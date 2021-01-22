دراسة: النوم العميق يخلص الدماغ من "النفايات" السامة

تؤكد دراسة جديدة نشرها الموقع الألماني "DEA VITA" أن للنوم العميق دور حيوي كبير في صحة المخ وذلك من خلال مساعدته، عند النوم الجيد ليلاً في إزالة "النفايات" من الدماغ. هذه النفايات تحتوي على بروتينات سامة يمكن أن تؤدي إلى أمراض التنكس العصبي.
وتبين في الدراسة التي أجريت على نشاط الدماغ وسلوكه عند ذباب الفاكهة أثناء النوم العميق أن دماغ هذه الحشرات يقوم في هذه المرحلة بالذات بإزالة النفايات من الدماغ بشكل طبيعي، وفقاً لتقرير باحثين من جامعة نورث وسترن عن نتائج دراستهم التي نشرت في مجلة "Science Advances" الصادرة باللغة الإنجليزية.
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النوم العميق مهم للدماغ
في بيان صحفي نشره الموقع الألماني الذي يعتني بالصحة "هايل براكسيس نيت"، وضح البروفيسور القائم عن الدراسة، رافي ألادا، من جامعة نورث وسترن: "التخلص من النفايات يمكن أن يكون مهماً بشكل عام للحفاظ على صحة الدماغ أو الوقاية من الأمراض العصبية. يمكن أن يتم التخلص من النفايات عندما تكون مستيقظاً وعندما تكون نائماً، ولكن التخلص من النفايات يكون أكثر فعالية بشكل ملحوظ أثناء النوم العميق".
وعلى الرغم من أن ذباب الفاكهة يبدو للوهلة الأولى مختلفا تماماً عن البشر إلا أن الخلايا العصبية التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ عند هذا الذباب تشبه بشكل مذهل تلك الموجودة عند البشر. لهذا السبب اختار الباحثون ذباب الفاكهة لكونه كائناً نموذجياً يمكن دراسة تفاعله دماغه في النوم ومدى تأثير النوم العميق على إيقاعاته اليومية وأمراض التنكس العصبي.
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لماذا نحن بحاجة للنوم؟
وضح القائمون على البحث أن جميع الكائنات الحية في حاجة إلى النوم فعندما يكون الجسم في حالة استرخاء تام يتسنى للدماغ عملية التنظيف للتخلص من السموم الخطرة التي تستنزف المخ، ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر، بحسب ما يؤكد العلماء.
ويُكون المخ أثناء مرحلة النوم العميق روابط عصبية جديدة عن طريق بناء وتقوية ما يُعرف بالوصلات العصبية، التي تمكن خلايا الأعصاب من التواصل، مما يؤدي إلى تعزيز القدرة على التعلم وترسيخ الذكريات. وأثناء النوم العميق، يصلح المخ أيضاً قدراً يسيراً من الضرر العصبي اليومي الذي تتعرض له عادة الجينات والبروتينات داخل الخلايا العصبية بالإضافة إلى التخلص من المنتجات الثانوية التي تتراكم.
ع.اع./خ.س
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
السبانخ
الطعام الذي يجعل الشخصية الكارتونية باباي قوياً، يمكن أن يمنح الشخص العادي أيضاً جزءا من القوة الإضافية. فبفضل ارتفاع نسبة البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم يعمل السبانخ كدرع واقي للجهاز العصبي ويعزز انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية. ويُنصح بعدم طهي السبانخ طويلاً، وإنما لفترة قصيرة حفاظاً على مكوناته المهمة للجسم.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
الشوكولاتة
في الأزمات النفسية والعاطفية تلجأ الكثيرات إلى الشوكولاتة، وهن محقات في ذلك تماماً، إذ تعمل على تغذية الأعصاب. والمقصود هنا الشكولاتة فقط وليس السكر الموجود في الشوكولاتة المصنوعة بالحليب كامل الدسم. وبشكل خاص تحتوي الشكولاتة المرة على مقدار كبير من بروتين التربتوفان، الذي يساهم في خفض مستوى التوتر بعد أن يحوله الجسم إلى هرمون السعادة السيروتونين.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
الموز
لذيذ وشهي وقاتل حقيقي للضغط النفسي: إنه الموز. مثل الشكولاتة فإن الموز من العنصر الأساسية لهرمون السعادة السيروتونين، فهو بديل جيد للشوكولاتة. كما يعد الموز من المصادر المعدنية المثالية التي تمتلئ بفيتامين B6 والعديد من المعادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يمد هذا المزيج الدماغ بالأوكسجين مما يجعله أكثر قوة وتركيزاً. ولمركبات سكر الفاكهة المعقدة في الموز تأثير مهدئ على الجسم.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
المكسرات
