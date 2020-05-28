 دراسة - النساء حاملات جينات نياندرتال أكثر خصوبة من غيرهن | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 28.05.2020

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علوم وتكنولوجيا

دراسة - النساء حاملات جينات نياندرتال أكثر خصوبة من غيرهن

يبدو أن ثلث الأوروبيات قد ورثن جينات إنسان نيندرتال، ما رفع من مستوى خصوبتهن وقلل إلى حد كبير من احتمالات إسقاط حملهن، كما كشفت دراسة أعدها معهد ماكس بلانك في ألمانيا ومعهد كارولينسكا في السويد.

صورة رمزية لامرأة حامل

الحوامل من سلالة نيندرتال لن يتعرضن إلى النزف خلال بداية الحمل، كما تقل عندهن حالات اسقاط الحمل المبكر

جينات الخصوبة التي ورثتها نساء عن جداتهن البعيدات من سلالة نياندرتال، تتكرر لعشر مرات أكثر لدى حفيداتهن، ما يشير إلى أنها جينات مفيدة تزيح الصفات الأضعف في الجينات المتنحية. ويعني هذا عملياً أنّ الحوامل من هذه السلالة لن يتعرضن إلى النزف خلال بداية الحمل، كما تقل عندهن حالات إسقاط الحمل المبكر التي تسود لدى كثير من النسوة. علاوة على ذلك فالنسوة حاملات هذا الجين المتغلب، يتمتعن بقدرة أعلى على إنجاب مزيد من الأطفال.

مختارات

تشير أحفوريات اكتشفها العلماء حديثاً في بلغاريا إلى أن وصول "الإنسان العاقل" (هوموسابينس) إلى أوروبا كان أبكر مما كان يُعتقد سابقاً. فما الجديد الذي توصل إليه العلماء؟ (12.05.2020)

نشر موقع "بزنز انسايدر" واسع الانتشار ملخصاً لهذه الدراسة التي أعدها معهد ماكس بلانك الألماني بالتعاون مع معهد كارولينسكا السويدي، وقد اعتمد العلماء والباحثون القائمون على الدراسة معلومات مستقاة من 244 ألف امرأة أوروبية.

وأظهرت الدراسة أن هورمون "بروغيسترون" الذي يلعب دوراً حاسما في تهيئة محيط صالح للبويضة المخصبة هو الفاعل في هذه الحالة خلال مراحل الحمل الأولية، ويجب أن ينشط هذا الهورمون ويستجيب للحيمن الملقح مبكراً في جسد المرأة، وهذا ما يحصل في أجساد النسوة الحاملات لجينات نياندرتال.

ويبين هوغو تسيبرغ الباحث في معهد كارولينسكا السويدي أنّ " هذا الهورمون هو مثال على أن أي مستوى متنوع من الهورمونات غير النادرة التي انتقلت إلى الانسان المعاصر من خلال اختلاط أجناس أخرى بنياندرتال يمكن أن يُورث البشر المعاصرين تأثيرات مفيدة وجديدة".

الإنسان المعاصر ورث جينات قليلة من نياندرتال لكن" نسبة النسوة اللاتي ورثن هذا الجين تبلغ عشرة أضعاف وراثتهن من سائر جينات نياندرتال" كما كشف تسيبرغ مؤكداً "أنّ سلسلة الجينات الموروثة من نياندرتال في المرأة المتلقية للحيامن له أثر بالغ في زيادة خصوبتها". يشار إلى أن أصل إنسان نياندرتال هو قارة أوروبا، حسبما يقول علماء، وانتقل إلى الشرق الأوسط وآسيا مع مرور الزمن وتزاوج مع أجناس أخرى من البشر. 

م.م/ DW

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    تأثير أسلوب حياتنا على جيناتنا

    حصانة ضد الضغط العصبي

    الأطفال الذين يحصلون على الحنان الكافي في طفولتهم يتمتعون بحصانة أكبر ضد الضغط العصبي عندما يكبرون.

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    تأثير أسلوب حياتنا على جيناتنا

    تأثير على صفاتنا

    من المؤكد أن مورثاتنا تتحكم في صفاتنا، إلا أننا نؤثر على مورثاتنا الجينية أيضا. فما تحمله المورثات من صفات مهم، لكن تأثير ما نعيشه في حياتنا اليومية على مورثاتنا مهم بدرجة كبيرة أيضا.

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    تأثير أسلوب حياتنا على جيناتنا

    تغييرات كيمائية

    .. فالتأثيرات الخارجية يمكنها إحداث تغييرات كيميائية على الجينات وبالتالي تحفيزها أو تعطيلها عن العمل.

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    تأثير أسلوب حياتنا على جيناتنا

    تحسين الذاكرة

    من يمارس التأمل يؤثر بشكل إيجابي على تركيب مخه ويحسن ذاكرته ويصبح أكثر مقاومة للضغط العصبي.

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    تأثير أسلوب حياتنا على جيناتنا

    آثار ايجابية

    يؤثر أسلوب حياتنا على معلوماتنا الجينية، فالإكثار من تناول الخضروات واستنشاق الهواء النقي والحركة المستمرة، كلها أمور تترك آثارها الايجابية على صحتنا.

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    تأثير أسلوب حياتنا على جيناتنا

    كيف نؤثر على جينات السمنة

    الرياضة على سبيل المثال تعطل جينات السمنة وتنشط جينات الحفاظ على الطاقة وتعزز تكون الخلايا العصبية الجديدة في مناطق معينة في المخ.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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