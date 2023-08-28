 دراسة: أكثر من نصف حالات النوبات القلبية يمكن تفاديها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: أكثر من نصف حالات النوبات القلبية يمكن تفاديها!

أكثر من نصف حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية يمكن تجنبها. هذا هو الاستنتاج الذي خلصت إليه دراسة عالمية جديدة بإشراف قسم أمراض القلب في المستشفى الجامعي هامبورغ-إيبندورف. كيف ذلك؟

ارتفاع الضغط والسكري أحد أبرز عوامل الإصابة بالنوبة القلبية التي قد تشكل خطرا كبيرا على الحياة

ارتفاع الضغط والسكري أحد أبرز عوامل الإصابة بالنوبة القلبية التي قد تشكل خطرا كبيرا على الحياة

أظهرت  دراسة  دولية أجراها  المستشفى الجامعي هامبورغ-إيبندورف  في ألمانيا أنه بالإمكان تجنب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية أو  تصلب الشرايين  أو السكتات الدماغية لدى أكثر من نصف المصابين. كما حددت هذه الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات عالمية لحوالي 1.5 مليون شخص من 34 دولة، المجالات التي تحتاج إلى مزيد من البحث بشكل عاجل.

مختارات

تمكن الفريق الدولي المكون من باحثين وباحثات من الاتحاد العالمي لمخاطر القلب والأوعية الدموية من إثبات أن عوامل الخطر الكلاسيكية الخمسة لأمراض القلب والأوعية الدموية والمتمثلة في السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول  والتدخين ومرض السكري  ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأكثر من نصف حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 

وبالتالي فإن الحفاظ على نمط حياة صحي والسيطرة على عوامل الخطر هذه وعلاجها يمكن أن يمنع وقوع أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تصلب الشرايين وفشل القلب.

وسيتم نشر نتائج الدراسة نهاية الأسبوع في مجلة نيو إنجلاند الطبية الشهيرة وسيتم تقديمها في نفس الوقت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام.

فيديو: ما هو قصور القلب؟

يقول البروفيسور ستيفان بلانكنبرج الذي يرأس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى هامبورغ الجامعي في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ"، إن النتيجة فاجأته، موضحا بالقول: "لقد افترضنا سابقًا في أوروبا أن ما يصل إلى 75 بالمائة من جميع أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن إرجاعها إلى عوامل الخطر هذه. الآن هناك حالات أقل بكثير". وتعتبر هذه النتيجة أيضا ذات أهمية خاصة بالنسبة للبروفيسور بلانكنبيرج لأنه بالمقابل لا يوجد تفسير مباشر للنصف الآخر من الحالات.

ونظرًا لأن أمراض القلب والأوعية الدموية هي من بين الأمراض الأكثر شيوعًا فمن الضروري حسب بلانكنبيرج إجراء المزيد من الأبحاث، وقبل كل شيء توفير دعم أكبر لأبحاث القلب والأوعية.

ويؤكد البروفسور قائلا "هناك شيء واحد مؤكد الآن وهو أن حوالي 50 بالمائة من جميع أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها تمامًا. وسيكون لنتائج هذه الدراسة تأثير كبير على التدابير الوقائية. وفي نهاية المطاف وعلى العلاج الطبي بأكمله، لأن ارتفاع ضغط الدم على وجه الخصوص يحتاج إلى فحص وتعديل أكثر صرامة".

هـ.د

  • Kunstherzimplantation

    احذر النوبة القلبية!

    تعتبر العملية الجراحية آخر أمل لكثير ممن يصابون بنوبات قلبية. ففي ألمانيا يموت كل 7 دقائق شخص نتيجة الإصابة بنوبة قلبية، ما يساوي 200 كل يوم و80 ألف كل عام.

  • Symbolbild Rettungswagen

    احذر النوبة القلبية!

    يجب اإسعاف ومعالجة أعراض النوبة القلبية فورا. لأنه يمكن فتح انسداد الشرايين خلال 3 ساعات فقط من بدء النوبة. وإلا سيتأثر تدفق الدم عبرالشرايين وبالتالي إضعاف القلب.

  • Kunstherz

    احذر النوبة القلبية!

    تحدث النوبة القلبية نتيجة ضيق الشريان التاجي بتجمد نقطة دم تسد الشريان. وهناك عوامل تؤدي إلى ذلك لا يمكن التأثير فيها وهي مرتبطة بالتقدم في السن والجنس والجينات.

  • Nordic walking

    احذر النوبة القلبية!

    يمكن تجنب النوبة القلبية والتقليل من مخاطرها بتجنب البدانة والدهون وارتفاع ضغط الدم والسكري. وممارسة الرياضة بانتظام تبقي الشرايين مرنة وتخفض نسبة الدهون في الدم.

  • Deutschland Symbolbild Medizin Herzinfarkt

    احذر النوبة القلبية!

    تختلف أعراض النوبة حسب الجنس، فأبرزها عند الرجال: ضيق التنفس وآلام في الصدر والذراع والتعرق وفقدان الوعي، أما لدى النساء فهي: آلام في أعلى البطن والتقيؤ وضيق في التنفس.

  • Symbolbild Mann mit Maßband am Bauch

    احذر النوبة القلبية!

    الفحص الدوري لضغط الدم ونسبة الكولسترول وتجنب العوامل التي تؤدي إلى النوبة وممارسة الرياضة والتغذية الصحية، تعتبر من أفضل الوسائل للوقاية من النوبة القلبية. الكاتب: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

Medizinerin hält ein rotes Herz mit Pflaster in den Händen, Symbolbild Herzinfarkt || Modellfreigabe vorhanden

للوقاية من النوبات القلبية تجنب هذه العادات! 19.07.2023

ارتفاع نسبة الدهون في الدم وتصلب الشرايين من بين الأسباب التي قد تؤدي للتعرض للنوبة القلبية. لكن هناك قواعد اذا التزم بها الشخص تجعله يتمتع بصحة قلبية جيدة، فما هي؟

Oct 25, 2018 - Nuevo Laredo, Mexico - SANTIAGO (left) and MARCOS (right) enjoying each other s company. The Mexican city s shortest man and tallest hang out in Nuevo Laredo. Nuevo Laredo Mexico - ZUMAt127 20181025_int_t127_002 Copyright: xDavidxTesinskyx

من الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض؟ طوال القامة أم الأقل طولا؟ 08.08.2023

هل الأشخاص طوال القامة أكثر صحة من الأقل طولاً؟ اكتشف باحثون أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أقل بين الأشخاص طوال القامة، لكن طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. فمن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض مثل السكري وغيره؟

Symbolbild Salat mit Olivenöl. Copyright: Colourbox #2976060

أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي ودون أدوية 29.03.2023

يلعب النظام الغذائي دورا هاما في السيطرة على ضغط الدم. فضغط الدم المرتفع يعتبر سببا رئيسيا للسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ولكن لحسن الحظ هناك أطعمة تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. تعرف على أبرزها في هذا التقرير.