أحد أهم النهرين اللذين قامت عليهما حضارة وادي الرافدين، وتقع منابعه في روافد بجبال طوروس في تركيا ويمر في شمال شرق سوريا قبل أن يدخل العراق عند بلدة فيش خابور. ويصب في مياه الخليج بعد أن يتلقى مع الفرات في شط العرب.

يبلغ طول مجرى نهر دجلة أكثر من 1700 كلم منها حوالي 1400 كيلو متر ضمن الأراضي العراقية. تصب في نهر دجلة مجموعة من الروافد المنتشرة في تركيا وإيران والعراق وأهمها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى، ويمر بمدن عراقية اهمها الموصل، بعقوبة، بيجي، تكريت، سامراء، بغداد، الكوت، المدائن، العمارة والقرنة.