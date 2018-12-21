دراسة: الأطعمة الجاهزة ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب

من المعروف أن نوعية الغذاء التي تدخل إلى الجسم تلعب دوراً أساسياً بالنسبة للحالة الصحية للجسم بشكل عام، ومن المهم اتباع نظام غذائي غني ومتنوع ليلبي كافة احتياجات الجسم من فيتامينات وبروتينات اللازمة لبناء الطاقة التي نحتاجها لأداء المهام اليومية والتمتع بصحة جيدة. ولكن هل تعلم أن للغذاء دور في الصحة النفسية أيضا؟
أظهرت دراسة أجريت في كلية لندن الجامعية ببريطانيا ارتباط نوعية الغذاء بالحالة النفسية. ويبدو أن الأطعمة الجاهزة أو السريعة المليئة بالدهون والسعرات الحرارية تؤثر سلباً على الصحة النفسية وقد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.
فقد قام باحثون بمراجعة مجموعة من الدراسات (التحليل التجميعي) تبحث علاقة النظام الغذائي والاكتئاب، ووجدوا أن التقيد بنظام غذائي صحي ولا سيما ما يشابه النظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط أو ما بات يعرف بالحمية المتوسطية، التي ترتكز على الفواكه والخضروات، والأسماك ونسبة أقل من الدهون، يخفض من خطر الإصابة بالاكتئاب.
وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين اتبعوا نظاماً صحياً وتجنبوا الأطعمة الجاهزة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 33 في المئة من أولئك الذين لم يتبعوا هذا النظام، بحسب ما خلصت إليه الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "Molecular Psychiatry".
لذا ينصح كاميل لاسال، وهو باحث مشارك في الدراسة، باتباع نظام غذائي متوازن كالحمية المتوسطية، والابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة الجاهزة، والمعلبة، والعصائر الصناعية وغيرها لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون الضارة التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وتساهم في الإصابة بمرض الاكتئاب أو تطوره بسرعة.
وعند الشعور بالإنهاك الدائم وانعدام الطاقة والقلق بالإضافة إلى تغير الوزن وتقلبات المزاج، والأفكار السوداوية فمن الأفضل استشارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع (باسيكلينغ).
ر.ض
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
ما هو الاكتئاب الشتوي؟
هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
أعراض غير مقلقة
وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
أين يكثر انتشاره؟
وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
تشخيص ليس بالسهل
ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا
يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
نصائح يومية
ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
الاختلاط بالآخرين
على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن
يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
ممارسة الرياضة بشكل متكرر
أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.
الكاتب: DW/دالين صلاحية