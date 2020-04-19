 دراسة: النساء يتحملن العبء الأكبر خلال أزمة كورونا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 20.04.2020

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ثقافة ومجتمع

دراسة: النساء يتحملن العبء الأكبر خلال أزمة كورونا

كشفت النتائج الأولية لدراسة أن التأثيرات الاجتماعية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على المرأة أكبر منها على الرجل. ويتجلى ذلك في الاعتناء بالأطفال والعمل في الوقت نفسه من المنزل أو حتى العمل الإضافي خارجه.

.دراسة ألمانية تقول إن عبء كورونا الاجتماعي يقع على المرأة أكثر منه على الرجل

.دراسة ألمانية تقول إن عبء كورونا الاجتماعي يقع على المرأة أكثر منه على الرجل

التداعيات الاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على النساء أكبر منها على الرجال. هذه هي خلاصة أولية لدراسة أعدتها الباحثة الاجتماعية لينا هِب حسب ما نقلتها عنها صحيفة "هانوفرشه الغماينه تسايتونغ" الألمانية الأحد (19 نيسان/أبريل 2020). وقد أظهرت النتائج الأولية للدارسة التي أجريت أونلاين أن عدم رضا النساء يتعلق بالعمل والحياة بشكل عام في الأسابيع الأولى لإغلاق رياض الأطفال والمدارس.

وحسب أستاذة علم الاجتماع لينا هِب، التي تدرس وتجري البحوث في جامعتي بوتسدام ومركز العلوم في برلين، تتحمل النساء عبئا أكبر من الرجال خلال أزمة كورونا: تعمل المرأة من البيت وتشعر نفسها في الوقت عينه بأنها مسؤولة عن رعاية الأطفال. 

وتدل النتائج الأولية للدراسة أن عدم المساواة الاجتماعية تجاه المرأة في الأوقات العادية تتعاظم في زمن كورونا.

خ.س/ م.أم (ي ب د)

 

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