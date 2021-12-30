دراسة: الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً مضيعة للوقت

"كلما ازدادت مدة التمرين، يتم حرق الدهون بشكل أفضل وتتحسن لياقتك البدنية"، كثيراً ما نسمع هذه الكلمات عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة. لكن دراسة أمريكية حديثة توصلت إلى أن هذا الكلام "غير دقيق"!



وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة "الطب والعلم في الرياضة والتمرين" الأمريكية إلى أن التمرين لمدة 13 دقيقة في اليوم فقط يكفي لتحسين اللياقة البدنية، مشيرة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة أطول يعتبر مضيعة للوقت، إذا كان الهدف الأساسي هو تحسين اللياقة، كما نقلت عنها مجلة "فرويندن" الألمانية.

وتوصلت الدراسة إلى هذه النتيجة من خلال إجراء تجربة، قسمت فيها الأشخاص المشاركين إلى ثلاث مجموعات، كان على كل منها القيام بسبعة أنواع من التمارين المختلفة، ثلاث مرات يومياً على مدار ثمانية أسابيع.

لكن كان على المجموعة الأولى القيام بالتمارين مرة واحدة في اليوم (لمدة 13 دقيقة)، أما الثانية فتقوم بنفس التمارين مرتين في اليوم، على أن تقوم المجموعة الثالثة بتكرار التمارين خمس مرات في اليوم (70 دقيقة).



وفي النهاية ظهرت نتائج "مذهلة"، إذ بينت الاختبارات أن اللياقة البدنية للمشاركين في المجموعة الأولى تحسنت بالقدر الذي تحسنت فيه اللياقة البدنية لأفراد المجموعتين الثانية والثالثة، لكن مع فرق وحيد: وهو أن الكتلة العضلية لدى المتدربين لفترة أطول ازدادت بشكل أكبر.



وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية 13 دقيقة يومياً كافية إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة البدنية، لكنها أشارت إلى أن من كان هدفه الأساسي بناء العضلات فيمكنه أن يتدرب أكثر للحصول على ما يريد!

م.ع.ح/ أ.ح