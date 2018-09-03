 دراسة:هذا الزيت أفضل من الفياغرا | عالم المنوعات | DW | 19.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

دراسة:هذا الزيت أفضل من الفياغرا

يلجأ الكثيرون إلى حبوب الفياغرا للتغلب على مشاكل الضعف الجنسي. لكن نتائج دراسة كشفت أن مادة طبيعية في متناول أغلب الناس أفضل وأرخص من الفياغرا. فما هي؟

Olivenöl in einer Flasche, Oliven (Fotolia/carballo)

يعاني الكثير من الرجال والنساء على السواء من مختلف الأعمار من الضعف الجنسي. وتعد الفياغرا الدواء الأكثر استخداما لزيادة الشهوة الجنسية خصوصا وأن مفعولها يبدأ مباشرة بعد تناولها. لكن الفياغرا ليست سوى عقارا لا يخلو استخدامه من مخاطر على الصحة. ووفقا لدراسة يونانية فإن زيت الزيتون أفضل من الفياغرا لعلاج الضعف الجنسي وزيادة الشهوة الجنسية، نقلاً عن الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

وخلص فريق من الباحثين من جامعة أثينا إلى تلك النتيجة بعد تحليل بيانات 660 رجلاً يبلغ متوسط أعمارهم 67 عامًا. الجزء الأول من عينة البحث تناول ما لا يقل عن تسع ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا بينما الجزء الثاني لم يمكن يتناول الزيت.  والنتيجة كانت أن الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون باستمرار ظهرت لديهم مشاكل جنسية أقل بكثير مقارنة بالفئة التي لم تتناولها. بالإضافة إلى ذلك فنسبة هرمون التستوستيرون كان أعلى بكثير لدى الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون.

مختارات

أصدر محكمة مصرية حكماً بالسجن ثلاث سنوات على فتاة بسبب "تحرشها جنسياً" بقرد في مكان عام. المرأة اعترفت بواقعة التحرش، التي نشرت كفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة تبرير ما قامت به. (28.12.2018)

حكمت محكمة أمريكية بغرامة وعقوبة تأديبية على رجل قام باعتداءات جنسية على بقرتين صغيرتين، بعد أن ضبطته صاحبة المزرعة. المتهم اعترف بالقيام بهذا الفعل "المقزز"، الذي تسبب بوضع صعب وحرج له ولعائلته. (12.01.2019)

وعلى عكس الفياغرا، فإن زيت الزيتون لا يؤثر إيجابا فقط على النشاط الجنسي لفترة وجيزة بل إن مفعوله يستمر على المدى الطويل.

وسبق للعديد من الدارسات أن أثبتت الكثير من الخصائص الإيجابية  لزيت الزيتون. فالنظام الغذائي التقليدي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يعتمد على الأسماك والخضروات والفواكه، وعلى زيت الزيتون بشكل خاص، هو واحد من الأنظمة الغذائية الصحية في العالم، يضيف الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

وإضافة إلى فوائد زيت الزيتون في مقاومة الضعف الجنسي بينت الكثير من التجارب أنه مفيد أيضا للقلب من خلال إبطاء تشكيل الكولسترول في الكبد وحماية الشرايين من الترسبات الخطيرة والتقليل من خطر الإصابة بتجلط الدم. كما يحول زيت الزيتون دون ارتفاع ضغط الدم وتشكيل الحصى في المرارة. علاوة على ذلك فإن زيت الزيتون يوسع الشرايين ويسهل عملية تدفق الدم. لأن ضعف الانتصاب عند الرجال غالبا ما يكون له علاقة بتصلب الشرايين.

ع.ع/ هـ.د

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.

  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

خاصةً في فصل الشتاء حين يحل الطقس البارد يحن الكثير من الناس إلى العلاقات الحميمة الدافئة. ولكن تعرَّف الإنسان على شخص آخر يقع في غرامه ليس بالأمر السهل. هنا بعض النصائح لكيفية إنشاء العلاقات العاطفية. (05.01.2016)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Potenzstörung

ضعف الانتصاب عند الجماع ـ الأسباب والعلاج الممكن 03.09.2018

يعاني الكثير من الرجال من مختلف الأعمار من ضعف الانتصاب، لكن الأسباب تختلف بين ما هو جسدي وما هو نفسي. وينصح الخبراء بتفادي بعض الأمور والقيام بمجموعة من الخطوات لعلاج هذا المرض. تعرف عليها في هذا المقال.

وداعا للفياغرا.. مواد طبيعية لزيادة القدرة الجنسية 06.08.2017

يمكن زيادة هرمون التستوستيرين الذكري عبر تغذية صحية ومفيدة. تعرف على أبرز الخضار والفواكه المساعدة على تقوية الانتصاب.

Männer Hosen Knopfleiste

هل تسبب السراويل الضيقة الضعف الجنسي للرجال؟ 26.08.2017

تقول حكمة ألمانية قديمة إن ارتداء الرجال للسراويل الضيقة يجعلهم عاجزين جنسيا، لكن للطب الحديث رأي آخر يتفق جزئيا مع الحكمة الألمانية القديمة لكن فقط في حالات معينة.

إعلان
Themenbild Facebook

 