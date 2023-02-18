دراسة: الكسل يسبب 10 آلاف حالة وفاة مبكرة سنويا في أوروبا

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن العديد من الناس الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي لا يمارسون الرياضة بشكل كاف، مما يؤدي إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة مبكرة سنويا.

وقالت المنظمة من مقرها في باريس، بناء على دراسة، إن أكثر من ثلث سكان الاتحاد الأوروبي لا يصل إلى مستوى التدريبات الرياضية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة إلى المكثفة في كل أسبوع.

وأوضحت المنظمة أنه إذا اهتم الأشخاص الكسالى بنصيحة منظمة الصحة العالمية ، لن يتم منع وفاة 10 آلاف شخص بشكل مبكر فقط، وإنما زيادة متوسط العمر المتوقع لمواطني الاتحاد الأوروبي بمقدار شهرين.

وقالت الوكالة إن الحركة المنتظمة واحدة من أهم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المرء لعقله وجسده. وأوضحت أن ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري وبعض أمراض السرطان، وغيرها من الأمراض.

ووجدت الدراسة أنه يمكن منع 5.3 مليون حالة من الاكتئاب و8.3 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بحلول عام 2050، إذا مارس الناس المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

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كما وجدت الدراسة أن 40% فقط من الأشخاص يمارسون الرياضة بشكل منتظم، مع وجود تباين كبير بين الدول. وبينما يمارس ثلثا الأشخاص البالغين في فنلندا الرياضة بشكل منتظم، تتراجع النسبة إلى واحد من كل خمسة أشخص في دول أخرى. وتمارس النساء الرياضة بنسبة أقل من الرجال، ويتضح هذا بشكل خاص في الفئات العمرية الأصغر.

ويمارس نحو 73% من الرجال بين عمر 15 عاما و24 عاما الرياضة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، مقارنة بنسبة 58% من النساء. ورأت الدراسة أن الدخل المادي يمثل عاملا آخر، ومن بين أولئك الذين وصفوا أنفسهم بأنهم من الطبقة العاملة، قال 24% فقط إنهم يمارسون الرياضة بانتظام، بينما قال 51% من المجموعات الأعلى دخلا إنهم يمارسون الرياضة بانتظام.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط. الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي



ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)