 دراسة: العنصرية ضد الأجانب في ازدياد ملحوظ شرق ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2020

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دراسة: العنصرية ضد الأجانب في ازدياد ملحوظ شرق ألمانيا

كشفت دراسة حديثة أن كراهية الأجانب والتطرف اليميني بشكله النمطي والواضح في تزايد في شرق ألمانيا، على عكس الحال في عموم ألمانيا، حيث هناك تراجع ملحوظ للميول العدائية تجاه الأجانب.

Deutschland Rassismus | Demo PEGIDA, Hooligans

دراسة حديثة حول مدى تفشي كراهية الأجانب والتطرف اليميني في ألمانيا أثبتت فجوة كبيرة بين شرق البلاد وغربها. فنتائج استطلاعات لدراسة السلطوية من جامعة لايبزيغ أظهرت في نسختها العاشرة، والتي نُشرت نتائجها اليوم الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني) في برلين، أن الباحثين رصدوا في الغرب تراجعا في نسبة الأشخاص الذين يتبنون "نظرة يمينية متطرفة ونمطية واضحة"، وذلك إلى 3 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجَّل في عام 2018 والذي كان يبلغ 5,2 بالمائة.

مختارات

أعلن وزير داخلية ولاية ألمانية عن استقالته في أعقاب فضيحة شرائه سلاحاً من بائع مرتبط بالتيار اليميني المتطرف في البلاد. وبرر الوزير قراره بأن الضغط الكبير عليه بسبب الفضيحة لا يجعله أهلاً لأداء مهامه الوزارية.

من التظاهر ضد إجراءات الحكومة الرامية لمواجهة كورونا، إلى التخطيط لإسقاط الحكومة ذاتها، هذه هي المخاوف التي تثير قلق الاستخبارات الداخلية الألمانية، بعد رصدها مؤشرات على تطرف خطير لعدد من معارضي سياسة الحكومة.

الرئيس الألماني يحث جيش بلاده على الكشف بنفسه عن أي نشاطات وشبكات يمينية متطرفة بداخله، لأن ذلك في "مصلحته قبل كل شيء"، و"لا يمثل خيانة أو تشهيراً" بالجهاز. هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع عزمها مواصلة زيادة عدد الجنديات.

بات الحديث عن وجود ميول يمينية لدى بعض العناصر مشكلة تثقل كاهل جهاز الشرطة في ألمانيا. فبعد اكتشاف مجموعات دردشة تتبادل رسائل يمينية متطرفة بولاية شمال الراين ـ فيستفاليا، تم فصل ستة طلاب شرطة في برلين للسبب نفسه.

لكن، في الولايات التي كانت تشكل ما كان يعرف سابقا بألمانيا الشرقية، تختلف الصورة تماما. فنسبة الأشخاص الذين يتبنون أفكارا عنصرية واضحة قفزت بمستوى واحد بالمائة أي من 8,5 بالمائة قبل عامين إلى 9,5 بالمائة.  

وبحسب ذات الدراسة، تراجعت أيضا نسبة الرضا عن النظام الديمقراطي لدى سكان شرق ألمانيا وازدادت الرغبة في نظام شموليليصل المعدل إلى 8,8 بالمائة بينما كان مستقرّاً عند 7 بالمائة في عام 2018.

أما وعلى مستوى ألمانيا برمتها، فتراجع المعدل إلى 16,5 بالمائة بين السكان ذوي "التوجهات" المعادية للأجانب، مقارنة بـ23,4 بالمائة المُسجّلة قبل عامين. ويمكن ملاحظة تراجع هنا بوجه عام سواء في شرق البلاد أو غربها، إلا أن هذا التوجه يزيد في شرق ألمانيا بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بغرب البلاد. فبينما يتبنى ما يقرب من 14 في المئة من المواطنين في الغربنظرة معادية للأجانب، تبلغ نسبتهم حاليا في الشرق 28 بالمائة.

شملت الدراسة، التي تحمل عنوان "الحركات السلطوية. الاستياء القديم - الراديكالية الجديدة"، 2503 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و 93 عاما على مستوى ألمانيا، خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.

و.ب/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

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