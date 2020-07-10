 دراسة ألمانية تكشف الأماكن الأكثر خطورة للإصابة بكورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.08.2020

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صحة

دراسة ألمانية تكشف الأماكن الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

قامت دراسة أجراها معهد روبرت كوخ الألماني بمسح شامل للأماكن الأكثر احتمالا للإصابة بعدوى فيروس كوفيد 19. خبراء ألمان كشفوا المكان الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس والمسؤول عن 57 بالمائة من بؤر الوباء في ألمانيا.

رسم توضيحي يحاكي مجهريا فيروس كوفيد 19

رسم توضيحي يحاكي مجهريا فيروس كوفيد 19

المكان المسؤول عن غالبية بؤر الفيروس في ألمانيا 

القرية الألمانية التي فاجأت خبراء الفيروسات

تزايد أعداد الألمان المصابين بالعدوى في الخارج

العلاقة بين الوفيات وعدم احترام قواعد كورونا

 

المكان المسؤول عن غالبية بؤر الفيروس في ألمانيا 

لا يزال فيروس كورونا المستجد يُحير الخبراء في جميع أنحاء العالم، وكل دراسة جديدة تضيف لبنة أخرى تكشف جوانب غير متوقعة للطريقة التي ينتشر بها هذا الوباء القاتل. موقع شبيغل أونلاين (25 أغسطس / آب 2020) كما معظم المنابر الإعلامية الألمانية، نشر نتائج دراسة أجراها معهد روبرت كوخ الألماني، المؤسسة المرجعية والرسمية في ألمانيا بشأن كل ما له علاقة بجائحة كورونا. الدراسة كشفت معلومات جديدة عن سلوك الفيروس وترتيب للأماكن التي يتفشى فيها حسب خطورتها.

Infografik Ansteckungsrate Vergleich AR

وأظهرت الدراسة أن معظم المصابين، التقطوا العدوى في بيوتهم. ورصدت الدراسة 3.902 بؤرة تفشي منزلية في ألمانيا. ويتحدث معهد روبرت كوخ عن "بؤرة" حينما تظهر إصابة بالفيروس في مكان ما، تم تليها إصابة أخرى أو أكثر في نفس المكان. وجاءت دور رعاية المسنين والعجزة في المركز الثاني، حيث تم تسجيل 709 بؤرة. أما أماكن العمل فاحتلت المركز الثالث بـ 412 بؤرة. واحتلت المستشفيات ومكاتب الأطباء والمرافق الصحية الأخرى المركز الرابع. وأكدت الدراسة أن البيوت مسؤولة عن 57 بالمائة من مجموع بؤر فيروس كورونا في ألمانيا، ودور رعاية المسنين (10بالمائة)، وأماكن العمل (6 بالمائة) ثم المستشفيات والمرافق الطبية (4 بالمائة).

القرية الألمانية التي فاجأت خبراء الفيروسات

اشتهرت قرية "نوينشتادت أمرينشتايغ" الصغيرة باعتبارها المكان الوحيد الذي فُرض فيه حجر صحي كامل لمدة أسبوعين في ولاية تورينغن الألمانية، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19. جامعة يينا أجرت دراسة شملت 626 من المصابين، أظهرت الدراسة نتائج مثيرة بشأن الأجسام المضادة للفيروس، إذ لم يتم رصدها إلا لدى حوالي نصف المصابين. وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين تحت إشراف عالم العدوى الوبائية ماتياس بليتز، استعملوا ستة أنواع مختلفة من الاختبارات لكشف الأجسام المضادة للفيروس.

وكانت هذه النتيجة مفاجئة جدا لبليتز الذي أكد أنه "على ما يبدو، حتى مع وجود اختبار سلبي للأجسام المضادة، لا يمكن حقًا استبعاد وجود عدوى فيروس كورونا المستجد". وليس من الواضح بعد، عما إذا كان نقص الأجسام المضادة له علاقة في نهاية المطاف بنقص المناعة لدى المصابين أم بعوامل أخرى.

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التلاميذ الألمان يبدأون عامهم الدراسي في ظل مخاوف من فيروس كورونا

وسبق لمعهد روبرت كوخ أن أكد في دراسات مماثلة أن غياب الأجسام المضادة لدى المصابين المتعافين، لا يعني بالضرورة أنهم فقدوا المناعة ضد الفيروس (إذاعة بافاريا، 25 أغسطس / آب 2020).

تزايد أعداد الألمان المصابين بالعدوى في الخارج

ذكر معهد روبرت كوخ (فرنكفورته ألغماينتسايتونغ، 25 أغسطس / آب 2020)، أن نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا بألمانيا أصيبوا به خارج البلاد،وقد بلغت هذه النسبة 42 بالمائة، في وقت لم تكن فيه قبل أسابيع قليلة تتجاوز 34 بالمائة. وذكر المعهد عددا من الدول كمصدر محتمل للعدوى بالنسبة للألمان ومنها كوسوفو وكرواتيا وتركيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا. غير أن المعهد أشار أيضا إلى أنه من المرجح أن تكون نسبة المصابين الذين لم يتم اختبارهم في ألمانيا والذين لم يكونوا في الخارج أعلى بكثير.

ويذكر أن ألمانيا سجلت منذ بداية الجائحة ما لا يقل عن 234.853 إصابة بحلول يوم (الثلاثاء 25 أغسطس / آب 2020)، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالجائحة 9277 حالة. ومن المتوقع أن تجتمع المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية يوم الخميس (27.08.2020) لأول مرة بعد العطلة الصيفية لبحث الوضع الوبائي في البلاد، في ضوء العدد المتزايد للإصابات، وبالتالي بلورة استراتيجية لمواجهة تطور الجائحة.

العلاقة بين الوفيات وعدم احترام قواعد كورونا

وفقًا لدراسة جديدة، فإن البلدان التي لا تلتزم بقواعد كورونا لديها معدل أعلى في نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد. وبهذا الصدد أوضح عالم النفس يورغن مارغراف من جامعة الرور في بوخوم صاحب الدراسة (زودويتشه تسايتونغ، 24 أغسطس / آب 2020)، مؤكدا أنه "في الأماكن التي يتم فيها التقيد بالقواعد بشكل أفضل، توفي عدد أقل من الأشخاص خلال الاثني عشر أسبوعًا الماضية بثلاثة عشر مرة مقارنة بالبلدان التي لا تؤخذ فيها القواعد بجدية".

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سباق اللقاح ضد كورونا الى أين؟

وشملت الدراسة حوالي 1000 شخص (من كل بلد) من أصل ثماني بلدان، تفوق أعمارهم سن 18 عاما. ومن إجمالي 7.658 مشاركًا، وصف 77 بالمائة منهم قواعد محاربة كورونا بالمفيدة. وتم تحقيق الذروة في ألمانيا بنسبة 84 في المائة، فيما حُقق المعدل الأدنى في بولندا والسويد بنسبة 72 في المائة فقط.

الدراسة أظهرت أيضا أن البلدان الأكثر امتثالًا للقواعد (بريطانيا، إسبانيا، فرنسا وألمانيا) بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 منذ الأول من يونيو/ حزيران في المتوسط ​​7.8 في المائة. أما البلدان الأقل امتثالا للقواعد مثل روسيا وبولندا والولايات المتحدة والسويد، فزاد عدد حالات الوفيات المبلغ عنها بنسبة 105.8بالمائة.

حسن زنيند

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليار نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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