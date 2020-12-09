دراسة: الألمان يزدادون وزناً خلال جائحة كورونا

زاد المعدل الوسطي لوزن الألمان منذ بداية جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات للحد من تفشي الفيروس، كالعمل من المنزل والتباعد الاجتماعي وإغلاق الأندية الرياضية ومراكز التسلية والترفيه.

دراسة لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية خرجت بنتيجة أن وزن الألمان زاد كيلوغراماً من نيسان/أبريل حتى آب/أغسطس. ووجدت الدراسة أن معدل الأكل غير الصحي ارتفع أيضاً.

وكشفت الدراسة أن عدداً أقل من الأشخاص مقارنة مع الماضي يزورون الأطباء سواء العامين أو الأخصائيين، وأن المشافي الألمانية أجلت العمليات غير الضرورية لفسح المجال لأي ارتفاع مفاجئ في عدد مرضى كوفيد-19.

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وقد تم إجراء الدراسة عن طريق الهاتف على 23 ألف ألماني تزيد أعمارهم على 15 عاماً.

ولم تؤكد الدراسة المخاوف من أن الجائحة وإجراءات احتوائها أدتا إلى اضطرابات نفسية، كما كان يُخشى في بداية الأزمة.

وكشفت الدراسة أيضا أن فترة الجائحة سجلت انخفاضاً في نسبة التدخين، ولكن فيما إذا كان ذلك له علاقة بالجائحة فإن الدراسة لم تستطع تأكيد ذلك.

خ.س/ هـ.د(DW)