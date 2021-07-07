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دجلة

أحد أهم النهرين اللذين قامت عليهما حضارة وادي الرافدين، وتقع منابعه في روافد بجبال طوروس في تركيا ويمر في شمال شرق سوريا قبل أن يدخل العراق عند بلدة فيش خابور. ويصب في مياه الخليج بعد أن يتلقى مع الفرات في شط العرب.

يبلغ طول مجرى نهر دجلة أكثر من 1700 كلم منها حوالي 1400 كيلو متر ضمن الأراضي العراقية. تصب في نهر دجلة مجموعة من الروافد المنتشرة في تركيا وإيران والعراق وأهمها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى، ويمر بمدن عراقية اهمها الموصل، بعقوبة، بيجي، تكريت، سامراء، بغداد، الكوت، المدائن، العمارة والقرنة.

Bildunterschrift:JABAL SEIMAN, IRAQ: A Bedouin youth, leads a young camel as he chats on a mobile phone at Jabal Sieman in southern Iraq, close to the Kuwaiti border 25 March 2005. Some 500 members of the Beni Sweilam tribe, nomadic Bedouins, live in this remote area, grazing their herds of sheep and camels and sending any products to local markets. The sheep are sold for their meat, milk and wool. The camels' wool and milk are sold, but not their flesh. The Beni Sweilam move camp when their grazing pastures can not sustain their animals. In living memory, the Bedouin tribes of the area used to cross the frontiers into Saudi Arabia and Kuwait, today they have to stay in Iraq due to the politics of the region. AFP PHOTO/ESSAM AL-SUDANI (Photo credit should read ESSAM AL-SUDANI/AFP/Getty Images)

بعد عقود من الحروب والصراعات.. ماذا بقي من تراث بدو العراق؟ 07.07.2021

"الصحراء ملاذ الفارين ومهربي الأسلحة والكل يمر عبر البدو". وتتسم حياة البدو بالبساطة، ولكن يبدو الأمر أكثر تعقيدا. فكيف يتأثر البدو بما يشهده العراق من تطورات سياسية واجتماعية؟ وهل تنجح محاولات إنقاذ تراثهم؟

Iraqi security forces fire tear gas during ongoing anti-government protests in Basra, Iraq, Friday, Nov. 8, 2019. The demonstrators complain of widespread corruption, lack of job opportunities and poor basic services, including regular power cuts despite Iraq's vast oil reserves. They have snubbed limited economic reforms proposed by the government, calling for it to resign. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

العراق.. تصاعد الاحتجاجات و"معركة جسور" في بغداد 09.11.2019

في خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، يخوض المعتصمون في بغداد "معركة الجسور" بهدف السيطرة على جسور فوق نهر دجلة تمكن المحتجين من الوصول إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار المؤسسات الحكومية كالبرلمان ومجلس الوزراء.
General view of the scene where an overloaded ferry sank in the Tigris river near Mosul in Iraq, March, 21,2019. REUTERS/Stringer

كارثة العبّارة .. القضاء يتدخل وعبد المهدي يعلن الحداد 21.03.2019

وصفتها بعثة الأمم المتحدة بـ "المأساة الرهيبة". إنها كارثة غرق العبارة التي أسفرت عن مقتل العشرات ممن كانوا في طريقهم إلى جزيرة وسط نهر دجلة شمالي الموصل للاحتفال بالنوروز. رئيس الوزراء العراقي أعلن الحداد الوطني.
Iraqi rescues are seen near the site where an overloaded ferry sank in the Tigris river near Mosul in Iraq, March, 21,2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

غرق عشرات الأشخاص في الموصل وعبد المهدي يأمر بفتح تحقيق 21.03.2019

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في نهر دجلة كانت تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية في الموصل للاحتفال بعيد النوروز إلى 85 شخصا وفق وزارة الداخلية. على الفور أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق.

