دراسة: البروكلي يحتوي على مركبات تمنع نمو السرطان

في كثير من الأحيان تُقابلنا أخبار مفادها أن نوعا من الخضروات أو الفاكهة يحول دون إصابتنا بالسرطان. ويبدو أن البروكلي يؤكد موقعة يوما بعد آخر كواحد من هذه الخضروات.

فقد أكدت دراسة حديثة على احتواء البروكلي لمادة تعمل على الوقاية من المرض "اللعين". الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ونشرت في مجلة "ساينس"، حسب ما ذكر موقع "فوربس"، أشارت إلى أن البروكلي يحتوي على مركب يمكنه الوقاية من أنواع معينة من السرطان وربما معالجتها أيضا.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الدكتور "بير باولو باندولف"، مدير مركز السرطان ومعهد أبحاث السرطان في مركز بيث الطبي الأمريكي، قال: "لقد وجدنا لاعبا جديدا ومهما يقود مسارا حاسما في تطور السرطان"، وأضاف الدكتور: "هو إنزيم يمكن تثبيته بمركب طبيعي موجود في البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى".

وفسر الأطباء المشرفين على الدراسة نتائجهم في هذا الصدد، بكون البروكلي يحتوى على مادة تستهدف الجين المعروف باسم "WWP1"، مما يمنع نمو الورم. وقد خلص الخبراء إلى هذه النتائج انطلاقا من التجارب التي أجروها على حيوانات المختبر المعرضة للسرطان.

وبالاستناد إلى المصدر نفسه فإن جزيئا صغيرا، يُسمى "الإندول - 3- كاربينول"(I3C) ، وهو مكون من البروكلي وعائلته، يمكن أن يكون هو الدليل لكبح السرطان، حسبما أورد الباحثون.

م.م/ ع.خ