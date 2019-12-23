 دراسة: الشوفان يقلل خطر السكتة الدماغية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: الشوفان يقلل خطر السكتة الدماغية

في نتيجة يتوقع أن تعيد النظر في بعض الأنظمة الغذائية لملايين الناس حول العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الشوفان على الفطور بدلاً من البيض والخبز الأبيض قد يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

مشاهدة الفيديو 00:58

ما الذي يجب أن تحتويه وجبة الفطور؟

أظهرت دراسة دنمركية أن تناول الشوفان على الفطور بدلا من البيض والخبز الأبيض قد يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأشار فريق الدراسة في دورية (ستروك) إلى أن الأبحاث ربطت منذ وقت طويل بين تناول الإفطار يوميا، خاصة الشوفان، وبين تراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها لم تقدم إلى الآن صورة واضحة عن التأثير المحتمل لتناول الشوفان بدلا من أصناف الفطور الشائعة، مثل البيض والخبز واللبن (الزبادي)، على خطر الإصابة بالسكتات.

مختارات

يعاني ملايين الأشخاص في العالم من الاكتئاب لأسباب مختلفة. ويرى خبراء التغذية أن الأكل الصحي خصوصاً في وجبة الفطور من شأنه المساعدة على التخلص من الاكتئاب. فما هي أنسب المواد الغذائية التي يجب أن تكون ضمن وجبة لفطور؟ (08.03.2017)

سرطان الثدي من الأروام الشائعة. الجينات الفردية لها دور في احتمال الإصابة، إلا أن نمط التغذية له تأثير أيضا، إذ خلصت دراسة أمريكية إلى أن تناول حبوب الشوفان في سن المراهقة يقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي. (15.06.2016)

ودرس الباحثون بيانات الأنظمة الغذائية، التي كان يتبعها نحو 55 ألف بالغ في الدنمرك أعمارهم 56 عاما في المتوسط ولا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات بالسكتة الدماغية. في البداية كان المشاركون يتناولون 2.1 حصة من البيض في المتوسط وثلاث حصص من الخبز الأبيض وحصة واحدة من الزبادي وحصة قدرها 0.1 من الشوفان أسبوعيا.

وتابع الباحثون نصف المشاركين لمدة 13.4 عام على الأقل. وخلال المتابعة أصيب 2260 منهم بسكتة دماغية. وباستخدام نموذج إحصائي، توصل الباحثون إلى أن الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض تراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة بنسبة أربعة بالمئة مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز في الإفطار. أما تناول الشوفان بدلا من الزبادي فلم يكن له تأثير على ما يبدو.

وفي نفس السياق، قالت كبيرة الباحثين في الدراسة كريستينا دام من جامعة أورهوس بالدنمارك "تشير نتائجنا إلى أن تحول المزيد من الناس إلى الشوفان بدلا من الخبز الأبيض أو البيض قد يكون خيارا حكيما لمنع الإصابة بالسكتات".

وأضافت في هذا السياق أن الدراسة لم تكن تهدف لإثبات ما إذا كان الشوفان يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو كيف يفعل ذلك، لكن ربما يكون السبب هو أن الشوفان يساعد في خفض مستوى الكوليسترول. وتحدث معظم السكتات الدماغية عندما تؤدي جلطة لانسداد شريان يوصل الدم إلى المخ.

ر.م/ط.أ ( رويترز)

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    أربعة نماذج من الفطور في ألمانيا

    أظهر استطلاع للرأي، حول مكونات وجبة الفطور لدى الألمان، وجود أربعة نماذج مختلفة من وجبات الفطور. فهناك، من يحبذ فطورا يكون فيه الخبز الحلو عنصرا أساسياً، بينما يميل آخر إلى تناول فطور يغلب الشوفان على باقي مكوناته. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن هناك فئة تفضل الفطور الدسم، وأخرى تستغني عن تناول وجبة الفطور.

