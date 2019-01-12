 دراسة: القدرة على إكمال تمرين الضغط 40 مرة تعني امتلاك قلب لا يمرض | عالم المنوعات | DW | 16.02.2019

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منوعات

دراسة: القدرة على إكمال تمرين الضغط 40 مرة تعني امتلاك قلب لا يمرض

توصلت دراسة حديثة إلى أن القدرة على ممارسة أحد التمارين الرياضية تعتبر مؤشرا على صحة القلب والأوعية الدموية. الدراسة اعتمدت في نتائجها على تقييم بيانات اختبارات اللياقة البدنية للعديد من الأشخاص وفي فترة زمنية طويلة.

Transgender-Model Benjamin Melzer (picture-alliance/dpa/C. Sedel)

صورة رمزية.

ممارسة الرياضة من الأشياء الضرورية، التي يحث خبراء الصحة الناس على القيام بها، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. إذ تساعد الرياضة بمختلف أنواعها على التخلص من ضغوطات الحياة المتزايدة والحفاظ على صحة جيدة.

ويعد تمرين الضغط من الرياضات، التي يقوم بها البعض من أجل الحفاظ على رشاقته وصحته، لاسيما وأن هذه النوع من التمارين يمكن القيام به في أي مكان، ولا يتطلب معدات ولوازم على غرار باقي أنواع الرياضات الأخرى.

بيد أن القدرة على القيام بتمرين "الضغط" (Push-ups) من عدمها، يمكن أن تصبح مؤشراً على قياس صحة القلب بالخصوص، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال في منتصف العمر، والذين لا يستطيعون إكمال 10 عمليات تمرين ضغط، يرتفع خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة الأمريكية "جاما نتورك أوبن".

مختارات

أشار فريق بحث إلى أنه كان يمكن منع وقوع 12 في المائة من حالات الاكتئاب إذا كان المصابون يمارسون نشاطا بدنيا لمدة ساعة واحدة فقط أسبوعيا، إذ يفرز المخ موادا كيماوية طبيعية خلال ممارسة الرياضة تعطي الشخص شعورا بالسعادة. (04.10.2017)

كم مرة حاولت مقاومة الكسل والجلوس على الأريكة وممارسة الرياضة بدلاً من ذلك؟ ربما ينتهى الأمر باختيار الراحة. إنها معركة بالرأس بين المخ ورغبة الفرد، تفوز فيها الأريكة في الغالب. باحثون توصلوا إلى التفسير العلمي فما هو؟ (20.09.2018)

وربطت الدراسة الصادرة عن جامعة "هارفارد" الأمريكية العريقة بين القيام بتمرين الضغط لأكثر من 40 مرة خلال دفعة واحدة، وانخفاض خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96 في المائة خلال السنوات العشر القادمة.

واعتمدت النتائج على تقييم بيانات من اختبارات اللياقة لأكثر من 1000 رجل، تتراوح أعمارهم بين 21 و 66 عاما، في ولاية انديانا الأمريكية، وذلك في الفترة الممتدة بين 2000 و 2007. إذ تم استخدام السجلات الطبية لهؤلاء الأشخاص، من أجل معرفة صحة القلب والشرايين.

ونقل موقع "نيوز" عن المشرف على الدراسة جاستن يانغ من كلية هارفارد للطب قوله إن النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة توضح أن القدرة على ممارسة تمارين الضغط، ربما تساعد على تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا، وكانت دراسة سابقة نشرتها مجلة "the Journal of Happiness" قد توصلت إلى أن أولئك، الذين يمارسون نشاطاً بدنياً مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يكونون أكثر سعادة من الأشخاص، الذين لم يمارسوا أي نشاط بدني. وأضافت نفس الدراسة الصادرة عن جامعة "ميشغان" الأمريكية أن ممارسة الرياضة تزيد من الصحة النفسية الإيجابية للناس، فضلاَ عن مساهمتها في التقليل من بعض المشاعر السلبية على غرارا الاكتئاب والقلق.

ر.م/ف.ي

  • Symbolbild Bärenhunger (Fotolia/st-fotograf)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    الكربوهيدرات

    ممارسة الرياضة بشكل مكثف تستنفذ مخزون الغلوكوز في العضلات والكبد. لذلك ينصح الخبراء بتناول ما يقرب من 60 بالمائة من كمية الغذاء يومياً، أي 400 إلى 450 غراماً من الكربوهيدرات بحسب موقع أوغسبورغر ألغيماينه، والأفضل تناول الأنواع التي توفر الطاقة على مدى فترة أطول وتمد الجسم أيضاً بالفيتامينات والمعادن مثل الخبز الأسمر إلى جانب معكرونة القمح الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات.

  • Nüsse (Colourbox)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    المكسرات

    تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول خمس حصص من الفواكه والخضروات على الأقل يومياً. وتعتبر المكسرات أيضاً من ضمن هذه اللائحة، ويفضل الخبراء الفستق الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

  • Linsen Curry Indische Küche (Fotolia)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    البروتينات

    يحتاج الجسم إلى البروتينات، لكن المكملات الغذائية ليست ضرورية حسب ما يؤكد مركز حماية المستهلك في بافاريا. فتناول اللحوم وخاصة اللحوم البيضاء بالإضافة إلى الحبوب مثل العدس أو البازيلاء، ومنتجات الألبان تكفي بحسب المركز لتزويد الجسم بما يحتاجه من البروتينات.

  • Symbolbild Joghurt (Fotolia/Patryssia)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    اللبن الزبادي واللبنة

    وينصح المركز أيضا بتناول اللبن الزبادي كوجبة خفيفة بعد ممارسة الرياضة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية، ويمكن إضافة الفواكه له أيضاً لإمداد الجسم بالفيتامينات.

  • Thunfisch Salat (Colourbox)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    السمك

    يؤكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت، أن السمك وخاصة سمك التونة يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الرياضيون. كما يحتوي السمك أيضاً على مضادات الأكسدة، التي تساعد في الوقاية من أمراض كثيرة مثل السرطان.

  • Frühstücksei (picture-alliance/dpa)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    بيض الدجاج

    ويضيف الخبير أن أحد مصادر البروتين الهامة جداً هو بيض الدجاج، وينصح شايدتر بتناول بيضة أو اثنين على الأكثر يومياً، لتفادي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

  • Ingwer (Fotolia/kostrez)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    الزنجبيل

    أكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت على أهمية الزنجبيل أيضاً للصحة العامة، سواء كشاي أو بإضافته على المأكولات حيث يسهل الزنجبيل تدفق الدم إلى العضلات، كما يقوي المناعة ويساعد في مقاومة أدوار البرد.

  • Brunnenkresse (picture alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    نبات البقلة (جرجير الماء)

    يعد جرجير الماء من النباتات الرائعة، فهو "يحمي الخلايا من التلف ويحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وبالتالي فهو يساعد في تسريع تأثير التمارين، خصوصاً إذا ما تم تناوله مع الجبن قليل الدسم" بحسب خبير التغذية شايدتر.


مختارات

أغذية تساعد في نمو العضلات

ممارسة الرياضة لا تكفي وحدها لتقوية العضلات. ومن يريد أن يحقق نتائج سريعة، عليه أن يهتم بنظامه الغذائي. فما هي المواد الغذائية الطبيعية التي تساعد في هذه العملية، بعيداً عن مشروبات البروتين؟ (16.11.2016)  

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