دراسة: البروكلي يحتوي على مركبات تمنع نمو السرطان

في كثير من الأحيان تُقابلنا أخبار مفادها أن نوعا من الخضروات أو الفاكهة يحول دون إصابتنا بالسرطان. ويبدو أن البروكلي يؤكد موقعة يوما بعد آخر كواحد من هذه الخضروات.
فقد أكدت دراسة حديثة على احتواء البروكلي لمادة تعمل على الوقاية من المرض "اللعين". الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ونشرت في مجلة "ساينس"، حسب ما ذكر موقع "فوربس"، أشارت إلى أن البروكلي يحتوي على مركب يمكنه الوقاية من أنواع معينة من السرطان وربما معالجتها أيضا.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن الدكتور "بير باولو باندولف"، مدير مركز السرطان ومعهد أبحاث السرطان في مركز بيث الطبي الأمريكي، قال: "لقد وجدنا لاعبا جديدا ومهما يقود مسارا حاسما في تطور السرطان"، وأضاف الدكتور: "هو إنزيم يمكن تثبيته بمركب طبيعي موجود في البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى".
وفسر الأطباء المشرفين على الدراسة نتائجهم في هذا الصدد، بكون البروكلي يحتوى على مادة تستهدف الجين المعروف باسم "WWP1"، مما يمنع نمو الورم. وقد خلص الخبراء إلى هذه النتائج انطلاقا من التجارب التي أجروها على حيوانات المختبر المعرضة للسرطان.
وبالاستناد إلى المصدر نفسه فإن جزيئا صغيرا، يُسمى "الإندول - 3- كاربينول"(I3C) ، وهو مكون من البروكلي وعائلته، يمكن أن يكون هو الدليل لكبح السرطان، حسبما أورد الباحثون.
م.م/ ع.خ
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
خلص باحثون في مجال دراسات السرطان، إلى وجود مبالغة في تقييم دور الفواكه والخضروات في مكافحة السرطان، إذ أثبتت دراسة قام بها باحثون بالمركز الألماني لأبحاث السرطان خطأ التوصية التي انتشرت في الماضي والتي تقول إن تناول الفواكه والخضروات خمس مرات في اليوم، يقي من السرطان.
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
لكن هذا لا يمنع أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على مواد لها قدرة على عرقلة حدوث السرطان بالجسم، فالبروكلي على سبيل المثال غني بمواد تحد من نمو السرطان.
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
يحتل التدخين المركز الأول على قائمة مسببات السرطان. ورصد الخبراء تراجعا في احتمالية الإصابة بالسرطان بالنسبة للمدخن الذي يتناول الخضروات والفواكه بشكل منتظم.
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
تلعب كمية الطعام أيضا دورا كبيرا في مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام وبالسرطان بشكل خاص، ووفقا للدراسات فإن الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات، كما أن الإصابة تأتيهم مبكرة مقارنة بغيرهم نتيجة ارتفاع نسبة الإنسولين الذي يحفز نمو الأورام.
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
تزيد تبعات مشكلة السمنة بشكل خاص لدى النساء في سن اليأس، إذ تزيد السمنة من نسبة الهرمونات الأنثوية التي يتم إفرازها في هذه المرحلة والتي قد تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
تظهر الإحصائيات تراجعا في معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء في الدول التي لا تشتهر بتناول اللحوم الحمراء كالهند، في حين تزيد النسبة بشكل واضح بين الذين يكثرون من تناول هذه اللحوم ولاسيما لحم العجل. ووفقا للباحث في مجال السرطان والحاصل على جائزة نوبل، هارالد تسور هاوزن، فإن استهلاك اللحوم الحمراء لفترات طويلة من العمر يزيد خطورة الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة.
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
وتأكيدا على هذه البيانات فإن اليابان لم تسجل حتى عام 1975 حالات تذكر لسرطان الأمعاء، لكن معدل الإصابة تضاعف خلال 20 عاما بعد أن بدأت البلاد باستيراد اللحوم الحمراء.
-
دور التغذية في الوقاية من السرطان
يحذر البعض من خطورة الشواء بشكل خاص، إذ أن الخشب المستخدم في عمليات الشي يحتوي على مواد كيميائية تزيد من تحفيز ظهور السرطان، لكن ثمة خلافات بين العلماء حول هذه النقطة إذ يرى آخرون أنه لا فرق في طريقة تحضير اللحم على الصحة. (DW/ا.ف)