دراسة: الظروف المعيشية غير متكافئة في جميع مناطق ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا بعيدة عن المساواة في ظروف الحياة في مناطقها المختلفة. وقال راينر كلينغهولتس، مدير معهد برلين للسكان والتنمية، وهو المعهد الذي صدرت عنه الدراسة، إن مدى مشاركة المواطنين في الرخاء الاجتماعي يتوقف بشكل كبير على المنطقة التي يعيشون فيها.
وأوضح كلينغهولتس أن فرص سكان ولايتي بادن فورتمبرغ و سكان أجزاء من ولاية بافاريا وسكان مناطق جنوب ولاية هيسن هم الأكثر تمتعاً بهذه المشاركة.
كما أوضح كلينغهولتس أن سكان الكثير من مناطق شرق ألمانيا لا يستفيدون كثيراً من خدمات الدولة، وذلك على الرغم من مرور 30 عاماً على سقوط سور برلين إيذانا بعودة الشطر الشرقي للشطر الغربي الأكثر رخاء. ولكن سكان شرق ألمانيا أصبحوا يشاطرون هذا المصير الكثير من مواطنيهم في الولايات الغربية، مثل سكان الكثير من مدن منطقة الرور و أجزاء من ولاية راينلند بفالتس و ولاية زارلاند و ولاية سكسونيا و ولاية شليسفيغ هولشتاين.
اعتمد الباحثون في قياس مدى رخاء المناطق الألمانية، "أطلس المشاركة في الحياة في ألمانيا"، على مقاييس إحصائية مثل نسبة من يتلقون مساعدات اجتماعية ومقدار الدخل والقوة الضريبية على مستوى المحليات وتوفر الإنترنت السريع ونسبة من يقطعون تعليمهم المدرسي، والبنية التحتية بما ذلك المدارس، والأطباء والمواصلات الداخلية.
خلص الباحثون إلى تصنيف سكان ألمانيا وفقاً لما يحظون به من فرص تقاسم الرخاء إلى ثلاث مجموعات في المدن وثلاث مجموعات في الريف، تتراوح بين الغنية والمهمشة.
ر.ض/ع.ش (د ب أ)
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
المصافحة
يصافح الألمان في كثير من الأوقات مثل اجتماعات العمل أو إبرام صفقة أو عند مقابلة شخص لأول مرة أو للتهنئة. غير أنهم يصافحون عندما يتمنون لأحدهم "عيد ميلاد سعيد" أو لمجرد قول "مرحباً" عند الوصول. حتى الأطفال قد يصافحون بعضهم البعض.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
قبلة أم عناق؟
في الأجواء غير الرسمية، قد تكون المصافحة مصحوبة بقبلة على كل من الخدين أو على جهة واحدة فقط بين الأشخاص الذين يعرفون بعضهم جيداً، وقد يختلف ذلك قليلاً. أما العناق فهو محجوز لأفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
المخاطبة الرسمية
في ألمانيا، عند مقابلة شخص ما للمرة الأولى أو في اجتماع رسمي أو للأشخاص الأكبر عمراً يجب المخاطبة بطريقة رسمية "حضرتكم" تعبيراً عن الاحترام، إلى أن يدعوك الشخص الآخر لمخاطبته بطريقة غير رسمية (أنت) التي تستخدم بين الأصدقاء والمعارف.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
آداب الهاتف
يجب استخدام الصيغة الرسمية أيضاً عند الاتصال بالأماكن العامة أو الدوائر الرسمية عبر الهاتف. وتبدأ الحديث بالتحية وثم تذكر اسمك. ومن الطريف أيضاً أن الألمان يجيبون على الاتصالات الهاتفية بقول اسم العائلة عوضاً عن "ألو".
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
النقر على الباب
قد لا يكون النقر على الباب قبل دخول منزل أحدهم حكراً على الألمان. غير أن الطريقة التي قد يستخدمها الألمان قد تكون مختلفة. عند الطبيب مثلاً، سينقر الطبيب قبل دخول الغرفة للفحص كي لا يفاجئك.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
قلها مع الزهور
يهتم الألمان كثيراً بالهدايا وخصوصاً المقدمة للمضيفين. عند دعوتك لتناول العشاء في منزل شخص ما، يمكنك إهداء زجاجة من النبيذ أو علبة من الشوكولاتة إلى جانب بعض الزهور. يعتبر تقديم باقة من الورود أمراً رئيسياً في التعبير عن الامتنان أو كهدية عيد ميلاد حتى لشخص لا تعرفه جيداً.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
الدقة في المواعيد
الالتزام الدقيق بالمواعيد من أهم الأمور في ألمانيا. قد يغفر لك الأصدقاء تأخرك لما لا يتجاوز 10 دقائق، ولكن إذا كنت ستتأخر أكثر من ذلك يجدر بك الاتصال أو الاعتذار عبر رسالة نصية قصيرة.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
الأحذية خارجاً!
في الأجواء الشخصية وليست الرسمية اترك الحذاء بالخارج. غالباً ما يخلع الألمان أحذيتهم خارجاً أو في الردهة عند دخول منزلهم أو منزل شخص آخر، وهي عادة صحية تحافظ على نظافة المنزل.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
حذاء المنزل
بعد أن يخلع الألمان أحذيتهم، يرتدون ما يسمى "هاوس شوه" أو حذاء المنزل الخاص بالبيت فقط. ويقال إن هذه العادة لا تعني المحافظة على النظافة فحسب، بل تعني ترك العالم وراءك، واحترام خصوصية البيت.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
آداب المائدة
من الأدب إبقاء كلتا يديك -دون المرفقين- على الطاولة أثناء الراحة عند تناول الطعام، وعدم الإمساك بيديك في حضنك. تناول الطعام بالشوكة التي تمسكها في يدك اليسرى والسكين في اليسرى وعدم تبديلهما.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
عند الطعام
أثناء الراحة عند تناول الطعام، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليسرى وكأنها على التوقيت (8:30) من الصحن كي لا يأخذ النادل طبقك قبل انتهائك من الأكل. وعند الانتهاء، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليمنى (كما في الصورة).
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
قلها بطريقة لبقة
يشبه الألمان في هذه العادة الفرنسيين، إذ يقولون "غوتن أبيتيت" ما يعني "استمتع بتناول وجبتك" قبل بدء الطعام. لويزا شيفر/ ريم ضوا.