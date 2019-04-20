 دراسة: البروكلي يحتوي على مركبات تمنع نمو السرطان | عالم المنوعات | DW | 18.05.2019

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منوعات

دراسة: البروكلي يحتوي على مركبات تمنع نمو السرطان

يوماً بعد يوم يكتشف العلماء أهمية البروكلي في الوقاية من الإصابة بالسرطان، لا بل حتى العلاج منه. دراسة لجامعة هارفارد أشارت إلى مكونات معينة يحتويها البروكلي قد تكون المفتاح لوقف المرض الخبيث.

Baby (12-17 Monate) haelt Brokkoli, Baby girl (12-17 months) holding broccoli (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra-Images)

في كثير من الأحيان تُقابلنا أخبار مفادها أن نوعا من الخضروات أو الفاكهة يحول دون إصابتنا بالسرطان. ويبدو أن البروكلي يؤكد موقعة يوما بعد آخر كواحد من هذه الخضروات.

مختارات

في مجلة صحتك بين يديك، يعرض علينا الطاهي المحترف إيريش هويسلر، كيفية تقوية العظام عبر التغذية الصحيحة. لذا يحضر لنا شرائح سمك الهلبوت المطهو على البخار مع البروكلي والشمار والكراث مع صلصة الجبن والمعكرونة. (14.11.2013)

توصل فريق من الباحثين الألمان من جامعة هايدلبيرغ الألمانية في دراسة نشرت مؤخراً إلى أن القرنبيط الأخضر "البروكلي" يحتوي على مادة السالفورافان، التي بإمكانها إضعاف الخلايا الجذعية لأورام البنكرياس. (03.10.2008)

 فقد أكدت دراسة حديثة على احتواء البروكلي لمادة تعمل على الوقاية من المرض "اللعين". الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ونشرت في مجلة "ساينس"، حسب ما ذكر موقع "فوربس"، أشارت إلى أن البروكلي يحتوي على مركب يمكنه الوقاية من أنواع معينة من السرطان وربما معالجتها أيضا.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الدكتور "بير باولو باندولف"، مدير مركز السرطان ومعهد أبحاث السرطان في مركز بيث الطبي الأمريكي، قال: "لقد وجدنا لاعبا جديدا ومهما يقود مسارا حاسما في تطور السرطان"، وأضاف الدكتور: "هو إنزيم يمكن تثبيته بمركب طبيعي موجود في البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى".

وفسر الأطباء المشرفين على الدراسة نتائجهم في هذا الصدد، بكون البروكلي يحتوى على مادة تستهدف الجين المعروف باسم  "WWP1"، مما يمنع نمو الورم. وقد خلص الخبراء إلى هذه النتائج انطلاقا من التجارب التي أجروها على حيوانات المختبر المعرضة للسرطان.

وبالاستناد إلى المصدر نفسه فإن جزيئا صغيرا، يُسمى "الإندول - 3- كاربينول"(I3C) ، وهو مكون من البروكلي وعائلته، يمكن أن يكون هو الدليل لكبح السرطان، حسبما أورد الباحثون.

م.م/ ع.خ

  • Obstteller mit Erdbeeren und Melone

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    خلص باحثون في مجال دراسات السرطان، إلى وجود مبالغة في تقييم دور الفواكه والخضروات في مكافحة السرطان، إذ أثبتت دراسة قام بها باحثون بالمركز الألماني لأبحاث السرطان خطأ التوصية التي انتشرت في الماضي والتي تقول إن تناول الفواكه والخضروات خمس مرات في اليوم، يقي من السرطان.

  • 26.09.2012 DW Fit und gesund Brokkoli

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    لكن هذا لا يمنع أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على مواد لها قدرة على عرقلة حدوث السرطان بالجسم، فالبروكلي على سبيل المثال غني بمواد تحد من نمو السرطان.

  • Symbolbild Zigarette Raucher Feuerzeug

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    يحتل التدخين المركز الأول على قائمة مسببات السرطان. ورصد الخبراء تراجعا في احتمالية الإصابة بالسرطان بالنسبة للمدخن الذي يتناول الخضروات والفواكه بشكل منتظم.

  • Diätlüge Teller mit kleiner Portion Gemüse

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    تلعب كمية الطعام أيضا دورا كبيرا في مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام وبالسرطان بشكل خاص، ووفقا للدراسات فإن الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات، كما أن الإصابة تأتيهم مبكرة مقارنة بغيرهم نتيجة ارتفاع نسبة الإنسولين الذي يحفز نمو الأورام.

  • Deutschland Ernährung Übergewicht Frau

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    تزيد تبعات مشكلة السمنة بشكل خاص لدى النساء في سن اليأس، إذ تزيد السمنة من نسبة الهرمونات الأنثوية التي يتم إفرازها في هذه المرحلة والتي قد تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.

  • Symbolbild Wursttheke

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    تظهر الإحصائيات تراجعا في معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء في الدول التي لا تشتهر بتناول اللحوم الحمراء كالهند، في حين تزيد النسبة بشكل واضح بين الذين يكثرون من تناول هذه اللحوم ولاسيما لحم العجل. ووفقا للباحث في مجال السرطان والحاصل على جائزة نوبل، هارالد تسور هاوزن، فإن استهلاك اللحوم الحمراء لفترات طويلة من العمر يزيد خطورة الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة.

  • Japan Künstliches Essen

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    وتأكيدا على هذه البيانات فإن اليابان لم تسجل حتى عام 1975 حالات تذكر لسرطان الأمعاء، لكن معدل الإصابة تضاعف خلال 20 عاما بعد أن بدأت البلاد باستيراد اللحوم الحمراء.

  • Saarland - Schwenkgrill

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    يحذر البعض من خطورة الشواء بشكل خاص، إذ أن الخشب المستخدم في عمليات الشي يحتوي على مواد كيميائية تزيد من تحفيز ظهور السرطان، لكن ثمة خلافات بين العلماء حول هذه النقطة إذ يرى آخرون أنه لا فرق في طريقة تحضير اللحم على الصحة. (DW/ا.ف)


مختارات

دور التغذية في الوقاية من السرطان

"عليك بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات"جملة يكررها جميع الأطباء تقريبا، لكن دراسات حديثة أثبتت أن الفواكه والخضروات تقي من السرطان بنسبة بسيطة، إذ تعتمد الوقاية الأكبر على نظام الحياة الصحي وتجنب مسببات السرطان. (30.09.2015)  

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