 دراسة: التلوث الضوئي يهدد تكاثر سمكة شهيرة | عالم المنوعات | DW | 10.07.2019

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منوعات

دراسة: التلوث الضوئي يهدد تكاثر سمكة شهيرة

رغم أن الاهتمام بالبيئة ازداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إلاّ أن خطر التلوث يتهدد حياة عدة مخلوقات على كوكب الأرض. دراسة حديثة تتوصل إلى أن الضوء الصناعي قد يؤثر على تكاثر سمكة المهرج البرتقالية الزاهية.

Fische Emotionen - Clownfisch (picture-alliance/Prisma/R. Dirscherl)

كشفت دراسة علمية أن الضوء الصناعي الذي يبلغ الشعاب المرجانية، ربما يؤثر بشدة على تكاثر سمكة المهرج البرتقالية الزاهية، التي اشتهرت في فيلم " فايندينغ نيم" أو (البحث عن نيمو).

وأفادت الدراسة، التي أجراها باحثون أستراليون، ونشرت في دورية "بيولوجي ليترز" اليوم الأربعاء (العاشر من يوليو/تموز 2019)، بأن كمية متزايدة من الضوء الصناعي خلال الليل في الشعاب المرجانية، حتى عند المستويات المنخفضة نسبيًا، تحجب الإشارات الطبيعية التي تحفز بيض هذا السمك على الفقس بعد الغسق.

مختارات

تجربة علمية فريدة من نوعها: باحثان يقيمان لأكثر من 69 يوما في مختبر على شكل برميل معدني مزود بأسرة وهواء نقي وانترنت على عمق سبعة أمتار تحت سطح البحر. فكيف كانت ظروف إقامتهم وماهي تداعياتها على صحتهم؟ (16.12.2014)

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ووجد الباحثون أن التعرض للضوء في الليل كان له تأثير مأساوي على الفقس، حيث لم يفقس ببساطة بيض أسماك المهرج، التي يتم تحضينها تحت الضوء الصناعي في الليل.

وقال العلماء إن التلوث الضوئي أو الضوء الصناعي في الليل، والذي يمكن أن يكون له آثار ضارة على العديد من الكائنات الحية والأنظمة البيئية، يزداد بنحو 2 % سنويًا في جميع أنحاء العالم.

وقالت رئيسة فريق الدراسة البحثية، إميلي فوبرت من جامعة فلندرز في مدينة أديليد الأسترالية: "النتيجة الغالبة هي أن التلوث نتيجة الضوء الصناعي، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على نجاح تكاثر أسماك الشعاب المرجانية". وأضافت فوبرت: "وجود الضوء يتداخل بوضوح مع الإشارة البيئية التي تطلق عملية فقس سمك المهرج".

وقال فوبرت إنه من المرجح أن تسري أيضا تلك النتائج على أسماك الشعاب المرجانية الأخرى، لأن الكثير منها يتشارك في سلوكيات تكاثر مماثلة، بما في ذلك توقيت الفقس.

ر.م/ع.خ ( د ب أ)

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    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

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    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

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  • Two cruise ships, seen from a lower angle (C. Roman)

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