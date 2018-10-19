 دراسة: الشعور بالوحدة يسبب الأمراض العقلية والنفسية | عالم المنوعات | DW | 06.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

دراسة: الشعور بالوحدة يسبب الأمراض العقلية والنفسية

يزداد عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم سواء بإرادتهم أو كأسلوب حياة. لكن نتائج دراسة حديثة كشفت أن هذا الصنف مهدد أكثر بالإصابة بحالات الاكتئاب. كيف ذلك؟

Junge schwarzhaarige Frau (picture-alliance/R. Kremming)

شملت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة "فرساي سان كوينتين إن إيفلين" الفرنسية مجموعة من العازبين ذكوراً وإناثاً ومن مختلف الأعمار. وخلص الباحثون إلى أن هذا الصنف من الناس أكثر عرضة للإصابة بأحد الأمراض العقلية الشائعة بنسبة 1.5 إلى 2.5 في المائة. وتشمل تلك الأمراض الاكتئاب والقلق والوسواس القهري، نقلاً عن موقع الصحيفة الاخبارية الألمانية "تاغس تسايتونغ".

ولاحظ الباحثون في جميع الدراسات التي قاموا بها وجود علاقة بين حياة الأفراد بشكل فردي وانتشار الأمراض العقلية. وكان العامل الرئيسي في الإصابة بتلك الأمراض هو الشعور بالوحدة. فعندما يشعر شخص ما بالوحدة، فإن خطر الإصابة بمرض عقلي يكون مرتفعاً بشكل خاص.

مختارات

تجدد حماس الباحثين الساعين لإيجاد وسيلة لمنع انتقال مرض الإيدز الذي قتل الملايين بعد أن كشفت دراسة جديدة قدرة نوع من الأدوية على منع انتقاله عن طريق ممارسة الجنس. فهل سنشهد نهاية قريبة لهذا المرض القاتل؟ (04.05.2019)

من يجلس لساعات طويلة سواء لأسباب تتعلق بالعمل أو لغرض مشاهدة التلفزيون، مُعرض لعواقب صحية خطيرة. فكم هو عدد الساعات التي يجب عدم تجاوزها في وضع الجلوس؟ وما الذي يمكننا القيام به لتفادي المخاطر الصحية الناتجة عن ذلك؟ (23.04.2019)

واعتمد الباحثون في دراستهم ـ التي أنجزت في بريطانيا ـ على تحليل بيانات 20500 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً في مراحل زمنية متفرقة. وبالإضافة إلى المقابلات والبيانات الصحية والشخصية التي تم جمعها الباحثون، طُرحت عليهم أسئلة تتعلق بالوزن وتعاطي الكحول والمخدرات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة، حسب موقع الصحيفة الألمانية "بيلد".

واكتشف الباحثون إلى أن سبب الشعور بالوحدة اختيار الكثيرين العيش لوحدهم كأسلوب حياة، إذ كانوا يفضلون عدم الارتباط بطرف آخر أو إنجاب أطفال وتأسيس أسرة. وفي ألمانيا مثلاً وصلت نسبة الذين يعيشون بمفردهم إلى 14 في المائة.

وسبق لدراسة فنلندية أنجزت عام 2012 أن خلصت إلى أن احتمال الإصابة بالاكتئاب وارد في غضون ثماني سنوات قد زاد بنسبة تقارب 80 في المائة لدى الأشخاص غير المتزوجين أو غير المرتبطين بشريك أو شريكة عمر.

ومن بين العوامل التي تزيد من حالات الاكتئاب عدم لجوء غالبية المعنيين إلى طلب مساعدة عند ظهور أولى بوادر الاكتئاب. وينصح الخبراء من يعيشون بمفردهم ببناء علاقات اجتماعية وصداقات والبحث عن فرص للتواصل والتعبير في العالم الواقعي وعدم الاقتصار على العالم الافتراضي.

ع.ع/ ي.أ

  • المغنية داليدا عام 1965 في روما

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    "حياة لا تحتمل "

    قبل أن تقدم على الانتحار تركت المغنية المصرية من أصول إيطالية، دالية رسالة كتبت فيها "سامحوني..الحياة لم تعد تحتمل". وضعت الفنانة عام 1987 حدا لحياتها بتناول بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة. وقد تم صنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر أحد أكثر المنحوتات تميزًا في المقابر الخاصة بالمشاهير.

  • الممثل الكوميدي روبين ويليامز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    كثرة المشاكل تقتل حب الحياة

    وضع الممثل والكوميدي الأمريكي، روبن ويليامز، عام 2014 حدا لحياته بعد أن قام بقطع شريان يده اليسرى ثم شنق نفسه بحزام، فيما تضاربت الأنباء حول الأسباب التي دفعت النجم السينمائي الحاصل على جائزة الأوسكار إلى الانتحار. من المعروف عن روبن ويليامز أنه كان يعاني من مشاكل مالية ومن الاكتئاب والإدمان على الكحول، فضلا عن معاناته من بداية مرض باركنسون.

  • الروائية فرجينيا وولف

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لم تنتظر روايتها الأخيرة

    الروائية فرجينيا وولف، أخذت طريقها إلى المياه ووضعت حجراً ثقيلاً في ملابسها، وألقت نفسها في أحد الأنهار ولم تكتشف جثتها إلا بعد ثلاثة أيام. تركت لزوجها رسالة كتبت فيها: "عزيزي، أنا على يقين بأنني سأجن... لذا، سأفعل ما أراه مناسبا"، علما أن الكاتبة الإنجليزية ودعت مسرح الحياة قبل أن يتم نشر آخر أعمالها الروائية.

