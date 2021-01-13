 دراسة: الدهون البنية مفتاح للرشاقة وحماية من أمراض مزمنة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.01.2021

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صحة

دراسة: الدهون البنية مفتاح للرشاقة وحماية من أمراض مزمنة!

تشتهرالدهون البنية بفائدتها وبأنها مفتاح الرشاقة للجسم، بيد أن دراسة حديثة أظهرت فوائد عديدة أخرى غير معروفة لهذا النوع من الدهون، منها الحماية من بعض الأمراض، فما هي آلية عمل هذه الدهون؟ وهل يمكن زيادة عددها داخل الجسم.

Braune Fettzellen

على عكس الأنسجة الدهنية البيضاء، فإن تراكم الدهون البنية ليس ضاراً بالجسم  بل لها فوائد صحية عديدة. فبالإضافة إلى أن بعض الباحثين يرون فيها مفتاح علاج السمنة. وأظهرت دراسة  حديثة  حول هذا الموضوع، نشر نتائجها موقع "هايل براكسس" الألماني الطبي، أن الأشخاص الذين يحتوي جسمهم على نسبة عالية من الدهون البنية، أقل عرضة للإصابة بأمراض مثل القلب و السكري.

استخدم الباحثون في جامعة روكفلر بالولايات المتحدة الأمريكية، بيانات من أكثر من 52 ألف شخص لدعم افتراض أن الدهون البنية تساعد هذه الدهون  في الوقاية من الأمراض المزمنة.نتائج البحث نشرت مؤخراً في المجلة الطبية الشهيرة "Nature Medicine"، وأظهرت النتائج  أن الأشخاص الذين يعانون من الأنسجة الدهنية البنية أقل عرضة للإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وفشل القلب ومرض الشريان التاجي.

تعمق الأبحاث حول الدهون البنية

من المعروف منذ عدة عقود أن ما يسمى بالأنسجة الدهنية البنية تؤدي مهام التمثيل الغذائي الخاصة في بعض الحيوانات وحديثي الولادة. إلى أن توصل العلماء عام 2009 إلى أن هذه الدهون البنية مخزنة في أجسام بعض الأشخاص البالغين خاصة في منطقتي الرقبة والكتفين. منذ ذلك الحين، شكلت الدهون البنية محور العديد من الدراسات، حيث أن الخلايا الدهنية المراوغة لها قدرات لا تمتلكها الخلايا الدهنية الطبيعية. على سبيل المثال، تعمل الدهون البنية على تسريع حرق السعرات الحرارية وإنتاج الحرارة.

يرى الباحثون مفتاح علاج السمنة في الأنسجة الدهنية البنية. ولكن يبدو أن للدهون البنية أيضاً وظيفة وقائية ضد العديد من الأمراض المزمنة. لفترة طويلة، لم يكن من الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من الدهون البنية يتمتعون بصحة أفضل، خاصة أنه من الصعب تحديد هؤلاء الأشخاص على الإطلاق لأن الدهون البنية مخبأة في أعماق الجسم. توفر الدراسة الحالية أكبر دليل حتى الآن على هذا الارتباط. قال بول كوهين ، كبير الأطباء في مستشفى جامعة روكفلر: "للمرة الأولى، هناك صلة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض معينة". يرى فريق الدراسة إمكانات كبيرة للفوائد العلاجية للدهون البنية.

فوائد علاجية عديدة

من أجل جعل الدهون البنية مرئية، من الضروري إجراء فحوصات (PET) وهي نوع من الدراسات الإشعاعية التي تستخدم الإشعاع لكشف وتتبع النشاط أو المرض في الجسم عبر الخلايا. من ناحية تعد هذه الفحوصات مرتفعة التكاليف ومن ناحية أخرى تعرض الأشخاص المختبرين للإشعاع. لهذا السبب، ظلت الدراسات حول هذا الموضوع قليلة حتى الآن. يقوم الباحثون في جامعة روكفلر الآن بتقييم البيانات من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان، حيث يخضع آلاف الأشخاص لفحوصات (PET) لتشخيص السرطان كل عام. قام أطباء الأشعة في مركز السرطان بتمييز الدهون البنية المكتشفة في عمليات المسح حتى لا يخطئوا في اعتبارها أوراماً. يوضح المشرف الرئيسي على الدراسة، توبياس بيشر: "لقد أدركنا أن هذا يمكن أن يكون مورداً قيماً لبدء التحقيق في الدهون البنية على مستوى السكان".

