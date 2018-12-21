دراسة: الأطعمة الجاهزة ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب

من المعروف أن نوعية الغذاء التي تدخل إلى الجسم تلعب دوراً أساسياً بالنسبة للحالة الصحية للجسم بشكل عام، ومن المهم اتباع نظام غذائي غني ومتنوع ليلبي كافة احتياجات الجسم من فيتامينات وبروتينات اللازمة لبناء الطاقة التي نحتاجها لأداء المهام اليومية والتمتع بصحة جيدة. ولكن هل تعلم أن للغذاء دور في الصحة النفسية أيضا؟

أظهرت دراسة أجريت في كلية لندن الجامعية ببريطانيا ارتباط نوعية الغذاء بالحالة النفسية. ويبدو أن الأطعمة الجاهزة أو السريعة المليئة بالدهون والسعرات الحرارية تؤثر سلباً على الصحة النفسية وقد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

فقد قام باحثون بمراجعة مجموعة من الدراسات (التحليل التجميعي) تبحث علاقة النظام الغذائي والاكتئاب، ووجدوا أن التقيد بنظام غذائي صحي ولا سيما ما يشابه النظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط أو ما بات يعرف بالحمية المتوسطية، التي ترتكز على الفواكه والخضروات، والأسماك ونسبة أقل من الدهون، يخفض من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين اتبعوا نظاماً صحياً وتجنبوا الأطعمة الجاهزة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 33 في المئة من أولئك الذين لم يتبعوا هذا النظام، بحسب ما خلصت إليه الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "Molecular Psychiatry".

لذا ينصح كاميل لاسال، وهو باحث مشارك في الدراسة، باتباع نظام غذائي متوازن كالحمية المتوسطية، والابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة الجاهزة، والمعلبة، والعصائر الصناعية وغيرها لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون الضارة التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وتساهم في الإصابة بمرض الاكتئاب أو تطوره بسرعة.

وعند الشعور بالإنهاك الدائم وانعدام الطاقة والقلق بالإضافة إلى تغير الوزن وتقلبات المزاج، والأفكار السوداوية فمن الأفضل استشارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع (باسيكلينغ).

ر.ض