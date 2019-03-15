دراسة: التمارين الرياضة المكثفة تقوي ذاكرة كبار السن

قد يكون مؤلما ومرهقا لكبار السن ممارسة تمارين رياضية قاسية ومكثفة كالجري لكن الأمر يحمل جوانب صحية إيجابية وفقا لدارسة طبية أمريكية. فقد قارنت الدراسة الأولية التي أعدها باحثون من جامعة أيوا الأمريكية التي عُرضت نتائجها خلال الاجتماع السنوي لجمعية علم الأعصاب في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بين نتائج ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لفترات قصيرة وبين ممارسة الرياضة الخفيفة بشكل منتظم. حيث كشفت الدراسة أن التمارين الرياضية المكثفة تساعد على تقوية الذاكرة لدى كبار السن.
وقام الباحثون خلال الدراسة بإخضاع 34 شخصا متوسط أعمارهم 67 عاما لاختبارات على الذاكرة وعمليات مسح للدماغ وبعد ذلك طُلب منهم الجري على الدراجة الثابتة لمدة عشرين دقيقة بشكل قاسية قبل إخضاعهم لاختبارات على الذاكرة حيث تبين وجود بعض التحسن في تذكر الوجوه خاصة عندما تكون التمارين الرياضية شاقة بعض الشيء.
إلى ذلك قام الباحثون بتقسيم الأشخاص الـ 34 إلى قسمين كلاهما مارس الرياضة لمدة ثلاثة أشهر لكن القسم الأول مارس التمارين الرياضية ثلاثة مرات في الأسبوع لمدة 50 دقيقة في المرة الواحدة أما القسم الثاني مارس الرياضة ثلاثة مرات في الأسبوع لكن بشكل قاسي ولمدة أربع دقائق في المرة الواحدة. الأمر الذي أوضح تأثير التمارين الرياضية المكثفة على الذاكرة.
م.ع/ ط.أ
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الحلوى مضرة للبشرة!
التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الذكريات الجميلة والنجاح
أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الرياضة تحارب الشيخوخة
"الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."
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هكذا تتحدى الشيخوخة
مضادات الأكسدة
مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
التأمل ضد الشيخوخة
أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
علاقات جيدة لعمر أطول
تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم