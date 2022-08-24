 دراسة: البستنة تعالج الإكتئاب والقلق وتقي من الخرف! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: البستنة تعالج الإكتئاب والقلق وتقي من الخرف!

قضاء ساعة واحدة بالحديقة كل أسبوع فقط، قد يحسن مزاجك ويغنيك عن مضادات الاكتئاب وآثارها الجانبية. هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة، من فلوريدا أجريت على مجموعة من النساء. فوائد أخرى للبستنة أذهلت الباحثين!

صورة رمزية لسيدة تعتني بشجيرات في الحديقة

ازداد الإهتمام بالبستنة مؤخراً بسبب فوائدها الوقائية والعلاجية!

دراسات سابقة كشفت عن فوائد البستنة على صحة الإنسان بشكل عام، لهذا ازداد الاتجاه نحو البستنة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. كما يتم استخدامه حاليا إلى جانب العلاج من قبل الأطباء وعلماء النفس على سبيل المثال في حالة مرضى الخرف. غير أن دراسات حديثة أشارت إلى أن للبستنة تأثير وقائي ويمكن أن تقي من بعض الأمراض الأخرى.

مختارات

 لا تعود البستنة بالنفع على الصحة الجسدية للإنسان فحسب، بل أيضاً تقيه من بعض الأمراض التي تصيب الدماغ، مثل مرض الخرف. وفق دراسة أسترالية، نشرت نتائجها على الموقع الإلكتروني للقناة الإذاعية والتلفزيونية البافارية (BR)، أظهرت أن الأشخاص الذين يعملون بانتظام في الحديقة لديهم خطر أقل بنسبة 36 في المائة للإصابة بالخرف. وفي دراسة أخرى تمكن العلماء في هولندا من إظهار أن البستنة تكسر هرمون "الكورتيزول" بشكل أسرع من قراءة كتاب، وفق ما نشر الموقع الألماني.

تأثير علاجي لدى النساء!

البستنة والاعتناء بالنباتات لهما آثار إيجابية على الصحة النفسية لدى النساء بالأخص. أظهرت دراسة حديثة أن البستنة مرتين في الأسبوع يمكن أن تقلل من التوتر والقلق والاكتئاب لدى النساء الأصحاء، إذ قام باحثون من فلوريدا بفحص 15 امرأة تتراوح أعمارهن بين 26 و 49 عامًا. طُلب من النساء القيام بأعمال البستنة لمدة ساعة مرتين في الأسبوع لمدة شهر واحد.

في بداية الدراسة تم تقييم الحالة النفسية للنساء، من خلال تسجيل مستويات القلق وأعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج والتوتر ونمط العيش وذلك مرة أثناء التجربة وأخرى بعدها. وقد أظهرت الدراسة الأمريكية، التي نشرت نتائجها من قبل المجلة الألمانية "Bunte" كان للبستنة تأثير "علاجي" على النساء. وقد أبلغت النساء المشاركات في الدراسة عن تحسن في الحالة المزاجية وأعراض الاكتئاب وحتى شعروا بضغط أقل. بشكل عام، شعرت المشاركات في الدراسة بتحسن نمط حياتهن.

إ.م

  • Deutschland Bildergalerie Kleingärtner

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    ليس من الضروري أن تمتلك حديقة لممارسة البتسنة، إذ يمكن للعائلات اللواتي لا يمتلكن شرفة في منازلها إلى استئجار رقعة أرض زراعية صغيرة قد لا تتجاوز بضعة أمتار مربعة، من أحد المزارعين أو من الدولة، حيث يمكنهم الاهتمام بها وزراعتها كما يحبون بالإضافة إلى تعليم أطفالهم مبادئ الزراعة والتمتع بالطبيعة.

  • Balkon mit Blumen und Sonnenschirm (Foto:dpa)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    تحظى شرفات المنازل المزينة بأجمل أنواع وألوان الأزهار بمستوى رعاية فائق لا يقل عن مستوى رعاية الحدائق. فمنذ أول ظهور لأشعة الشمس في فصل الربيع وحتى آخر أيام ما يدعى بالصيف الهندي في ألمانيا، حيث يكون حضور الشمس قصير الأجل، يحرص الناس على الاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق.

  • Schrebergartenkolonie von oben (Foto: dpa/H. Schmidt)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    الحدائق المستأجرة هي شيء ضروري بالنسبة للألمان لا سيما لسكان المدن الذين لا يملكون مساحة خارجية في منازلهم، فهم مغرمون بهذه الأراضي حيث يمكنهم زراعة الخضروات العضوية والاستمتاع بالطقس الجميل. عند النظر إلى تلك الأكواخ الخشبية، قد يخيل للناظر الأجنبي بأنه وصل إلى الأحياء الفقيرة من المنطقة. ولكن ووفقاً للقانون الألماني، لا يُسمح للناس الاتخاذ من هذه الأكواخ مساكن أساسية، إلا أن بعضهم يسكنها..

  • Niederlande Rasenmäher-Roboter (Foto: picture alliance)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    الأزيز الصادر عن آلة قص الحشائش قد يسبب التوتر والإزعاج لبعض الناس، لذلك، وتجنباً للخلافات المتوقعة، ينصح الالتزام بالقواعد والأوقات المتفق عليها مسبقاً لقص عشب الحديقة. إذ يسمح لهذا الضجيج أن يعلو من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، وأيضاً من الثالثة إلى الخامسة ظهراً. كما يمنع منعاً باتاً إصدار ضجة في أيام الأحد والعطل الرسمية والأعياد. ويبقى الحل الأفضل شراء روبوت يقص العشب بصمت!

