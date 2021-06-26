 دراسة.. التهاب القلب أعلى من المتوقع بعد تلقي هذين اللقاحين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.06.2021

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دراسة.. التهاب القلب أعلى من المتوقع بعد تلقي هذين اللقاحين

في دراسة شملت أفرادا من الجيش الأمريكي، أظهرت أن اللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم.آر.إن.إيه) تتسبب في التهاب بعضلة القلب بعدلات أعلى من المتوقع.

إحدى العاملات بمختبر شركة بيونتيك الألمانية

اللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال تتسبب في التهاب بعضلة القلب بعدلات أعلى من المتوقع، بحسب دراسة.

أظهرت دراسة نُشرت نتائجها الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021) أن أفراد الجيش الأمريكي الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بمعدلات أعلى من المتوقع، وإن كانت هذه الحالة نادرة للغاية.

مختارات

نقاشات علمية تدور حول وجود علاقة محتملة بين وظيفة القلب والدماغ، لكن الآلية الأساسية لتبرير هذه العلاقة ظلت غير واضحة. دراسة حديثة توصلت إلى أن المشاكل في القلب تؤدي لضعف النشاط الجيني في مركز الذاكرة بالدماغ. والنتيجة؟

يكون لقصور القلب، المعروف أيضاً باسم فشل القلب، مسببات مختلفة، أبرزها الإصابة السابقة بنوبات قلبية. أطباء يعددون علامات عدة قد تكون دلالة على بداية فشل عضلة القلب في القيام بواجبها، فما هي هذه العلامات؟

ووجدت الدراسة أن 23 ذكرا كانوا بصحة جيدة ويبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما شكوا من ألم في الصدر خلال أربعة أيام من تلقي جرعة من لقاح لكورونا. وكان معدل الإصابة أعلى من تقديرات سابقة. وكان جميع المرضى، الذين إما تعافوا أو يتعافون من التهاب عضلة القلب في وقت نشر الدراسة، قد تلقوا لقاح بيونتيك وفايزر أو مودرنا.

وأضافت الهيئات التنظيمية الأمريكية في مجال الصحة الأسبوع الماضي تحذيرا إلى الإرشادات الخاصة باللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم.آر.إن.إيه)، يشير إلى خطر حدوث التهاب في القلب خاصة بين الشبان الذكور. لكنها قالت إن فوائد اللقاح في منع كوفيد-19 تفوق مخاطره بوضوح.

وأفادت الدراسة، التي نُشرت في دورية "غاما كارديولوجي" التابعة لجمعية القلب الأمريكية، إن 19 من المرضى هم من أفراد الجيش الحاليين الذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية. أما الآخرون فقد تلقوا جرعة واحدة أو تقاعدوا من الخدمة العسكرية.

وقالت الدراسة إن التقديرات السكانية العامة كانت تتوقع ثماني حالات أو أقل من التهاب عضلة القلب من بين 436 ألف جندي من الذكور تلقوا جرعتين من لقاحات كوفيد-19. وذكرت لجنة خارجية من الخبراء الذين يقدمون المشورة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إن التقارير عن التهاب عضلة القلب كانت أعلى لدى الذكور وفي الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية عما كان متوقعا لدى عامة السكان.

وأشارت اللجنة إلى أن التهاب عضلة القلب ظهر بمعدل حوالي 12.6 حالة لكل مليون شخص حصلوا على اللقاح. وقالت الدراسة إن ثمانية من المرضى العسكريين في الدراسة خضعوا لفحوصات تشخيصية وظهرت عليهم علامات التهاب في عضلة القلب لا يمكن تفسيرها بأسباب أخرى. وتراوحت أعمار المرضى في الدراسة بين 20 و51.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز)

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