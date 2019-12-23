دراسة: الشوفان يقلل خطر السكتة الدماغية

أظهرت دراسة دنمركية أن تناول الشوفان على الفطور بدلا من البيض والخبز الأبيض قد يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأشار فريق الدراسة في دورية (ستروك) إلى أن الأبحاث ربطت منذ وقت طويل بين تناول الإفطار يوميا، خاصة الشوفان، وبين تراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها لم تقدم إلى الآن صورة واضحة عن التأثير المحتمل لتناول الشوفان بدلا من أصناف الفطور الشائعة، مثل البيض والخبز واللبن (الزبادي)، على خطر الإصابة بالسكتات.
ودرس الباحثون بيانات الأنظمة الغذائية، التي كان يتبعها نحو 55 ألف بالغ في الدنمرك أعمارهم 56 عاما في المتوسط ولا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات بالسكتة الدماغية. في البداية كان المشاركون يتناولون 2.1 حصة من البيض في المتوسط وثلاث حصص من الخبز الأبيض وحصة واحدة من الزبادي وحصة قدرها 0.1 من الشوفان أسبوعيا.
وتابع الباحثون نصف المشاركين لمدة 13.4 عام على الأقل. وخلال المتابعة أصيب 2260 منهم بسكتة دماغية. وباستخدام نموذج إحصائي، توصل الباحثون إلى أن الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض تراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة بنسبة أربعة بالمئة مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز في الإفطار. أما تناول الشوفان بدلا من الزبادي فلم يكن له تأثير على ما يبدو.
وفي نفس السياق، قالت كبيرة الباحثين في الدراسة كريستينا دام من جامعة أورهوس بالدنمارك "تشير نتائجنا إلى أن تحول المزيد من الناس إلى الشوفان بدلا من الخبز الأبيض أو البيض قد يكون خيارا حكيما لمنع الإصابة بالسكتات".
وأضافت في هذا السياق أن الدراسة لم تكن تهدف لإثبات ما إذا كان الشوفان يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو كيف يفعل ذلك، لكن ربما يكون السبب هو أن الشوفان يساعد في خفض مستوى الكوليسترول. وتحدث معظم السكتات الدماغية عندما تؤدي جلطة لانسداد شريان يوصل الدم إلى المخ.
ر.م/ط.أ ( رويترز)
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
أربعة نماذج من الفطور في ألمانيا
أظهر استطلاع للرأي، حول مكونات وجبة الفطور لدى الألمان، وجود أربعة نماذج مختلفة من وجبات الفطور. فهناك، من يحبذ فطورا يكون فيه الخبز الحلو عنصرا أساسياً، بينما يميل آخر إلى تناول فطور يغلب الشوفان على باقي مكوناته. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن هناك فئة تفضل الفطور الدسم، وأخرى تستغني عن تناول وجبة الفطور.
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
مكونات الفطور الحلو
يتناول مفضلو الخبز الحلو في وجبة الفطور عادة خبز القمح مع الزبدة أو الشوكولاتة المعدة للدهن أو العسل، فيما يشربون فنجانا من القهوة مع حليب مركز.
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
فطور حلو بأسلوب صحي
وينصح خبراء التغذية أولئك الذين يفضلون تناول الخبز الحلو في وجبة الفطور، بدهن الخبز بخلطة الجوز الممزوج بالموز بدلا من دهنه بالزبدة والمربى. فخلطة الجوز حلوة ودسمة وطعمها لذيذ، كما أنها تغطي 50 في المائة من حاجة الجسم من فيتامين E.
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
تناول الشوفان في الفطور
أما أولئك الذين يفضلون الشوفان في الفطور، فيتناولون إناء من الكورن فليكس الحلو مع الحليب. وهنا ينصح خبراء التغذية بزيادة نسبة الشوفان بشكل تدريجي وإضافة قطع من الفواكه الطازجة بدلا من حبوب الكورن فليكس الحلوة. ويستحسن أن تضاف أيضا بعض القطع من الجوز لاحتوائها على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
وجبة الفطور الدسمة
تتكون وجبة الفطور الدسمة في ألمانيا في الغالب من خبز الجاودار والزبدة والسجق القابل للدهن.
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
فطور دسم بلمسات صحية
يمكن تعويض خبز الجاودار والزبدة وسجق اللحم بخبز الدقيق الأسمر وسجق الكبد. فسجق الكبد يحتوي على كثير من المغذيات الدقيقة ونسبة قليلة من الدهنيات، كما أن خبز الدقيق الأسمر يطيل مدة الإحساس بالشبع بسبب احتوائه على كثير من الألياف. كما يمكن إضافة قطع صغيرة من الخيار أو الطماطم إلى ذلك.
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
عدم تناول وجبة الفطور
لا يتناول كثير من الناس وجبة الفطور نظرا لضيق الوقت أو لانعدام الشهية. ومع مرور الوقت يشعرون بالجوع، مما يضطرهم إلى تناول وجبات خفيفة قد لا تكون صحية.
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كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر
تعويض الفطور بغذاء صحي
لا يرى خبراء التغذية في عدم تناول وجبة الفطور أمرا مقلقا، لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي لدى الشعور بالجوع، كتناول قطعة من الموز أو شرب فنجان قهوة بالحليب.
الكاتب: DW/دالين صلاحية