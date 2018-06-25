 دراسة: المشروبات الغازية تؤثر على خصوبة الجنسين | علوم وتكنولوجيا | DW | 30.06.2018

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: المشروبات الغازية تؤثر على خصوبة الجنسين

تعد المشروبات الغازية جزءاً من حياة الكثير من البشر. دراسة معاصرة خلصت إلى أن المشروبات الغازية يمكن أن تؤثر على خصوبة الجنسين، بعكس العصائر الطبيعية.

Zuckersteuer (picture-alliance/empics/A. Devlin)

من المعروف أن تناول السكر بشكل متزايد يتسبب في الإصابة بداء السكري والسمنة، كما يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الدهون. لكن ما كشفته دراسة أمريكية يدق ناقوس الخطر بشأن إمكانية الإنجاب. فقد أثبتت دراسة حديثة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية أن الإفراط في شرب المشروبات الغازية يؤثر على الخصوبة بشكل كبير بسبب ارتفاع نسبة السكر فيها.

مختارات

وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية "Epidemiology" المتخصصة في علم الأمراض، أن تناول المشروبات الغازية من شأنه أن يقلل من فرص الحمل والإنجاب. ووفقاً لموقع "فيت بوك" الألماني الذي نشر الدراسة، فقد أوضح الباحثون أن تناول مشروب سكري واحد أو أكثر يومياً يساهم في خفض معدلات الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

ويشير الباحثون إلى أن أضرار تناول المشروبات الغازية لا تقتصر فقط على الحمل والإنجاب فقط،، بل تزيد أيضاً من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة مثل السكري والسمنة وأمراض الكبد. ويشير الباحثون إلى أن كميات السكر الموجودة في المشروبات الغازية تساوي نفس كمياتها في عصائر الفاكهة الصناعية، إلا أن امتصاص الجسم لسكر الفاكهة يختلف عن امتصاص سكر المشروبات الغازية، وهو ما يفسر سبب عدم تأثير السكر في عصائر الفاكهة على الخصوبة.

وقد استندت الدراسة إلى 3828 رجلاً وسيدة تراوحت أعمارهم بين 21 و45 سنة. وجمع الباحثون معلومات من المشتركين في فترات منتظمة، ووجدوا أن تناول المشروبات الغازية قلل من فرص الإنجاب بحوالي 20 في المائة لدى كل من الرجال والنساء. كما أن تناول مشروب غازي واحد على الأقل يومياً يقلل من فرص الإنجاب لدى النساء بنسبة 25 في المائة وبنسبة 33 في المائة لدى الرجال، بحسب الموقع.

وفي موقع "ديكان هيرالد" الأمريكي الإخباري، والذي نشر أيضاً الدراسة، أكد الباحثون أن انتشار تناول هذه المشروبات الغازية التي تحتوي على كمية عالية جداً من السكريات قد يشكل تهديداً صحياً كبيراً بجوانب مختلفة ومتنوعة. والسبب هو احتمال تعرض البويضات والأجنة للفشل في النمو داخل بيئات عالية من الجلوكوز في الدم.

س.م/ ي.أ

  

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة المُعلبة

    تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.

  • Symbolbild Wursttheke

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    اللحوم المصنّعة

    كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة الجاهزة

    ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    التدخين

    لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الكافيين

    لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.

  • Gemüse und Obst

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الفواكه والخضروات

    يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأسماك

    لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    المكسرات

    تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

النافع والضار لخصوبة الرجال

عدم القدرة على الإنجاب له أسباب مختلفة. ومن المعروف أن جودة السائل المنوي لها دور مهم في الإنجاب. جولة مصورة للتعرف على بعض العادات الغذائية التي تؤثر سلبا على الخصوبة. كما نتعرف على الأغذية التي ينصح بها لزيادة الخصوبة. (12.08.2015)  

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