  • Ernest Hemingway (Keystone/Getty Images)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لعنة "الانتحار" تطارد أسرة هيمنغواى

    الراوئي الفائز بجائزة نوبل إرنست همنغواي انتحر عام 1961 بطلقة نارية في الرأس. لكنه لم يكن الوحيد في عائلته الذي أقدم على الانتحار. انتحروالده، وكذلك أختاه غير الشقيقتين أورسولا وليستر، ثم حفيدته مارغاوك همنغواي. ويعتقد البعض وجود مرض وراثى في عائلته يسبب زيادة تركيز الحديد في الدم مما يؤدى إلى تلف البنكرياس ويسبب الاكتئاب أو عدم الاستقرار في المخ. ما دفعه إلى الانتحار في النهاية خوفاً من الجنون.

  • جيريت بيترسون

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    إعصار في التزلج..وإنتحار في الـ 29

    انتحر البطل الأولمبي الأمريكي في التزلج جيريت بيترسون بعد ان أطلق النار على نفسه بولاية يوتا الأميركية. بيترسون الذي مات في عامه الـ 29 ، كان ملقب بـ"السريع" وهو معروف بحركة متميزة في التزلج تعرف باسم "الإعصار" يقوم خلالها بـ3 قفزات و5 التفافات. وشارك بيترسون 3 مرات في الألعاب الأولمبية في الـ2002 و2003 و2010.

  • آرون سوارتز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار عوض الحياة في السجن

    ذلك الفتى الصغير الذي عمل على نظام RSS " نظام تغذية الانترنت " وهو في عمر الـ 14. كان آرون سوارتز الذي عاش بين لغة الأرقام و كان أحد أهم نشطاء الإنترنت و شارك في تصميم لغة تشفير جديدة " لغة ماركداون" وهو أحد مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي ريديت. انتحر سوارتز قبل شهر من محاكمته بتهمة سرقة ملايين الملفات الإلكترونية والتي كان يواجه فيها حكماً بالسجن يصل إلى 35 عاماً وغرامة مليون دولار.

  • Linkin Park - Sänger Chester Bennington gestorben (Getty Images/iHeartMedia/R. Fury)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار لطي صفحة الماضي؟

    وجدت جثة المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية "لينكن بارك"، تشستر بنينغتون بعد ان انتحر شنقا في عمر ناهز الـ 41 عاما. وكان بينينغتون قد تحدث سابقا عن معاناته مع المخدرات والإدمان على الكحول، كما أنه اعترف بأنه أراد الانتحار أكثر من مرة. بينينغتون لديه عائلة كبيرة حيث تزوج مرتين ولديه 6 أبناء لم يستطع وجودهم حوله أن يمنعه من اتخاذ القرار بإنهاء حياته شنقاً.

  • Marilyn Monroe 1949 (AP)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    مونرو..انتحار أم لغز ؟

    نجمة الإغراء مارلين مونرو وجدت في غرفتها وتتناثر حولها الحبوب المهدئة. لكن موتها لم يؤكد على أنه انتحار حيث تحوم الشكوك حول مقتلها بدعم من شخص نافذ، فهل انتحرت مونرو بعد كل تلك الشهرة وفي وسط زخم من حب الناس؟ أم أنها قتلت بمكيدة مدبرة كي تظهر على انها إنتحار؟

    الكاتب: وفاء البدري


مختارات

رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

مشاهير في مجالات عدة. لم تشفع لهم الحياة المليئة بالأضواء والشهرة، و لم ينقذهم حب الناس من الاكتئاب والوصول إلى طريق مسدود، واختيار تلك المنطقة السوداء حيث لا رجعة إلى الحياة. (23.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Cybermobbing

علامات تدل على أن مستخدم فيسبوك يعاني من الاكتئاب! 19.10.2018

تكشف منشورات مستخدمي فيسبوك الكثير من التفاصيل الشخصية والحميمية لديهم، الأكثر من ذلك يمكن معرفة مزاج المستخدم وحالته النفسية وعما إذا كان يعاني من اكتئاب أو ما شابه ذلك، وهذه هي العلامات الدالة على ذلك وفق دراسة علمية.

Symbolbild junges Mädchen Gewalt Vergewaltigung

تغلب على الشعور بالوحدة بهذه الخطوات البسيطة 26.09.2018

الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يضر بالصحة وقد يؤدي إلى أمراض بعضها قاتل. لهذا السبب يجب الاهتمام أكثر بالحياة الاجتماعية وقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة. تعرف على بعض النصائح للتغلب على الشعور بالوحدة.

Symbolbild Frau mit Handy

ما علاقة استخدام الهاتف المحمول ليلا بالاكتئاب والتعاسة؟ 19.05.2018

إذا كنت من هواة تصفح هاتفك قبل النوم، فعليك بالتوقف فوراً، فأنت بذلك تخدع مخك ولا يستطيع التفريق بين النهار والليل!! هذا ما أكدته دراسة بريطانية كشفت عن مخاطر جديدة لاستخدام الهاتف المحمول ليلاً، فماذا قالت الدراسة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 