  • Schwenkgrill mit Koteletts (Foto:Elke Dubois/TZS)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    إذا كنت تخطط للقيام بحفلة شواء، كن حريصاً على دعوة الجيران، هذا السبيل الوحيد لمنعهم من أن يشتكوا من الدخان المنبعث من حديقتك، أو حتى استدعاء الشرطة بحجة الضوضاء. تأكد بحزم من وجودك على الجانب الآمن. ومن الأفضل طبعاً أن تقوم بالاطلاع على عقد الإيجار الخاص بك لتتأكد من وجود بند يمنع الاحتفال بعد الساعة العاشرة ليلاً.

  • Riesiger Baum (Foto: Mehdi Haeri)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    قبل أن تقوم بزراعة شجرة، عليك التأكد من المسافة التي يجب المحافظة عليها بين هذه الشجرة وبين أملاك الجيران. هذه القوانين وضعت لتجنب الخلافات المحتملة المستقبلية التي قد تنشأ من نمو فروع هذه الشجرة التي تؤدي في نهاية المطاف لوجود ظل فوق حديقة جارك. لكن مهما بلغ الجار من غضب بسبب الشجرة أو فروعها، فلا يملك الحق بقطعها من دون إذن صريح.

  • Blumenbeet (Foto: picture alliance/ T. Uhlemann)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    كل ما يمكن أن يحتاجه البستاني الألماني، يسهل إيجاده في مراكز تسوق مخصصة للحدائق، نباتات محلية وغريبة، والأتربة المناسبة، وأنواع أسمدة مختلفة، ودواعم للأزهار المتسلقة، وأدوات لكافة الأغراض في الحدائق وأثاث خاص بالحدائق، فضلاً عن توفر كل أنواع المبيدات الحشرية، على الرغم من الاحتجاجات المقدمة من دعاة حماية البيئة.

  • Ein Mann füllt seine Gießkanne mit Wasser aus der Regentonne (Foto:dpa/K.D.Gabbert)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    يهدف الكثير من البستانيين الألمان إلى أن يكونوا أصدقاء للبيئة إلى أقصى درجة ممكنة. إذ يقوم العديد منهم بتجميع مياه الأمطار في براميل والاستفادة منها لاحقاً بسقاية مزروعاتهم، كما يقومون بفرز النفايات العضوية وتجميعها لاستخدامها كسماد طبيعي. كما يمكن فصل النفايات الخضراء، قصاصات الأعشاب والفروع والحشائش والأوراق ليتم معالجتها وتحويلها إلى سماد أيضاً.

  • Blumenbeet (Foto: DW)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    تقدم مجلات ومخازن الحدائق الكثير من النصائح لأولئك الأشخاص الذين يفتخرون بحدائقهم وشرفات منازلهم المزينة بأنواع الأزهار المختلفة. وغير ذلك يوجد العديد من معارض الحدائق والمسابقات على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء. أما بالنسبة للمتعطشين لإلهام جديد في عالم الزهور ستكون هولندا لهم بمثابة فردوس الأحلام وبشكل خاص لزهرة التوليب التي تزخر بها تلك المنطقة.

  • Heavy-Metal-Gartenzwerge (Foto: dpa)

    الحدائق المنزلية .. عشقٌ يمارسه الألمان وقت فراغهم

    تختلف الآراء حول هذه الأشكال، فبعضهم من يجد فيها شيئاً من الظرافة، وآخرون لا تعجبهم، لكن منذ أن أنتشر جنوم في الحديقة الألمانية، قدم شيئاً من التسلية للجميع. فبالإضافة إلى جنوم الكلاسيكي، تم تطويره ليناسب أذوق آخرين كمحبي الفوتبول.. أو كما يبدو في الصورة لمحبي موسيقى الميتاليك.

    الكاتب: روزالين فاندشير/ ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

Bildnummer: 51589533 Datum: 24.10.2006 Copyright: imago/Steinach Auf das Herz oder den Verstand hˆren ? - Herz und Gehirn liegen nebeneinander, Objekte; 2006, Symbolfoto, Studioaufnahme, Liebesherz, Liebesherzen, Herz, Gehirn, Verstand, Rationalit‰t, Entscheidung, Entscheidungen, Konflikt; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, ,

دراسة: صحة القلب تحدد مسار العمر الحقيقي لدماغ الإنسان 24.08.2022

يبدو أن القلب والدماغ أكثر ارتباطا مما كان يعرفه الباحثون سابقا. دراسة توصلت إلى أن الدماغ يشيخ بشكل أسرع لدى الأشخاص ذوي القلوب الضعيفة.

3D Illustration Concept of Central Organ of Human Nervous System Brain Anatomy

دراسة تكشف تأثير فقدان الشهية على بنية الدماغ 15.06.2022

كشفت دراسة حديثة أن فقدان الشهية العصبي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية الدماغ. النتائج اعتمدت على فحص أدمغة عدد كبير من النساء ومن مواقع مختلفة، فيما تحمل النتائج بعض بوادر الأمل أيضاً.

Men of Venezuela walk near Colchane, northern Chili on March 15, 2022. These men left their country in January and crossed into Chili on foot. They aim a port town, Iquique.　About 6,000,000 Venezuelan has evacuated due to economic and political confusion causing financial difficulties in Citizen's living. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

تمييز وحرمان من الرعاية الصحية.. معاناة اللاجئين في الدول المضيفة 30.07.2022

في تقرير جديد لها، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حول تردي الرعاية الصحية لكثير من اللاجئين في الدول المضيفة. ويتفاقم الوضع مع عدم إلمامهم باللغة وقواعد النظام الصحي أو التمييز والأحكام المسبقة ضدهم في تلك البلدان.