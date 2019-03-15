دراسة: التمارين الرياضة المكثفة تقوي ذاكرة كبار السن

قد يكون مؤلما ومرهقا لكبار السن ممارسة تمارين رياضية قاسية ومكثفة كالجري لكن الأمر يحمل جوانب صحية إيجابية وفقا لدارسة طبية أمريكية. فقد قارنت الدراسة الأولية التي أعدها باحثون من جامعة أيوا الأمريكية التي عُرضت نتائجها خلال الاجتماع السنوي لجمعية علم الأعصاب في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بين نتائج ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لفترات قصيرة وبين ممارسة الرياضة الخفيفة بشكل منتظم. حيث كشفت الدراسة أن التمارين الرياضية المكثفة تساعد على تقوية الذاكرة لدى كبار السن.

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وقام الباحثون خلال الدراسة بإخضاع 34 شخصا متوسط أعمارهم 67 عاما لاختبارات على الذاكرة وعمليات مسح للدماغ وبعد ذلك طُلب منهم الجري على الدراجة الثابتة لمدة عشرين دقيقة بشكل قاسية قبل إخضاعهم لاختبارات على الذاكرة حيث تبين وجود بعض التحسن في تذكر الوجوه خاصة عندما تكون التمارين الرياضية شاقة بعض الشيء.

إلى ذلك قام الباحثون بتقسيم الأشخاص الـ 34 إلى قسمين كلاهما مارس الرياضة لمدة ثلاثة أشهر لكن القسم الأول مارس التمارين الرياضية ثلاثة مرات في الأسبوع لمدة 50 دقيقة في المرة الواحدة أما القسم الثاني مارس الرياضة ثلاثة مرات في الأسبوع لكن بشكل قاسي ولمدة أربع دقائق في المرة الواحدة. الأمر الذي أوضح تأثير التمارين الرياضية المكثفة على الذاكرة.

م.ع/ ط.أ