بهذه الطريقة، جمع الفريق حوالي 130ألف مسح ضوئي من أكثر من 52 ألف شخص. تم تحديد الدهون البنية في عمليات المسح في حوالي 10 بالمائة من هذه المجموعة. هذه هي أكبر مجموعة معروفة من البيانات عن الأفراد ذوي الأنسجة الدهنية البنية.أظهرت مقارنة المجموعات التي تحتوي على دهون بنية وبدونها أن بعض الأمراض المزمنة تحدث بشكل أقل في الأشخاص الذين يعانون من الأنسجة الدهنية البنية. على سبيل المثال، في المجموعة التي لا تحتوي على دهون بنية ، عانى 9.5 بالمائة من الأشخاص من مرض السكري. من بين أولئك الذين يعانون من الدهون البنية ، كان 4.6 في المائة فقط مصابون بمرض السكري - أقل من نصف ذلك. كما تبين أن المجموعة التي تحتوي على الدهون البنية كانت أقل عرضة للإصابة بمستويات غير طبيعية من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، لوحظ وجود قصور في القلب ومرض الشريان التاجي بشكل أقل. تم تسجيل هذه العلاقات لأول مرة في الدراسة الحالية.

كيف نحصل على المزيد من الدهون البنية؟

 بول كوهين، كبير الأطباء في مستشفى جامعة روكفلر يرى أن "السؤال الطبيعي الذي يطرحه الجميع، ما الذي يمكنني فعله للحصول على المزيد من الدهون البنية في جسمي؟" هو أمر طبيعي، لكن لسوء الحظ، لا يوجد حتى الآن إجابة على هذا السؤال المثير. الهدف من الأبحاث في السنوات القادمة هو الإجابة على هذا السؤال. على سبيل المثال، يمكن تصور طريقة دوائية لتحفيز نشاط الأنسجة الدهنية البنية لعلاج السمنة والأمراض ذات الصلة.

لكن موقع "Welt" الألماني، يكشف على أن هناك طريقة طبيعية يمكن من خلالها تحويل الأنسجة الدهنية البيضاء بشكل طبيعي إلى أنسجة دهنية بنية، وهي عن طريق ممارسة التمارين الرياضية.  لكن لا زال العلماء لحد الآن يبحثون عن الطرق الممكنة وغير ضارة، من أجل تزويد الجسم بالمزيد من الأنسجة الدهنية البنية.

إ.م/ ع.أج  

  • حبوب الكينوا مفيدة في تحفيز عملية حرق الدهون
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الكينوا

    "غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.

  • الزبادي اليوناني يزود الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامة من الكربوهيدرات
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الزبادي اليوناني

    على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.

  • يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    اللوز

    "تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.

  • تحتوي القرفة على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    القرفة

    التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.

  • ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    جريب فروت

    تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.

  • المواد الحرارية الموجودة في الشاي الأخضر تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الشاي الأخضر

    هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

  • تحتوي ثمرة الأفوكادو على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الأفوكادو

    كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.

  • لخل التفاح فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    خل التفاح

    لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.

  • الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الزنجبيل

    مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.

  • مركب كابسيسين الموجود في الفلفل الحار يساهم في تقليل الوزن، كما أنه يساهم في عملية الهضم.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الفلفل الحار

    كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.

  • تحتوي الشوكولاته الداكنة على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الشوكولاته الداكنة

    الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ


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