 دراسة ألمانية تتوصل لرابط بين بكتيريا ″كولينسلا″ وخسارة الوزن | عالم المنوعات | DW | 23.08.2019

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منوعات

دراسة ألمانية تتوصل لرابط بين بكتيريا "كولينسلا" وخسارة الوزن

درس علماء ألمان تتبع التغيرات في البكتيريا المعوية لدى مرضى السكري، ولاحظوا أن تركيبتها تتغير إيجابياً خلال الحمية الغذائية. والنتيجة: خسارة في الوزن لنحو 30 كيلوغراماً بسبب زيادة تخزين بكتيريا "كولينسلا" في الأمعاء.

Abnehmen - Auf der Waage (picture-alliance/dpa Themendienst/C. Klose)

أجرى علماء من جامعة غرايفسفالد الألمانية دراسة لرصد التغيرات في البكتيريا المعوية لدى مرضى السكري الذين يعانون من السمنة المفرطة عبر اتباع حمية غذائية. ولاحظوا أن التركيبة البكتيرية تغيرت بشكل إيجابي خلال النظام الغذائي. ماذا يعني ذلك؟

وخضع للدراسة مجموعة من مرضى السكري الذين يعانون من السمنة والبدانة المفرطة. وركز العلماء في الدراسة التي نشرت في موقع "Esanum" للدراسات الطبية على حركة الأمعاء أيضاً، إذ أرادوا معرفة كيفية تأثير الحمية الغذائية على ما يطلق عليه اسم "النبيت الجرثومي المعوي" الذي يعني بلغة أهل الطب "التجمعات الميكروبية في القناة الهضمية". فوجدوا أن البكتيريا المعوية تكتسب أهمية كبيرة في عملية خسارة الوزن، بحسب ما نشره موقع "أبونت. دي" الألماني.

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الصحة في الأمعاء

في الدراسة تم إخضاع المشاركين لحمية غذائية معينة حيث تم إعطاؤهم الطعام البديل السائل لمدة ستة أسابيع وبنسبة لا تتعدى الـ 800 سعرة حرارية في اليوم الواحد.

بعد ذلك، تمت خلال الأسابيع التالية زيادة نسبة الطعام البديل أو إمدادات الطاقة تدريجياً. وفي نهاية التجربة أظهرت النتائج خسارة في الوزن تراوحت بين 10 و 30 كيلوغراماً.

المثير للاهتمام بشكل خاص أن تكوين البكتيريا المعوية قد تغير إلى حد كبير. لا سيما عدد بكتيريا "كولينسيلا" الذي قد انخفض بشكل ملحوظ. إذ أن زيادة تخزين هذه البكتيريا يرتبط بضعف عملية الأيض أو التمثيل الغذائي.

يُذكر أن الكثير من الدراسات راحت تزيد التركيز على "النبيت الجرثومي المعوي"  في السنوات الأخيرة، فمن الأرجح أن يكون للبكتيريا المعوية تأثير مهم على فقدان الوزن بشكل مستدام.

ر.ض/ ع.غ

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المكسرات

    على الرغم من أن المكسرات مثل الفستق والكاجو واللوز تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤثر على نظام الحمية الغذائية، فتناولها بعد وجبة خفيفة يعادل تناولك لوجبة دسمة، فالمكسرات غنية بالبروتينات والدهون التي تجعل الجسم يشعر بالشبع، فضلا عن أن المكسرات تحتوي على مجموعة متنوعة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البيض

    يعد البيض غذاء جيدا لمن يرغب بإنقاص وزنه، إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لا يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء النهار، و المهم هو طريقة التحضير إذ يستحسن تناول البيض مسلوقا بدلا من قليه.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الفاصوليا

    يحتوي هذا النوع من البقوليات على نوعين من الألياف، بعضها قابل للذوبان وآخر غير قابلة للذوبان إضافة إلى البروتين. هذا المزيج يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة فضلا عن أن الفاصوليا تخفض من الكولسترول في الدم.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    أوراق السلطة الخضراء

    أثبتت الدراسات أن أوراق السلطة الخضراء من المواد الغذائية التي تشعرك بالشبع، والبدء بتناول السلطة يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل بنسبة 12 بالمائة، والسبب هو أن الماء والألياف الموجودة في الخضروات تملئ المعدة وتعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الشوربة

    للشوربة أيضا تأثير مشابه للسلطة وخاصة حساء الخضروات، فالبدء بتناول الشوربة يساعد على تقليل السعرات الحرارية ، فالشوربة تجعلك تشعر بالشبع سريعا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الأسماك

    أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك في وجبة الغذاء لا يشعرون بالجوع مساءً مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون لحوما أخرى مثل لحم البقر أو الغنم مثلا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البطاطس:

    للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضا، فالبطاطس غنية بالكربوهيدرات. ولكن دراسة واسعة النطاق حول الشعور بالشبع أثبتت أن البطاطا الحلوة المسلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة أخرى تم تجربتها.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    التفاح والبرتقال

    ووفقا للدراسة ذاتها التي أجريت حول الشبع، تبين أن التفاح والبرتقال هم من أكثر الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع لأوقات طويلة، فمن يرغب بتناول أطعمة خفيفة ومشبعة بين الوجبات، ينصحه خبراء التغذية بتناول تفاحة أو برتقالة

  • Haferflocken

    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المنتجات المصنوعة من الحبوب

    تناول حبوب الشوفان أثناء الفطور مثلا يعزز الشعور بالشبع أكثر من تناول أغذية تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، والسبب هو أن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف، ما يعني أنها تبقى في المعدة لعدة ساعات بعد تناولها.

    الكاتب: دالين صلاحية


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