 دراسة: الألمان يزدادون وزناً خلال جائحة كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: الألمان يزدادون وزناً خلال جائحة كورونا

أجرى معهد روبرت كوخ دراسة مسحية تهدف إلى معرفة تأثير جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لاحتواء تفشي الوباء، على وزن الألمان وزيارتهم للأطباء واستهلاكهم للتبغ. فما أبرز نتائج تلك الدراسة؟

ازداد وزن الألمان خلال جائحة كورونا بمعدل كيلوغرام لكل مواطن

ازداد وزن الألمان خلال جائحة كورونا بمعدل كيلوغرام لكل مواطن

زاد المعدل الوسطي لوزن الألمان منذ بداية جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات للحد من تفشي الفيروس، كالعمل من المنزل والتباعد الاجتماعي وإغلاق الأندية الرياضية ومراكز التسلية والترفيه.

مختارات

الاستعدادات اللوجستية والفنية قائمة على قدم وساق في ألمانيا للبدء بعملية التلقيح ضد كورونا. معهد روبرت كوخ وضع توصيات بتقسيم السكان إلى ست مجموعات من حيث الأولوية في إعطاء اللقاح. ومطالب بتأمين عملية التلقيح "أمنياً".

دراسة لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية خرجت بنتيجة أن وزن الألمان زاد كيلوغراماً من نيسان/أبريل حتى آب/أغسطس. ووجدت الدراسة أن معدل الأكل غير الصحي ارتفع أيضاً.

وكشفت الدراسة أن عدداً أقل من الأشخاص مقارنة مع الماضي يزورون الأطباء سواء العامين أو الأخصائيين، وأن المشافي الألمانية أجلت العمليات غير الضرورية لفسح المجال لأي ارتفاع مفاجئ في عدد مرضى كوفيد-19.

اقرأ أيضاً: متى يأتي دورك في أخذ لقاح كورونا في ألمانيا؟

وقد تم إجراء الدراسة عن طريق الهاتف على 23 ألف ألماني تزيد أعمارهم على 15 عاماً. 

ولم تؤكد الدراسة المخاوف من أن الجائحة وإجراءات احتوائها أدتا إلى اضطرابات نفسية، كما كان يُخشى في بداية الأزمة.

وكشفت الدراسة أيضا أن فترة الجائحة سجلت انخفاضاً في نسبة التدخين، ولكن فيما إذا كان ذلك له علاقة بالجائحة فإن الدراسة لم تستطع تأكيد ذلك.

خ.س/ هـ.د(DW)

  • Jeff Bezos and Lauren Sanchez in front of the Taj Mahal

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: تغير المناخ خطر قائم: هل كبح فيروس كورونا جماحه؟  

إعلان