 دراسة: الفراولة لعلاج أمراض التهاب الأمعاء المزمن | عالم المنوعات | DW | 22.08.2018

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منوعات

دراسة: الفراولة لعلاج أمراض التهاب الأمعاء المزمن

توصل خبراء من جامعة "ماساشوستس" الأمريكية إلى أن، فاكهة الفراولة لا تتمتع فقط بطعمها اللذيذ وتوافرها على عدة فيتامينات، وعدد منخفض من السعرات الحرارية، بل قد تساعد أيضاً في علاج بعض الأمراض المزمنة، فماهي؟

Deutschland Erbeeren (picture-alliance/blickwinkel/A. Laule)

صورة من الأرشيف.

يُعاني ملايين الناس في أرجاء متفرقة حول العالم من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، والتي يُطلق عليها أمراض الأمعاء الالتهابية (CED). وهذه الأمراض ماتزال في الكثير من الأحيان من الأمور التي يتم إهمالها رغم خطورتها، لأنه يُصاحب التهاب بطانة الأمعاء أيضاً ظهور تقلصات البطن المؤلمة، وفي بعض الأحيان إسهال دموي وغثيان وتعب.

ورغم الأبحاث المُكثفة في هذا المجال، لاتزال أسباب داء كرون والتهاب القولون التقرحي غير واضحة تماماً.

(CED) تشخيص مدى الحياة؟

وتساهم بعض الأدوية على غرار الكورتيزون في التخفيف جزئيا من حدة أعراض مرض كرون والتهاب القولون التقرحي. وبينما يبقى داء كرون غير قابل للعلاج حتى الآن، فإنه يُمكن علاج التهاب القولون التقرحي عن طريق استئصال القولون بأكمله جراحيا بما في ذلك المستقيم.

مختارات

خلصت دراسة حديثة إلى أن نوع الطماطم والفراولة هو الذي يتسبب بالأساس في الإصابة بالحساسية. الدراسة الألمانية فسرت ما توصلت إليه بتجربة شملت عدة أنواع من هذه الثمار وقدمت طريقة بسيطة وفعالة للتمتع بها دون مخاطر صحية. (17.07.2018)

يأتي الصيف ومعه موسم الفراولة، التي تتفوق على البرتقال في غناها بفيتامين "سي"، كما تحتوي على أحماض مفيدة للحوامل، علاوة على محفزات للهضم. فوائد عديدة للفراولة ستجعلها حتما على مائدة طعامك اليوم. (25.05.2017)

بيد أنه لا يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لأنه غالباً ما تلعب طريقة العيش والعادات الغذائية للمريض دوراً كبيراً. فمثلاً تؤدي كثرة الجلوس وقلة الحركة واتباع نظام غذائي عالي السكر وارتفاع الدهون إلى تعزيز التهاب الأمعاء.

ويقول الخبراء إن هناك بعض الأطعمة المتوافقة مع أمراض الأمعاء الالتهابية (CED) ومن بينها الخضر والفواكه، في ها السياق توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الفراولة قد يُساعد في مواجهة أمراض الأمعاء الالتهابية. وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة "ماساشوستس" الأمريكية أن الفراولة تُساعد على التخفيف من أعراض مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

حمية الفراولة

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على الفئران، فقد اختبر عالم التغذية الدكتور هانغ شياو التأثير الصحي للفراولة على الفئران، والتي تُعاني من التهاب الأمعاء. كما حصلت هذه القوارض على كمية إضافية من الفراولة المجففة في نظامها الغذائي العادي.

Tennis Wimbledon - Erdbeeren (picture-alliance/PA_Wire/L. Whyld)

قدح يومي من فاكهة الفراولة يمنح الجسم عدة فوائد صحية.

ولاحظ الخبراء أن الفئران، التي حصلت بانتظام على الفراولة في قائمة طعامها، كانت معانتها من الإسهال أقل وانخفض الالتهاب في الأمعاء كما ارتفع وزنها مرة أخرى. وأضاف الخبراء أنه عند الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية يزداد بشكل طبيعي عدد البكتيريا الضارة وينخفض عدد البكتيريا المُفيدة في القولون. وأردف الخبراء أن التحكم في تغذية الفئران إبان التجربة أظهر تأثيراً عكسياً، إذ أن كلأ من النبيت الجرثومي المعوي والتمثيل الغذائي للفئران أصبح عادياً.

وفي نفس السياق، نصح الخبراء بتناول قدح من فاكهة الفراولة يومياً، من أجل التعامل مع أمراض الأمعاء الالتهابية، حيث نصح الخبراء بتناول فراولة طبيعية وليس عن طريق المستخلصات الطبيعية أو المكملات، "وإلا فإن المرء يُمهل تأثيرات العديد من المكونات المهمة الأخرى في الفراولة مثل الألياف الغذائية، والتي لا يمكن استخلصها عبر المذيبات"، حسب يان هوي هان، أحد المشاركين في الدراسة.

ويعتزم الخبراء تأكيد النتائج، التي توصلوا إليها عن فوائد الفراولة على أمراض الأمعاء الالتهابية لدى الفئران من خلال تجريبها على البشر، فيما حذر الخبراء الأشخاص المصابين بداء كرون والتهاب القولون التقرحي من تغيير النظام الغذائي بشكل مستقل، وأضاف الخبراء أنه يجب استشارة الطبيب لمنع أي أثار غير مرغوب فيها أو الحساسية.

ر.م/ هانا فوكس

  • Deutschland Maibaum in München (picture-alliance/Arco Images/P. Schickert)

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  • Maikäfer (Imago/blickwinkel/McPhoto/O. Schreiter)

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  • Deutschland Muttertag in Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

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    أهم ما يحمله آيار/مايو- صوفيا الباردة وموسم الفراولة

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  • Deutschland Erbeeren (picture-alliance/blickwinkel/A. Laule)

    أهم ما يحمله آيار/مايو- صوفيا الباردة وموسم الفراولة

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مختارات

أهم ما يحمله آيار/مايو- صوفيا الباردة وموسم الفراولة

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