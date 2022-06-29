دراسة: الخلايا السرطانية تستيقظ عندما ينام المرضى

تكون الخلايا السرطانية أكثر نشاطا خلال مراحل نوم الإنسان، نتيجة توصل إليها باحثون في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (إي.تي.إتش). وتمت معاينة حالة 30 مصابة بسرطان الثدي للدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر"، بالإضافة إلى ذلك، أجريت دراسات على فئران لتعزيز الدراسة. ووفقا للباحثين، ورغم أن الدراسة كانت صغيرة نسبيا، فإن نتائجها ساهمت في التوصل إلى نتائج يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير على تشخيص سرطان الثدي وعلاجه.

الانبثاث: الخطر الأكبر في السرطان



يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا حيث يصاب به نحو مليونين و300 ألف شخص سنويا في العالم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية. وتتزايد فرص شفاء مرضى سرطان الثدي إذا ما تم اكتشاف المرض مبكرا، غير أن المرضى الذين يتأخر تشخيص إصابتهم بالمرض تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالأورام السرطانية الثانوية، بمعنى انتقال الورم السرطاني من عضو إلى آخر، في ظاهرة يطلق عليها اسم الانبثاث.

أكثر من مجرد صدفة؟



بطبيعة عمل فريق الباحثين في دوريات ليلا ونهارا بمختبر البيولوجيا الجزيئية (أي.تي.إتش) توصلوا إلى أن عدد الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم كان أعلى بكثير في الليل منه أثناء النهار. وترى ناديا هاربيك، رئيسة مركز الثدي وعيادة الأورام في عيادة النساء في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، أن هناك خطأ عملي: "هذا عمل أساسي مثير للاهتمام للغاية ويستحق المزيد من البحث"، وتضيف هاربيك: "إذا تم التأكد من أن بعض الخلايا السرطانية تتشكل بشكل أساسي في الليل أثناء النوم، فسيكون ذلك صعبا في البداية من حيث العلاج في الممارسة السريرية اليومية". لأن المرضى لا يأتون للعلاج وفحوصات الدم في الليل، ولكن خلال النهار.

انتقال الخلايا السرطانية عبر الدم يزيد من انقسامها وبالتالي من خطورة المرض

هل الوقت مهم حقا؟



لاحظ الباحثون السويسريون أن المزيد من الخلايا السرطانية تنفصل عن الورم الفعلي في الليل وتتحرك في مجرى الدم حتى تصل إلى عضو آخر في الجسم وتصيبه بالمرض الخبيث (الانبثاث). ورغم اهتمام العلم بظاهرة الانبثاث وسبل الوقاية منه، إلا أن العلماء لم يركزوا بما يكفي على التوقيت الذي تنشط فيه الخلايا السرطانية وتبدأ التحرك في الجسم لتهاجم أعضاء أخرى، حتى جاءت الدراسة السويسرية وأكدت ذلك. ويقول الباحث نيكولا أسيتو طبيب السرطان في جامعة (أي.تي.إتش) في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية قوله: "عندما ينام مريض السرطان، تستيقظ الأورام".

وخلال الدراسة التي شملت نحو 30 مريضة سرطان ثدي فضلا عن فئران تجارب، توصل الباحثون إلى أن الأورام تفرز مزيدا من الخلايا السرطانية عندما ينام المريض، كما أن الخلايا التي تنفصل عن الورم الأصلي ليلا، تنقسم وتتزايد بوتيرة أسرع مما يزيد من احتمالات تحولها إلى أورام ثانوية. وذكر الباحث زوي ديامانتوبولو، وهو أحد المشاركين في البحث، أن "الدراسة أثبتت أن انفصال الخلايا السرطانية من الورم الأصلي يخضع لهرمونات مثل الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تغير إيقاع الجسم ما بين ساعات الليل والنهار".

غودرون هايزه | ع.اع.