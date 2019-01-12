دراسة: العلاقة الحميمة في الكبر تساعد على تحسين جودة الحياة

تقول دراسة أجريت في المملكة المتحدة إن الفوائد الصحية للحياة الجنسية لا تقتصر على الشباب فحسب، فقد وجدت الدراسة أن العلاقة الحميمة والنشاط الجنسي مهمان لكبار السن أيضا.
ووجد الباحثون خلال الدراسة التي شملت نحو 7000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاما أن جودة الحياة كانت أعلى لدى أولئك الذين أبلغوا عن أي نوع من النشاط الجنسي خلال العام السابق مثل تبادل القبلات.
كما أدى وجود مشاعر العاطفة خلال ممارسة الجنس إلى تسجيل درجات أعلى في استبيان جودة الحياة لكل من الرجال والنساء.
وحلل لي سميث من جامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة وسارة جاكسون من كلية لندن الجامعية وزملاؤهما بيانات 3045 رجلا و3834 امرأة يشاركون في دراسة إنجليزية طويلة عن الشيخوخة.
وشارك الأشخاص في الدراسة في مقابلات شخصية مع الباحثين وردوا على الاستبيانات بما في ذلك الاستبيان حول العلاقات والأنشطة الجنسية وآخر عن جودة الحياة ومدى الاستمتاع بها.
ووجد الباحثون أن الرضا العام عن الحياة الجنسية للمرء ارتبط بزيادة الاستمتاع بالحياة عموما لدى الرجال لكن الصلة لم تكن واضحة بالنسبة للنساء.
وقال الباحثون إن القلق بشأن الحياة الجنسية أسفر عن انخفاض الدرجات التي يسجلها المشاركون في استبيان جودة الحياة وكانت الصلة أكثر وضوحا لدى الرجال أيضا.
ع.ج.م (رويترز)
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
في الفيلم الأمريكي "ذهب مع الريح" والذي تم إنتاجه عام 1939، تقوم حسناء الجنوب سكارليت أوهارا (فيفيان لي) بتقبيل البطل المغامر والغني ريت بتلر (كلارك غيبل). وقد لقيت هذه القبلة شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
أول قبلة في تاريخ الأفلام هي تلك التي ظهرت في الفيلم الأمريكي القصير الذي حمل عنوان "القبلة" وأنتج في عام 1896. ويظهر في هذا الفيلم الذي لا يتعدى طوله عشرين ثانية الممثل جون سي رايس وهو يعانق الممثلة ماي ايروين ويقبلها. وقد منح هذا المشهد شعبية أكثر للسينما التي كانت في بدايتها آنذاك.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
أكثر القبل رومانسية في تاريخ السينما الحديثة هي التي جمعت بين كيت وينسيلت وليوناردو ديكابريو في فيلم "تيتانيك". على متن السفينة يستمتع جاك (ديكابريو) وروز (وينسيلت) بمشهد الغروب في جو رومانسي دون أن يعلما أنه آخر مساء يقضيانه سويا. فقد انتهت هذه اللحظة الرومانسية بغرق السفينة الشهيرة. فبينما ظلت روز على قيد الحياة. كان الموت هو مصير جاك.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
مشهد القبلة هذا من فيلم "الرجل العنكبوت" (2002) يُذكر بطل الفيلم توبي ماجوير بموقف صعب أوضحه بقوله " كانت السماء تمطر وطيلة الوقت كان الماء يدخل إلى أنفي. وعندما أزالت كيرستن دانست قناع أنفي لم أعد قادرا على التنفس". رغم ذلك فقد فازت هذه اللقطة بجائزة إم تي في للأفلام.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
من أشهر القبلات في الأفلام العربية كانت قبلة عمر الشريف لفاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي" (1954)، كانت حمامة معروفة برفضها للقبلات في أي مشهد لكن وسط دهشة الجميع وافقت على قبلة شريف، الذي أضحى فيما بعد زوجا لها لفترة من الزمن. لكن تاريخ أول قبلة في السينما المصرية يرجع إلى فيلم "العزيمة" (1939) بطولة حسين صدقي وفاطمة رشدي، وقد أثارت تلك القبلة ضجة كبيرة حينها.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
Der schrecklichste Tag...
بعد 11 عاما من زاوجها من الأمير تشارلز قالت الأميرة ديانا إن أسوء يوم في حياتها كان يوم زواجها من تشارلز، والذي تم في التاسع والعشرين من يوليو 1981. في ذلك اليوم بدا كل شيء على أحسن ما يرام؛ ديانا في فستان أبيض وبابتسامة عريضة. والأمير تشارلز في مظهر الأبهة والفخامة. بيد أن ديانا كانت بالنسبة لتشارلز فقط الخيار الثاني لأنه في الحقيقة كان يحب امرأة أخرى.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
في عام 2011 تزوج الابن البكر للأميرة ديانا والأمير تشارلز، وليام بحبيبته كيت. وبدا هذا الارتباط وكأنه الأفضل والأجمل بين قصص الزواج. لكن بعض وسائل الإعلام التي لا تفارق الظهور الرسمي للزوجين الشابين، تحدثت عن أزمة في العلاقة بين وليام وكيت في مارس 2016، بسبب خلاف في الرأي بعد زيارة قداس ديني بالكنيسة.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
في حفل جوائز MTV لموسيقى الفيديو عام 2003 تسببت هذه القبلة في الكثير من الجدل وردود الفعل. فبعد أن قامت برينتي سبيرز وكريستينا أغيليرا بأداء أغنية لمادونا، صعدت هذه الأخيرة بدورها إلى الخشبة وبدأت بالغناء معهما قبل أن تشكرهما بقبلة فموية أثارت ذهول المشاهدين.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
في السابع من يوليو من عام 1974 توجت ألمانيا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على هولندا بهدفين لواحد. وقام الرئيس الألماني آنذاك، فالتر شييل بتسليم الكأس لكابتن المانشافات فرانز بيكنباور. مباشرة بعدها أمسك الحارس سيب ماير بالكأس وقبلها بقوة دون أن يترك الفرصة لبقية زملائه للاحتفال بالكأس.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
كان البابا بولس الثاني يقوم بتقبيل أرض الدول التي يزورها، كما يظهر هنا في الصورة خلال زيارته لجزر فيجي. والغاية من هذه الحركة كانت في الغالب إظهاره للتقدير للبلد الذي يستضيفه، بيد أن بعض النكت الساخرة كانت ترى في ذلك مجرد تعبير عن سعادة البابا بنزوله سالما من الطائرة التي كانت تقله.
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عيد الحب ـ قبلات حميمية ساخنة ظلت عالقة في الأذهان
الرومانسية على طريقة ديزني، حيث تجلس "النبيلة والصعلوك" تحت ضوء القمر والشموع في مطعم إيطالي مستمتعين بصوت آلة الكمان التي تعزف في المطعم. وبينما بدأ الكلبان في تناول المعكرونة سويا جاءت هذه القبلة "غير المقصودة".