دراسة: القرفة تقلل خطر الإصابة بمرض السكري

القرفة ليست فقط إضافة شهية للكثير من الوجبات، فهي أيضاً من أكثر أنواع البهارات استعمالاً في الطب القديم. كما أثبت الطب الحديث فائدة القرفة في دراسات عديدة، وآخرها دراسة حديثة صادرة عن معهد جوزلين لمرض السكري (Joslin Diabetes Center) بمدينة بوسطن الأمريكية، والتي توصلت إلى فائدة القرفة في الوقاية من مرض السكري.

بحسب موقع هيلثلاين (Healthline) هناك نوعان من القرفة، النوع الشائع والمسمى ب"قرفة كاسيا"، والنوع "الحقيقي" أو الأصلي والمسمى بـ"قرفة سيلون".ويعتبر العلماء المكون الرئيسي للقرفة والمسؤول عن إعطائها رائحتها ومذاقها، وهو "سينمالدهيد"، هو المكون الذي يعطي القرفة فوائدها الصحية.

نتائج إيجابية

كان فريق العلماء الأمريكي أجرى اختبارات على 51 شخصاً مصاباً بمرض السكري في مراحله الأولى، حيث قاموا بإعطاء مجموعة منهم مستحضراً يحتوي على القرفة، بينما حصلت المجموعة الثانية على علاج وهمي أو "بلاسيبو".

وبحسب موقع فيت فور فان (Fit For Fun)، قام العلماء بمتابعة حالة المشاركين على مدار 12 أسبوعاً، وكانت المفاجأة في النتائج التي نشرت في دورية "The Journal of Endocrine Society" العلمية، والتي أظهرت أن المجموعة التي حصلت على مستحضر القرفة انخفض لديها خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما أدى تناولهم للقرفة إلى تنظيم نسبة السكر في الدم وإلى قدرة الجسم على التعامل بشكل أفضل مع النشويات أو "الكربوهيدرات".

خطوة في الإتجاه الصحيح

ونقلت سي إن إن (CNN) عن غيوليو روميو، وهو رئيس فريق العلماء القائم على الدراسة والطبيب بمعهد جوزلين، قوله: "نحن نبحث عن حلول آمنة وموفرة وطويلة المدى لتقليل خطر تطور مقدمات مرض السكري إلى مرض السكري من النوع الثاني."

وأضاف روميو:"أظهرت دراستنا على مدار 12 أسبوعاً فائدة إضافة القرفة إلى النظام الغذائي وأثرها على تثبيت نسبة السكر في الدم لدى المشاركين الذين لديهم مقدمات مرض السكري. وستكون هذه النتائج بداية لدراسات أكبر وأوفى عن قدرة القرفة على تخفيض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني على المدى الطويل."

يذكر أن القرفة لها فوائد صحية متعددة أخرى، فبحسب موقع هيلث لاين تحتوي القرفة على مضادات تأكسد تحمي الجسم من الالتهابات، كما أظهرت عدة الدراسات فائدة القرفة في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

س.ح/ع.ش