من يعتاد على تناول المكسرات فإنه قادر على التعامل بشكل أفضل مع ضغوط الحياة. يُنصح بتناول الجوز والفستق والبندق من أجل إمداد الجسم بفيتاميني B وE. كما أن هذا المزيج من التغذية الصحية التامة يمد أجسامنا أيضاً بالكاليوم، الذي يساهم في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، بحسب موقع جيو الألماني.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
القهوة
يُشعر الكافيين بالنشطات مقللاً في الوقت ذاته من حدة التوتر. يعطل الكافيين مستقبلات معينة في الدماغ مسؤولة عن بعض أعراض الإجهاد كالنسيان أو القلق. وهذا ينطبق أيضاً على الشاي المحتوي على الكافيين. أظهرت دراسات أُجريت على الفئران أنه يمكن اكتشاف هرمونات أقل توتراً في الدم بفضل الكافيين وتحسين الوضع العام بشكل كبير تحت الضغط. لكن ينبغي عدم شرب أكثر من ثلاثة أكواب منها يومياً.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
الزنجبيل
درنة الزنجبيل معروفة بطعمها الحار ونكهتها الطيبة، لكنها تحتوي أيضاً على عشرات الأنواع من الزيوت الطيارة الأساسية التي تنشط الحواس. يحتوي الزنجبيل أيضاً على الكثير من فيتامين C والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم. خاصة أن فيتامين C من جذر الزنجبيل يدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة والجهاز العصبي.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
النبيذ الأحمر
تناول جرعة يومية من النبيذ الأحمر لا يقي من النوبات القلبية فقط، بل ويمكن أن يساعد في التغلب على الاكتئاب والمخاوف وضغوط الحياة اليومية. يعود ذلك إلى المركبات العطرية في النبيذ الأحمر المسماة بالبوليفينول. لكن من الضروري هنا الاقتصار على كأس واحد فقط. أما بالنسبة للأشخاص الذي لا يودون الكحول فيمكنهم الحصول على البوليفينول في صورة مسحوق نبيذ أحمر غير كحولي.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
اللهانة الخضراء والسلق
الخضروات الشتوية كاللهانة الخضراء والسلق تحتوي على قدر كبير من فيتامين A الذي يخلص الجسم من الجذور الحرة، التي تتشكل في الجسم بشكل متزايد استجابة للتوتر. والنتيجة هي ما يسمى الإجهاد التأكسدي على المستوى الخلوي، الذي يمكن أن يكون له آثار خطيرة على الجسم ويعتبر - ضمن أشياء أخرى - مقدمة لتشكيل اللويحات في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى أمراض القلب.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
البيض
البيض هو رفيق الإفطار الصباحي بالنسبة للكثير من الأشخاص، لكن بيضة واحدة فقط تعد تغذية متكاملة للأعصاب بسبب محتواها العالي من فيتامينات المجموعة B. وتعمل هذه المجموعة من الفيتامينات على تحسين وظيفة الأعصاب، وبالتالي يمكنها التقليل التوتر الناجم عن ضغط الحياة اليومية.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
دقيق الشوفان
دقيق الشوفان مكون مهم على مائدة الإفطار، وهو يمد الجسم بالطاقة والكثير من الفيتامينات والمعادن. رغم احتوائه على السكر، إلا أن الجسم يستخدمه ببطء ولا يسبب زيادة الوزن. بالإضافة إلى المنغنيز والحديد والمغنيسيوم والزنك، يحتوي الشوفان على نسبة جيدة من فيتامينات الأعصاب من المجموعة B. يتكون المزيج الفعال المضاد للإجهاد من دقيق الشوفان والمكسرات والفواكه الغنية بفيتامين C كالبرتقال والتفاح والفراولة.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
السلمون
يحتوي السلمون على العديد من أحماض أوميغا 3 والفيتامينات الأساسية، مثله مثل سمك التونة أو السردين. وتحمي الأحماض الدهنية القلب باعتبارها دهون "جيدة"، علاوة على ذلك تقوي النفس عن طريق مساعدة الجسم على مواجهة آثار هرمون الكورتيزول المجهد. فيتامين Bيدعم الوظيفة الطبيعية للأعصاب ويحمي من الجذور الحرة الضارة. من لا يحب الأسماك، يمكنه أيضاً تناول كبسولات زيت السمك فلها تأثير مماثل.
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12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر
الأفوكادو
ثمرة الأفوكادو مليئة بفيتامينات مجموعة B الضرورية لوظيفة الأعصاب والتي تعمل أيضاً على تجديدها ونموها. وينطبق هذا بشكل خاص على فيتامين B1 المسمى أيضاً بفيتامين الأعصاب. لكن ثمرة الأفوكادو عالية جداً في السعرات الحرارية وبالتالي فإن تناولها لمدة أسبوع كامل في علاجٍ مكثفٍ للأعصاب يمكن أن يتسبب بزيادة في الوزن.