Fishermen try their luck on the Tigris in Mosul / Iraq. (Photo by Sebastian Backhaus/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق عبارة في نهر دجلة 21.03.2019

لاتزال المعلومات شحيحة عن غرق عبارة في نهر دجلة، كما تضاربت المعلومات حول عدد الضحايا. ففي حين أعلن مسؤول في وزارة الداخلية عن وفاة 45 شخصا غرقا، أكد مصدر في الدفاع المدني أن عددهم ارتفع إلى 51 شخصا.
Significantly lower water levels are seen on the Tigris River, in Baghdad, Iraq, Tuesday, June 5, 2018. At a press conference at the Turkish Embassy in Baghdad, Tuesday, the Turkish Ambassador Fatih Yildiz assured Iraqis his country won't cut off water supplies to the Tigris River, days after it started filling up a reservoir further upstream, causing water shortages and panic in Iraq. (AP Photo/Hadi Mizban) |

بوادر انفراج في أزمة المياه بين تركيا والعراق 07.06.2018

يبدو أن أزمة المياه التي نشبت مؤخرا بين العراق وتركيا في طريقها للانفراج. فقد ذكر السفير التركي في بغداد أن حكومته أوقفت مؤقتا ملء سد أليسو الضخم على نهر دجلة بناء على شكوى من الحكومة العراقية.
Baghdad, IRAQ: An Iraqi boy walks on a sewage pipe as a herd of buffalos cool off in Diyala river east of Baghdad 31 May 2006. As temperatures climb daily above 40 degrees (100F) with the onset of Iraq's brutal summer heat, Baghdad is facing a severe shortage of petroleum products with severe repercussions on the dailylife of Iraqis especially concerning economy, cooling systems and other electricity supplies. The shortage is due to a host of reasons, including rivalries among the political parties in the south, but a spokesman for the interior ministry points out the security situation is a major cause. The shortage is only exacerbating the woes of capital residents and increasing the criticism of the government which was only sworn in a week earlier. AFP PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

حملة في العراق لمقاطعة منتجات تركيا وإيران بعد جفاف دجلة 03.06.2018

بدأت تركيا بملء سد أليسو الذي سيحجب نحو نصف كميات المياه عن نهر دجلة في العراق، بالإضافة إلى ذلك قامت إيران بتغيير مجرى روافد نهر دجلة، ما عجل من جفاف النهر. عراقيون ردوا بحملة لمقاطعة المنتجات التركية والإيرانية.

أبرز نزاعات الشرق الأوسط حول المياه 22.03.2018

يشكل الصراع على المياه، أحد أبرز الصراعات بين الكثير من بلدان العالم، بما فيها بلدانا عربية. في هذا الفيديو تتعرفون على نزاعات عربية حول المياه تنذر بتوتر أكبر.

A general view shows the Tishrin dam, after a U.S.-backed alliance of Syrian Kurds and Arab rebel groups, supported by U.S. coalition planes, captured it on Saturday from Islamic State militants, south of Kobani, Syria December 27, 2015. REUTERS/Rodi Said

أبرز المنشآت المائية في العالم العربي 22.03.2018

تعتبر السدود والمنشآت المائية ضرورة حياتية وتنموية للكثير من سكان العالم، إضافة إلى ذلك تسهم السدود في توليد الطاقة الكهرومائية. ويعتمد قرابة 30 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم على المنشآت المائية.
Titel -Exclusive Photos showing the effect of drought on Tigris river Copyright:  Photographer Murtadha Ahmed Sent by ,Ahmed Saleh Niama, activis from Maysan, Iraq. Ort : Maysan, Irak 01.02.2018  Bildbeschreibung: the effect of drought on Tigris river south Iraq Datum: 01.02.2018 

العراق اليوم: بلاد الرافدين تفارق دجلة والفرات بسبب الجفاف ! 15.02.2018

تشير كل المعطيات الى أنّ الجفاف يضرب نهر دجلة بشكل غير مسبوق لأسباب عدة في هذا الموسم، من أهمها قلة الأمطار إضافة الى سدود الجيران في تركيا وإيران! حوار إذاعي حول الحلول الممكنة، مياه جوفية، اتفاقيات، إحياء الأهوار.

