دراسة: الإصابة بكورونا تزيد احتمالية الإصابة بأمراض عصبية

من أصيب بـ كوفيد-19 يكون لديه خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل الزهايمر وباركنسون أعلى من غيره. هذه خلاصة دراسة حديثة من الدنمارك، أورد تلخيصا عنها الموقع الإلكتروني لتلفزيون ntv الألماني. تم تقديم البحث في مؤتمر "الأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب" EAN.

فحص الباحثون عن كثب بيانات 919731 شخصاً تم اختبار إصابتهم بفيروس كورونا. من بين هؤلاء، ثبت إصابة 43375 بالفيروس. في الفئة الأخيرة، وجد الباحثون زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بمقدار 3.5 أضعاف. وكان خطر الإصابة بمرض باركنسون أعلى بمقدار 2.6 مرة والاحتشاء الدماغي 2.7 مرة. وزاد خطر الإصابة بنزيف دماغي بمقدار خمسة أضعاف.

وقال بارديس زريفكار من مشفى Rigshospitalet في كوبنهاغن والمؤلف الرئيسي للدراسة: "بعد تفشي وباء كوفيد -19، ظلت الطبيعة الدقيقة وتطورت تأثيرات الفيروس على الأمراض العصبية غير واضحة لأكثر من عامين". وحسب بيان أضاف زريفكا: "وجدت دراسات سابقة علاقة بين كوفيد-19 ومتلازمات عصبية. ومع ذلك، ظل من غير الواضح ما إذا كان الفيروس يؤثر أيضاً على رفع درجة احتمال الإصابة ببعض الأمراض العصبية، وما إذا كان يختلف عن التهابات الجهاز التنفسي الأخرى".

من الواضح الآن أن خطر الإصابة بأمراض الجهاز العصبي أعلى بالنسبة لمرضى كوفيد -19 منه بالنسبة لأولئك الذين لم يصابوا بها، ولكنه ليس أعلى من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالأنفلونزا أو أي مرض تنفسي آخر.

ومع ذلك، يبدو أن هناك اختلافاً وحيداً: كان لدى مرضى كوفيد -19 خطر الإصابة باحتشاء دماغي بمقدار 1.7 ضعفاً مقارنةً بالمرضى الذين دخلوا المشفى لإصابتهم بالأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي الجرثومي وتزيد أعمارهم عن 80 عاماً. ومع ذلك، فإن احتمال الإصابة بالأمراض العصبية الأخرى مثل التصلب المتعدد والوهن العصبي الوبيل ومتلازمة غيلان باريه والخدار لم يزداد بعد كوفيد -19 أو الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

خ.س