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    مكونات الفطور الحلو

    يتناول مفضلو الخبز الحلو في وجبة الفطور عادة خبز القمح مع الزبدة أو الشوكولاتة المعدة للدهن أو العسل، فيما يشربون فنجانا من القهوة مع حليب مركز.

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور حلو بأسلوب صحي

    وينصح خبراء التغذية أولئك الذين يفضلون تناول الخبز الحلو في وجبة الفطور، بدهن الخبز بخلطة الجوز الممزوج بالموز بدلا من دهنه بالزبدة والمربى. فخلطة الجوز حلوة ودسمة وطعمها لذيذ، كما أنها تغطي 50 في المائة من حاجة الجسم من فيتامين E.

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تناول الشوفان في الفطور

    أما أولئك الذين يفضلون الشوفان في الفطور، فيتناولون إناء من الكورن فليكس الحلو مع الحليب. وهنا ينصح خبراء التغذية بزيادة نسبة الشوفان بشكل تدريجي وإضافة قطع من الفواكه الطازجة بدلا من حبوب الكورن فليكس الحلوة. ويستحسن أن تضاف أيضا بعض القطع من الجوز لاحتوائها على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    وجبة الفطور الدسمة

    تتكون وجبة الفطور الدسمة في ألمانيا في الغالب من خبز الجاودار والزبدة والسجق القابل للدهن.

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور دسم بلمسات صحية

    يمكن تعويض خبز الجاودار والزبدة وسجق اللحم بخبز الدقيق الأسمر وسجق الكبد. فسجق الكبد يحتوي على كثير من المغذيات الدقيقة ونسبة قليلة من الدهنيات، كما أن خبز الدقيق الأسمر يطيل مدة الإحساس بالشبع بسبب احتوائه على كثير من الألياف. كما يمكن إضافة قطع صغيرة من الخيار أو الطماطم إلى ذلك.

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    عدم تناول وجبة الفطور

    لا يتناول كثير من الناس وجبة الفطور نظرا لضيق الوقت أو لانعدام الشهية. ومع مرور الوقت يشعرون بالجوع، مما يضطرهم إلى تناول وجبات خفيفة قد لا تكون صحية.

  • default

    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تعويض الفطور بغذاء صحي

    لا يرى خبراء التغذية في عدم تناول وجبة الفطور أمرا مقلقا، لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي لدى الشعور بالجوع، كتناول قطعة من الموز أو شرب فنجان قهوة بالحليب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية التي يحتاجها جسم الإنسان. لكن بعض خبراء التغذية لا يرون في عدم تناولها أمرا مقلقاً. لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي عند الشعور بالجوع، كما أنهم يحثون على جعل وجبة الفطور صحية أكثر. (21.10.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ما الذي يجب أن تحتويه وجبة الفطور؟  

مواضيع ذات صلة

Syrien, Idlib: Erneute Zerstörung und Flucht

ألمانيا تدين قصف إدلب وتدعو لوقف فوري للهجمات 23.12.2019

قالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين الاثنين إنها تدين وبشدة الهجمات الجوية العنيفة على إدلب بشمال سوريا وتطالب بإنهاء فوري للهجمات، حسب ما اعلنت ذلك متحدثة باسم الوزارة.

Belgien Brüssel Finnische Premierministerin Sanna Marin

رئيسة وزراء فنلندا تقترح نظام عمل مكون من أربعة أيام فقط! 19.12.2019

اقترحت رئيسة الوزراء الفنلندية المعينة حديثا، سانا مارين، وهي أصغر رئيسة وزراء في العالم، أن يكون عدد أيام العمل في الأسبوع أربعة أيام فقط، بالإضافة إلى العمل لست ساعات يوميا. فهل سيلاقي اقتراحها قبولا؟

Debatte nach SUV-Unfall

معلم سياقة يضحي بسيارته لإنقاذ حياة سائق آخر 13.12.2019

تعرض شاب لوعكة صحية جعلته يفقد السيطرة على سيارته. لكن معلما للقيادة تدخل عبر حركة بطولية منعت وقوع حادثة مميتة، وفق تصريحات الشرطة.

إعلان