Members of the Sunna militia watch for Islamic State militants movement near the Tigris river in Haji Ali village, around 70Km from Mosul, Iraq, Thursday, Dec. 8, 2016.(AP Photo/Manu Brabo) |

معركة الأنفاس الأخيرة.. مقاتلو "داعش" يلقون بأنفسهم في نهر دجلة 09.07.2017

ألقى مقاتلو تنظيم "داعش" بأنفسهم في نهر دجلة اليوم في محاولة للفرار من معركة الموصل حيث يواجهون هزيمة وشيكة على أيدي القوات العراقية التي تقاتل لطردهم من آخر جيب لهم في المدينة.
17.4.2017*** Iraqis walk along a pontoon bridge over the Tigris river on the outskirts of Hammam al-Alil, south of Mosul, Iraq, April 17, 2017. REUTERS/Andres Martinez Casares

الأمم المتحدة تحذر من "أسوأ كارثة إنسانية" تتهدد الموصل 18.04.2017

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر من أن المدنيين المحاصرين بالموصل "قد يواجهون أسوأ كارثة" في الصراع الدائر بين التحالف الدولي و"داعش". هذا وبنى الجيش العراقي جسرا عائماً جديداً على نهر دجلة ليفتح طريق الهروب أمام المدنيين.
06.11.2016 *** Displaced people who had fled from Hammam al-Alil, south of Mosul, head to safer territory, Iraq November 6, 2016. REUTERS/Thaier Al-Sudaini

الأمم المتحدة: نزوح ثمانية آلاف من غرب الموصل منذ بدء العمليات 28.02.2017

بعد أسبوع من بدء العمليات العسكرية ضد "داعش" في غرب نهر دجلة، قالت الأمم المتحدة إن نحو ثمانية آلاف شخص نزحوا من مناطق غرب الموصل. وأوضحت أن النازحين يصلون في أغلب الأحيان وهم منهكين ويعانون من الجفاف.
27.10.2016 +++ Iraqi pro-government forces advance towards the village of Sin al-Dhuban, south of Mosul, on October 27, 2016, during an operation to retake the main hub city from the Islamic State (IS) group jihadists. A US general told AFP that between 800 and 900 Islamic State group fighters have been killed since the Iraqi-led operation to recapture Mosul from the jihadists began. / AFP / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

القوات العراقية تحرز تقدما كبيرا في أحياء شرق الموصل 09.01.2017

تحدثت مصادر في القوات العراقية عن تحقيق المزيد من التقدم في الأحياء الشرقية لمدينة الموصل على حساب مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. هذه القوات توقعت بسط سيطرتها التامة على شرق الموصل خلال أيام.
Blick auf den Tigris. Der wasserreichste Fluss Vorderasiens entspringt im Osttaurus (Türkei) und vereinigt sich im Irak mit dem Euphrat zum Schatt el-Arab. Undatiert. | Verwendung weltweit

بلاد الرافدين : من هنا بدأ التاريخ 26.11.2016

بلاد الرافدين هي تلك الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات في الشرق الأوسط، هي مهد حضارات العالم، التي انطلقت وازدهرت فيها أهم العلوم. ما زالت العديد من اكتشافات تلك المنطقة تعيش معنا، رغم جهلنا غالباً بأصولها.
Februar 2016 Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi, aufgenommen am 11.02.2016 im Hotel Adlon in Berlin bei einem Interview mit der deutschen Presse-Agentur (dpa). Wer den IS besiegen will, muss ihn aus der nordirakischen Metropole Mossul vertreiben. Doch das ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi glaubt trotzdem an einen Sieg noch in diesem Jahr. Copyright: picture-alliance/dpa/R. Jensen

العبادي يعلن تحرير قاعدة القيارة الجوية من سيطرة "داعش" 09.07.2016

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير قاعدة القيارة في الموصل والتي تعد قاعدة مهمة لتحرير الموصل (400 كم) شمالي بغداد، فيما قالت مصادر عسكرية إنها استعادت جميع قرى جنوبي مدينة الموصل إلى ضفة نهر دجلة.
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