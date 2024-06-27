دخل حيز التنفيذ.. أهم شروط قانون الجنسية الألماني الجديد

دخل الخميس (27 حزيران/يونيو 2024) قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ. بماذا يختلف عن سابقه؟ وما هي الشروط والتسهيلات الجديدة للحصول على جنسية جمهورية ألمانيا الاتحادية؟ ومن سيستفيد من هذه التسهيلات؟

يحظى جواز السفر الألماني بلونه الأحمر العنابي ونسره الفيدرالي بشعبية جارفة. ولا عجب في ذلك؛ إذ يتمتع المواطنون الألمان بحرية سفر غير محدودة إلى جميع دول العالم تقريباً، ويمكنهم العيش والعمل في كل دول الاتحاد الأوروبي. وتمنح الجنسية الألمانية حامليها حق المشاركة السياسية كناخبين ومرشحين، واختيار مهنتهم بحرية.

يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اعتباراً من 27 حزيران/يونيو 2024. القانون يمنح الكثير من الأجانب الذين يبلغ عددهم حوالي اثني عشر مليوناً الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية وبالتالي جواز السفر الألماني.

1. مسار سريع

بعد تحقيق شرط الإقامة بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات، يمكن للأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. ومن يؤدي "مجهوداً خاصاً للاندماج"، يمكنه التجنس بعد ثلاث سنوات: مهارات لغوية بمستوى عالٍ (C1، أي القدرة على التعبير بطلاقة)، ​​أو العمل التطوعي، أو التفوق في المدرسة والعمل. كان حتى الآن، لا يمكن للأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا بعد ثماني سنوات على أقرب تقدير.

وتأمل الحكومة الفيدرالية المكونة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط،) والخضر، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في زيادة عدد حالات التجنيس وبالتالي خلق حوافز للاندماج بشكل أسرع. وحتى الآن معدل التجنيس في ألمانيا منخفض مقارنة بالاتحاد الأوروبي، لكنه ارتفع مؤخراً. وتخشى المعارضة من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ من أن يؤثر زيادة حالات التجنيس بموجب القانون الجديد، على قوة جواز السفر الألماني.

2. الدخل مطلوب

ستبقى بعض المتطلبات السارية المفعول حتى اليوم للحصول على الجنسية قائمة. لذلك يجب على من يريد أن يصبح مواطناً في ألمانيا أن تكون لديه القدرة على إعالة نفسه، بما يعني عدم تلقي مساعدات من الدولة. وهنا يشدد القانون الجديد شروطه، بحيث سيكون حصول معدومي الدخل أو أصحاب الدخل المنخفض على الجنسية أكثر صعوبة في المستقبل.

الجنسية الألمانية: ثلاث وجهات نظر To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

3. لا جنسية للعنصريين ومعاديي السامية

إعلان الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي (الدستور الألماني) شرط أساسي على المتقدمين للحصول على جواز سفر ألماني.

وهذا يعني على وجه التحديد استثناء معاديي السامية أو العنصريين وغير ذلك من الأفعال المنافية للإنسانية. وقد يفقد معارضو المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمتزوجون بأكثر من امرأة الفرصة في الحصول على جواز سفر ألماني.

4. ثقل التاريخ

ويراعي القانون الجديد الالتزام بالمسؤولية التاريخية الخاصة التي تتحملها ألمانيا: أشعلت ألمانيا النازية الحرب العالمية الثانية باجتياح بولندا، وقتلت حوالي ستة ملايين يهودي في إبادة جماعية نظمتها الدولة.

ولهذا السبب، يتعين على من سينال الجنسية الألمانية الالتزام بحماية الحياة اليهودية وحظر شن حروب عدوانية. وبناء عليه سيتم تعديل امتحان التجنيس وفق ما سبق.

5. سحب جواز السفر الألماني

بموجب قانون الجنسية الحالي قد يفقد المتجنس جواز سفره في غضون عشر سنوات في حال اكتشف أنه قدم معلومات كاذبة في عملية التجنيس.

وبموجب القانون الجديد سيفقد الجنسية كل من لم يأخذ الالتزام بالمسؤولية التاريخية لألمانيا على محمل الجد، على سبيل المثال بنشر رسائل كراهية معادية للسامية.

6. الجنسية المزدوجة للجميع

لم يعد المتجنس حديثاً مضطراً للتخلي عن جنسيته السابقة. وهذا يعني السماح بتعدد الجنسية للمهاجرين.

وبذلك تريد الحكومة الاتحادية استيعاب من يشعرون بروابط وثيقة مع بلدهم الأصلي، والذين يرون أن شروط المهارات اللغوية والتعليم والالتزام بالديمقراطية هي أكثر أهمية للاندماج من امتلاك جواز سفر آخر غير الألماني.

7. تسهيلات للعمال للضيوف

ينص القانون الجديد على شروط أقل صرامة فيما يتعلق بتجنيس "العمال الضيوف"، الذين قدموا إلى ألمانيا الغربية بين عامي 1955 و1972، و"العمال المتعاقدين" في "ألمانيا الشرقية" سابقاً، وذلك كتكريم على مساهمتهم الكبيرة في تنمية وتطور ألمانيا.

وتشمل التسهيلات المهارات اللغوية والإعفاء من اختبار التجنيس.

8. ميزات للأطفال

يحصل الأطفال المولدون من أبوين أجنبين على الجنسية الألمانية إذا أقام أحد الوالدين بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات. بموجب القانون القديم لم يكن هذا ممكناً إلا بعد ثماني سنوات. وحسب دراسات يتحسن الأداء الدراسي للأطفال الأجانب كلما حصلوا على الجنسية الألمانية في وقت مبكر.

ملحوظة أخيرة: القانون الجديد لن يطبق بأثر رجعي. وهذا يعني أن الأطفال المولودين بعد 27 حزيران/يونيو 2024 فقط هم من سيستفيدون من هذا الميزة.

أعده للعربية: خالد سلامة