 دراسة: الأبقار تتواصل وتعبر عن مشاعرها والعلماء يتجهون لفهم لغتها | عالم المنوعات | DW | 17.01.2020

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منوعات

دراسة: الأبقار تتواصل وتعبر عن مشاعرها والعلماء يتجهون لفهم لغتها

يبدو أن "نعمة" التواصل ليست فقط حكراً على الإنسان. دراسة حديثة تخلص إلى أن الأبقار تمتلك أيضا القدرة على التواصل فيما بينها والتعبير عن عدة مشاعر بالاعتماد على شيء مميز لديها.

البقر من الحيوانات التي يعتمد البشر على لحومها كثيراً.

البقر تتواصل وتشعر أيضاً، حسب الدراسة.

لطالما أثار عالم الحيوانات فضول الكثير منا، لاسيما وأن البعض من هذه المخلوقات قد يعيش معنا تحت سقف واحد (كلاب، قطط، طيور...)، أو يشكل مصدر غذاء مهم للكثير من الناس في أرجاء متفرقة حول العالم، إذ تدخل بعض لحوم ومنتجات الحيوانات في أغلب وجباتنا اليومية.

ويبدو أن بعض هذه المخلوقات، تمتلك أيضاً بعض المهارات التواصلية، التي يعتقد الإنسان منذ مدة طويلة أنها حكر عليه دون غيره، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الأبقار تستعمل خوارها (صوت البقر)، من أجل أن تخبر بعضها عن شعورها وتتواصل فيما بينها، وفق ما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

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بعدما اعتادت الفوز على باقي منافساتها في مسابقات الجمال، نفقت أجمل بقرة في ألمانيا والمُلقبة باسم "الليدي غاغا" عن عمر 13 عاماً. واعتبر صاحب البقرة أنها "تأتي فقط مرة واحدة في العمر". (07.12.2019)

وأشارت الدراسة، الصادرة عن جامعة "سيدني" الأسترالية، إلى أن الحيوانات لديها خصائص صوتية فريدة، وتغير طبقة صوتها وفقاً لحالتها الشعورية، وأضافت أن الأبقار تستخدم الصوت لمساعدتها في التواصل مع أقرانها، والتعبير أيضاً عن الحماس أو الارتباط أو الضيق وغيرها.

وقالت المشرفة على الدراسة، ألكسندرا غرين: "الأبقار حيوانات اجتماعية...وهذه هي المرة الأولى التي تمكنا فيها من تحليل صوتها للحصول على أدلة قاطعة بشأن هذه الصفة"، وأضافت: "لديها أصوات خاصة جداً. وحتى من دون النظر إلى القطيع يمكن أن أحدد البقرة، التي تصدر ضوضاء وذلك بالاعتماد على صوتها"، وأردفت: "كل هذا يعود إلى عواطف البقرة وما تشعر به في ذلك الوقت".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النتائج، اعتمدت على دراسة أجراها خبراء من جامعة "سيدني"، حيث ابتكروا برنامجاً يُطلق عليه "Google Translate for cows"، وذلك بهدف الحصول على فكرة أفضل عما تقوله الأبقار عند خوارها.

وتابع نفس المصدر أن الخبراء استخدموا جهاز ميكرفون وحللوا أيضاً طبقة صوت أبقار هولشتاين أو بقرة الفريزيان (سلالة أبقار من أوروبا). ولاحظ الخبراء أن كل بقرة تحتفظ بخوار خاص بها وتستعمله في مواقف معينة، ما يساعد على التواصل بينها، والتعبير كذلك عن مشاعرها.

ر.م/ف.ي

  • In einem Kuhstall stehen ganz viele Kühe nebeneinander aufgereiht. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .

  • Interessierte Landwirte stehen um eine Kuh herum und betrachten das prall gefüllte Euter. Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.

  • Oldenburg Deutschlands schönste Kuh steht zur Wahl (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.

  • In einer großen Halle präsentieren viele Landwirte ihre schönsten Milchkühe. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.

  • Deutschland Wahl der besten Holstein-Kuh (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.

  • Zwei kleine Kälber liegen im Stroh. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.

  • Die Siegerkuh Lady Gaga mit ihrem Landwirt und seiner Familie. (Foto: picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.

    الكاتب: هبة الله إسماعيل


مختارات

"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

توجت البقرة "ليدي غاغا" بلقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، في هذه المسابقة. (12.06.2015)  

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