثل لحوم الأبقار خطورة بشكل خاص، ولكن حتى لحم الخنزير يمكن أن يسبب السرطان. ويزيد استهلاك اللحوم من خطر الإصابة بالسرطان مرة ونصف. أما تناول الأسماك، فيمنع الإصابة بالسرطان.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
لا مزيد من المشويات؟
تنبعث بعض المواد المسببة للسرطان عند شى اللحوم، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. وقد ثبت في تجارب على الحيوانات أن هذه المركبات الكيميائية يمكن أن تسبب الأورام. ومع ذلك، فإن الدراسات طويلة الأمد على البشر، لم تثبت ذلك بشكل قاطع بعد. ربما تكون كميات استهلاك اللحم هي ما يسبب السرطان، وليس طريقة طهيه.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
تجنب الوجبات السريعة
يمكن لنظام غذائي جيد يتكون من الخضروات والفواكه والألياف الغذائية أن يكون سببا لتجنب الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون في دراسات أجريت على مدى سنوات، أن اتباع نظام غذائي صحي له تأثير أقل على الوقاية من السرطان، مما كان مفترضا في السابق. فهو يقلل فقط من خطر الاصابة بالسرطان بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
التعرض للشمس بكثرة
يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية اختراق الجينوم البشري وتغييره. فبينما تحمي كريمات الوقاية من الشمس البشرة، يمتص الجلد الكثير من تلك الأشعة.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
الطب الحديث قد يسبب السرطان!
تضر الأشعة السينية "X" بالجينوم أيضاً. إذا اقتصر الأمر على صورة إشعاعية عادية، فيكون التعرض لها قليلاً ، لكن الوضع يختلف عند التعرض للأشعة المقطعية. وهذا النوع من الأشعة يجب الخضوع لها عند الضرورة فقط، أما بالنسبة لأشعة الرنين المغناطيسي فهي غير ضارة.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
العدوى البكتيرية تحفز السرطان
يمكن أن تسبب فيروسات الورم الحليمي البشري سرطان عنق الرحم لدى السيدات. كما يمكن أن تتسبب الإصابة بالتهاب الكبد B و C إلى تدهور خلايا الكبد ومن ثم الإصابة بالسرطان. لكن هناك العديد من اللقاحات التي يمكن الحصول عليها لتفادي تلك العوامل المسببة للسرطان، بالإضافة إلى المضادات الحيوية التي تكافح تلك البكتيريا.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
حبوب منع الحمل
ربما تكون حبوب الحمل من العوامل المحيرة عندما يتعلق الأمر بخطورتها، فعلى الرغم من أنها ترفع من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، إلا أنها في الوقت ذاته، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض. لكن في نهاية الأمر فحبوب منع الحمل فائدتها أكثر من ضررها على الأقل فيما يتعلق بخطورة الإصابة السرطان.
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هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان
ضربة قدر!
بالرغم من أخذ جميع الاحتياطات لتجنب الإصابة بالسرطان، إلا أن الإنسان ليس بمنأى عنه. فنصف حالات الإصابة بالسرطان، سببها جينات خاطئة أو ببساطة التقدم في العمر. أما سرطان الدماغ فمن المحتمل أن تأتي الإصابة به بشكل وراثي . ففي النهاية الأمر تصبح الإصابة مثل ضربة القدر! بريغيت أوستراث/ س.إ