دراسة: البعد عن الأب بعد الطلاق يسبب معاناة للأطفال

تنتهي عدد متزايد من الزيجات بالطلاق؛ لكن المعاناة والمشاكل بين الطليقين تتواصل أحياناً، خصوصاً عندما يكون لدى المطلقين أبناء. باحثون خلصوا إلى أن صحة الأطفال يمكن أن تتأثر سلباً بسبب تدهور العلاقة بين الأم والأب عند الطلاق وانقطاع التواصل مع الأب.
وكشفت نتائج دراسة أجرتها جامعة بيرغن في النرويج ـ نقلاً عن أحد المشرفين عليها ـ أن الطلاق قد يتسبب في حالات القلق والاكتئاب والمشاكل العاطفية أو الإجهاد والتأثيرات الجسدية كاضطرابات المعدة والصداع، نقلاً عن موقع الصحيفة الألمانية "تسايت".
كما ربط الباحثون بين غياب التواصل بين الأطفال والأولاد مع الأب وبين صحة الأطفال. وأوضح الباحثون من جامعة بيرغن أن معظم المشاكل الصحية التي يعاني منها الأطفال ناتجة عن فقدانهم الاتصال بأبيهم أو الذين وجدوا صعوبة في التحدث إليه بعد الطلاق.
وتضيف الدراسة أن الكثير من الفتيات ـ على وجه الخصوص ـ يجدن صعوبة في التواصل مع آبائهن بعد الطلاق. واستنتج الباحثون أن الطلاق لا يؤثر على تواصل الأبناء مع أمهاتهم، طبقاً لموقع "تسايت".
واعتمد الباحثون النرويجيون في بحثهم على مقابلات شملت 1225 مراهقًا من الجنسين على مدار عامين بين 2011 و2013. ويحذر الباحثون من التقليل من دور الأب في مراحل نمو الطفل. فوجود علاقة وثيقة مع كلا الوالدين أمر مهم لصحة الأطفال، بحسب الدراسة.
وينصح الخبراء المطلقين بالعمل على تجاوز الخلافات بينهما ومراعاة الحالة الصحية والنفسية للأبناء وتفادي شيطنة طرف لطرف آخر أو استغلال الأطفال لتصفية الحسابات بين المطلقين وحرمان الأولاد من الأب أو الأم.
ع.ع/ ي.أ
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أعرف شخصيتك من شكل أنفك !
شخصيتك من أنفك!
بحسب جان هانر، الخبير في قراءة "لغة" الوجه ومؤلف كتاب "حكمة وجهك" فإن: "كل قسمة على وجهك تخبرك بشيء عن شخصيتك وعن طبيعتها وميولها". ويقول هانز في موقع كوزموبوليتان لأخبار اللايف ستايل، إن تقاسيم الوجه "يمكن أن توضح معلومات أيضاً عن صحتك البدنية ومميزات الشخصية، بحسب كل مرحلة عمرية وخاصة الأنف."
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أعرف شخصيتك من شكل أنفك !
الأنف النوبية
هذا النوع من الأنف يتسم بطوله واتساع قاعدته. أصحاب الأنف النوبية مبدعون ومنفتحون لديهم فضول كبير، وقدرة غير عادية على التعامل مع المواقف بطرق مختلفة. كما يتمتعون بكاريزما وسط المحيطين. من أمثلة أصحاب الأنف النوبية، المغنية الأمريكية بيونسية والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
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أنف نيكسون
سمي هذا الأنف على اسم الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون. فهذا الأنف من النوع النادر جداً، وذكر الموقع الأمريكي "ليست سيرج"، المتخصص بالأخبار الغريبة والمتنوعة، أن واحدا بالمائة فقط من الأشخاص لديهم هذا الأنف. ويتسم أنف نيكسون بشكل مستقيم مع منحنيات في النهاية وحافة عريضة قليلاً. وأصحاب هذا الأنف لديهم حكم جيد على طموحهم وعملهم التجاري، كما يتميزون بصفات قيادية مميزة، حسبما جاء بالموقع.
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أعرف شخصيتك من شكل أنفك !
أنف الدوقة
أشعلت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، طفرة في الجراحة التجميلية، إذ تسعى أعداد قياسية من النساء - والرجال - إلى الحصول "أنفها المثالي". وبحسب دكتور دي سيلفا، من أحد مراكز جراحة التجميل بلندن، فإن الأنف ذو الحواف المستقيمة يلائم الجنسين. وأكد في حوار لصحيفة الديلي ميل البريطانية، ارتفاع نسبة عميات تجميل الأنف في عام 2016 إلى 15 بالمائة وأن شكل الأنف الأكثر طلباً كان أنف ميدلتون.
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أعرف شخصيتك من شكل أنفك !
أنف الصقر
يتميز أنف الصقر بحوافه الحادة مع تقوس بسيط للخارج يشبه منقار الصقر. أصحاب هذا الأنف لديهم الجرأة في التعامل مع الآخرين، ولا يتأثرون بسهولة من آراء الأخرين. وبحسب موقع كوزموبوليتان السابق ذكره، فإن صاحب أنف الصقر لا يبني حياته أو أفعاله بناء على موافقة الآخرين، فهو يعيش على شروطه الخاصة ويعيش طائراً يبحث عن أحلامه ليحققها.
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أعرف شخصيتك من شكل أنفك !
الأنف الروماني
يشبه هذا الأنف إلى حد ما أنف الصقر، فلديه انحناء بسيط للخارج. وسواء كان صاحبه رجلاً أو إمراه، فهو يعطي لهما شكلاً جذاباً للغاية. الأنف الروماني أصحابه لديهم مهارات تنظيمية كبيرة فضلاً عن الذكاء الشديد ومساعدة الآخرين. كما يتمتعون بصفات قيادية وطباع محفزة لمن حولهم. من أمثال أصحاب الأنف الروماني الممثلة الشهيرة جنيفر أنيستون والنجم توم كرزو وراين غوسلينغ.
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أعرف شخصيتك من شكل أنفك !
أنف أنيشتاين
الأنف الممتلئ أو ما يعرف بأنف أنيشتاين هو من أكثر الأشكال شيوعاً، خاصة لدى الرجال. وبحسب موقع وندرليست الأمريكي، فإن هؤلاء الأشخاص يتسمون بالطيبة والمرح والسخاء فضلاً عن ذكائهم الشديد وإبداعهم في مجالات عملهم. ومن أصحابه عالم الفيزياء الألماني ألبرت أنشتاين والممثل والمخرج والسيناريست الأمريكي مارك روفالو، حسبما ورد بالموقع المهتم بأخبار المنوعات والغرائب.
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أعرف شخصيتك من شكل أنفك !
الأنف السماوي
أحد أكثر أنواع الأنف جاذبية، ويعرف أيضاً بالأنف المقلوب. يعرف هؤلاء الأشخاص ذوى الأنف السماوي بالتفاؤل وعدم الاستسلام للهزيمة. علاقاتهم جيدة وسلولكهم ودود مع الآخرين. صاحب أو صاحبة الأنف السماوي يميلون دوماً للاستمتاع بالدفء العائلي ولديهم حس المغامرة وخوض كثير من علاقات الحب والزواج. من أصحاب هذا الأنف الممثل الأمريكي زاك إفرون والنجمة الإنجليزية إيما واتسون. الكاتبة: سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم