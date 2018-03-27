 دراسة: أعراض التخلي عن الهاتف الذكي كوقف تعاطي المخدرات | عالم المنوعات | DW | 17.11.2018

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منوعات

دراسة: أعراض التخلي عن الهاتف الذكي كوقف تعاطي المخدرات

أظهرت دراسة قام بها باحثان نمساويان أن أعراض الامتناع عن استخدام الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي تشبه الأعراض التي تلي مرحلة التوقف عن تناول المخدرات.

Frau benutzt Smartphone im Bett (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وواتسآب، منتشرا بشكل كبير. ووصل الأمر بالكثيرين إلى حد الإدمان حيث يقضون ساعات كثيرة في كتابة الرسائل أو الرد أو تتبع أخبار وصور الآخرين. هذا الإدمان دفع بباحثين نمساويين من جامعة فيينا وجامعة كارل لاندشتاينر لمحاولة معرفة سلوكيات وردود مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عندما يُحرمون منها لفترة معينة، نقلا عن موقع المجلة الألمانية "شتيرن".

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خطة جديدة لمكافحة المخدرات في واحدة من أكثر محطات مترو برلين ازدحاما بالركاب، الخطة التي تعمل الخطوط الحديدية الألمانية على تنفيذها، تعتمد على موسيقى كلاسيكية معينة، غير أن السكان المحليين لا تعجبهم التجربة على ما يبدو. (22.08.2018)

ودعا الباحثان ألف شخص للمشاركة في الدراسة، لكن في النهاية شارك فقط 15 بالمئة منهم، أي 152 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و88 عامًا، في التجربة. وشكلت نسبة النساء 70 بالمئة.

بعدها طلب منهم الباحثان الاستغناء عن هواتفهم ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة سبعة أيام، يضيف موقع المجلة الألمانية "شتيرن".

النتيجة المثيرة للاهتمام في الدراسة هي أيضا أن 90 من أصل 152 مشاركا لم يتحملوا التخلي عن هواتفهم التي استخدموها بشكل سري تماما كما يفعل مدمنو المخدرات عندما يخضعون لفترات علاجية للتخلي عنها.

وبالنسبة للباحثين فان ذلك يعد مؤشراً على أن أعراض الامتناع عن وسائل التواصل الاجتماعي تكون عند الكثيرين كالامتناع عن المخدرات، وكلاهما لا يخلو من اضطرابات في السلوكيات والمزاج. غير أن الصبر والعزيمة هما مفتاح النجاح للتخلص من كل أشكال الادمان.

ع.ع/ف.ي

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    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

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    إحتفال بتصاميم الماضي

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  • No Man's Sky screenshot

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لكل رجل أو إمراة الكوكب الخاص به أو بها

    تجنح بعض الألعاب إلى الخيال في عملية تصميم المجرات والكواكب التي يُمكن لمستخدمي ألعاب الفيديو إكتشافها. لعبة الفيديو المسماة سماء ليست مُلكاً لأحد، وصدرت في عام 2016 وهي إحدى الألعاب التي تسمح لهواة إسكتشاف قصص الخيال العلمي. لكل كوكب نظامه البيئي الخاص به إضافة إلى أشكال فريدة من النباتات والحيوانات ، الإحتمالات المتوخاة من هذه اللعبة لاحصر لها.

  • Wall of screenshots from No Man's Sky

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    كون من بين الأكوان

    يتم فحص ألعاب الفيديو فحصاً شاملاً بغرض معرفة الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها هذه الألعاب، كما ويتم إختبار الألوان المستخدمة في لعبة نو مان سكاي. هناك أكثر من 18 كوينتيليون كوكب بإنتظار زيارة اللاعبين.

  • Video game merchandise

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    تخطي مفهوم الثقافة الشعبية

    توفر صناعة ألعاب الفيديو أسباب العيش لمجموعة كبيرة من الناس، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بعملية التصميم أو التسويق. أصبحت ألعاب الفيديو هي المنفذ لعرض الثقافات الشعبية المشابهة لأفلام هوليود أو المسابقات الموسيقية إضافة لتسهيل الوصول إلى الألعاب. من المتوقع أن يزداد أعداد المطورين لألعاب الفيديو كما يتوقع أيضاً إزدياد أعداد جمهور ألعاب الفيديو في العالم.

  • Marie Foulston speaks at the Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لغة خاصة بألعاب الفيديو

    تقول السيدة ماري فولستون أمينة شؤون المعرض: "إن معرض ألعاب الفيديو ليس الأول من نوعه، وإن عملية تصميم ألعاب الفيديو هي اللغة الإحترافية، ونامل أن نتحدى تصورات الناس لأن ألعاب الفيديو هي على هذه الشاكلة".

  • 2017 World Championship Finals Stage (Riot Games, Inc.)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    ولادة رياضة تنافسية من نوع خاص

    لطالما تضمنت ألعاب الفيديو عناصر تنافسية، غير أن هذا النوع من الفعاليات الرياضية بات يجتذب في أيامنا هذه مايكفي من المشجعين لملء إستاد أولمبي بأكمله. تُظهر الصورة المرحلة النهائية من بطولة العالم لألعاب الفيديو لعام 2017 التي أقيمت في إستاد بكين الوطني. يحتفل المتنافسون على أعلى المستويات تماماً مثلهم كمثل النجوم البارزين في بقية الميادين.

  • London Video Games im Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    أسلوب جديد يهدف إلى أرشفة التاريخ

    يقام المعرض ضمن المباني الفيكتورية المزخرفة لمتحف فيكتوريا وألبرت في جنوب كنسينغتون، غير أن ذلك يعتبر إمتداداً للجهود القائمة في قسم التصميم والهندسة المعمارية والقسم الرقمي لأرشفة الأحداث والفعاليات. تمتد عروض متحف فيكتوريا وألبرت حتى 24 فبراير/ شباط 2019. سيرتن ساندرسن/ غالية داغستاني


مختارات

ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

باتت الألعاب الرقمية تسيطر على مفاهيم الثقافة السائدة سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو عن طريق التواصل المباشر. جولةٌ مصورة في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن لاستكشاف تصاميم ألعاب الفيديو المعاصرة. (21.09.2018)  

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