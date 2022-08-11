 دراسة ألمانية: عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الأبيض | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.08.2022

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صحة

دراسة ألمانية: عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الأبيض

نجح باحثون من جامعة روستوك الألمانية في علاج سرطان الجلد الأبيض الذي من بين اسبابه التعرض الشديد لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ما تفاصيل طريقة العلاج ونجاعته مقارنة بطرق أخرة تقليدية كالجراحة والعلاج الإشعاع؟

تقوم طريقة العلاج الجديدة على وضع عجينة خاصة باستخدام جهاز خاص على موضع الورم على الجلد

تقوم طريقة العلاج الجديدة على وضع عجينة خاصة باستخدام جهاز خاص على موضع الورم على الجلد

أعلنت كلية الطب في جامعة روستوك (UMR) أنه تم علاج 22 مصاباً بسرطان الجلدالأبيض في إطار دراسة علمية، حسب خبر أوردته وكالة الأنباء الألمانية وتناقلته عدة وسائل إعلام المانية ومها الموقع الإلكتروني لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

وقال طبيب الأمراض الجلدية ستيفين إميرت قوله: "استجاب جميع المرضى المشاركين، وشُفي معظمهم على المدى الطويل". وعقب رالف غوتزمر، رئيس مجموعة العمل المعنية بأورام الأمراض الجلدية: "إنها طريقة جديدة تحتاج إلى مزيد من التقييم".

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أكدت دراسة ألمانية حديثة ارتفاع عدد المُصابين بسرطان الجلد الأسود أو مايُعرف طبياً بالميلانوما، لكن ماهو هذا المرض؟ وماهي أسبابه وطرق العلاج منه؟

لم تُنشر الدراسة بعد في مجلة علمية محكمة.

سرطان الجلد الأبيض هو مصطلح عام لبعض أورام الجلد التي تختلف عن سرطان الجلد الأسود (الورم الميلانيني). تعتبر أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية من أهم العوامل المسببة للورم.

تقوم طريقة العلاج الجديدة على تطبيق عجينة خاصة بجهاز خاص على موضع الورم على الجلد. وتغطى الأنسجة المحيطة برقائق لحمايتها من الإشعاع، بحيث يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية فقط ولا يؤذي الخلايا السليمة.

وحسب القائمين على البحث لا تتطلب الطريقة الجديدة دخول المشفى، بل تتم في العيادة الخارجية ولمرة واحدة وتستغرق من ساعة إلى ساعتين.

ومن الأعراض الجانبية في الأسابيع التالية الالتهاب والحكة والحرقان، ولكن بعد ذلك تعود البشرة إلى طبيعتها ويزول سرطان الجلد. ومع ذلك، فإن العلاج لا ينجح إلا إذا تم اكتشاف السرطان مبكراً ولم يتغلغل إلى أعماق الجلد.

يبقى أن تتم تقييم التكنلوجيا الجديدة من حيث التكاليف والآثار الجانبية والفعالية بالمقارنة مع طرق العلاج الأخرى مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي، كما قال رالف غوتزمر، رئيس مجموعة العمل المعنية بأورام الأمراض الجلدية.

وأعلنت كلية الطب في جامعة روستوك أن هذه الطريقة سيتم عرضها في مؤتمر سرطان الجلد الألماني في أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل وفي ضوء التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، طالبت الوكالة الاتحادية الألمانية للحماية من الإشعاع باتخاذ مزيد من الإجراءات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، المسببة لسرطان الجلد. ووفقاً للبيانات، تضاعف منذ عام 2000 عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد.

خ.س/ أ.ح

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