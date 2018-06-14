 دب ينقذ طفلاً تائهاً من الموت المحقق في الغابة! | عالم المنوعات | DW | 28.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

دب ينقذ طفلاً تائهاً من الموت المحقق في الغابة!

في قصة أشبه بقصة طفل الغابة "طرزان"، أدعى طفل أن دبا أنقذه من الموت المحقق، وعاد سالماً من الضياع لمدة يومين في درجات حرارة منخفضة في الغابة. البعض يشكك في صحة رواية الطفل، الذي نجا بأعجوبة من الموت!

Houston Zoo - Schwarzbär (picture-alliance/AP Photo/Houston Chronicle/M. Ciaglo)

صورة من الأرشيف.

من المعروف أنه يمكن للدببة وضع حد لحياة أي شخص كان، فهذه الحيوانات التي تعيش في الغابات أو في مناطق باردة على كوكب الأرض، تزداد خطورتها بشكل كبير عندما تفشل في العثور على شيء ما تسد به رمقها.

غير أن دبا في الولايات المتحدة الأمريكية، أثبت عكس ذلك على ما يبدو، وأعادت الحديث مجدداً عن القصة المشهورة جداً للطفل "طرزان"، الذي كان يعيش بسلام مع الحيوانات وسط الغابة.

مختارات

أصبح لدى النساء اللواتي يعانين من العقم بسبب مشاكل في الرحم، أمل جديد في الإنجاب بعد تمكن العلماء ولأول مرة في العالم من زراعة رحم امرأة ميته لأخرى تعاني من العقم وإنجابها لطفلة. فكيف تمت العملية وصحة المولودة؟ (05.12.2018)

رغم أنها ترقد في المستشفى في غيبوبة منذ عشر سنوات، إلا أن امرأة كانت قد أصيبت في حادث غرق وضعت طفلا الأمر الذي دفع شرطة فينكس بالولايات المتحدة لبدء تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر. (06.01.2019)

 فقد أورد موقع صحيفة "ذا غارديان" أن طفلاً يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، وجد نفسه على مدى يومين وحيداً في الغابة وفي درجة حرارة منخفضة للغاية، أخبر عائلته والشرطة أنه استطاع البقاء على قيد الحياة، بفضل دببة كانت معه طيلة الوقت.

واختفى أثر الطفل كاسي هاثوي الثلاثاء الماضي (22 يناير/ كانون الثاني 2019)، بعدما كان برفقة أسرته الصغيرة في زيارة إلى جدته في مقاطعة كرافين في كارولينا الشمالية، والتي يسكن في غاباتها عدد كبير من الدببة البنية.

وأوضح موقع "ذا غارديان" أن الطفل، كان يلعب في حديقة  منزل جدته الخلفية برفقة طفلين آخرين، إلا أن كاسي هاثوي لم يعد بعدها إلى المنزل مع الطفلين الآخرين، وأردف أن الطفل لم يكن يرتدي كذلك ملابس مناسبة تحميه من برودة الجو.

 وبحسب نفس المصدر، انطلقت عمليات البحث عن الطفل المُختفي باستعمال الطائرات المسيرة (الدرون) والمروحيات، فضلاً عن المئات من المتطوعين، وأضاف أن عمليات البحث توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتابع نفس المصدر أنه تم العثور على كاسي هاثوي سالماً مساء يوم الخميس الماضي. إذ قال تشيب هيوز من شرطة مقاطعة كرافين إن الطفل هاثوي أخبرهم بأنه "كان مع صديق في الغابات وأن هذا الصديق ليس إلاّ دباً كان معه".

وفي نفس السياق، نقل موقع صحيفة "مترو" البريطانية عن عمة الطفل قولها إن "الله أرسل له صديقاً (الدب) من أجل أن يحافظ على سلامته"، وأردفت: "إن الله رحيم. المعجزات يمكن لها أن تحدث".

من جهة أخرى، أفاد موقع "مترو" إنه تسود حالة من عدم اليقين عما إذا كان الطفل تم إنقاذه حقاً من طرف الدببة أم أن الطفل كان يتخيل ذلك. غير أن نجاته في ظروف صعبة ربما ترجح فرضية انقاذه من طرف ما. والمهم هو تمكن كاسي هاثوي من البقاء على قيد الحياة، في درجة حرارة منخفضة للغاية.

ر.م/ ع.خ

  • A pair of Qinling golden snub-nosed monkeys looking intently into the distance

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    الثنائي الذهبي

    أنثى وذكر تشينغلنغ الذهبيان. الصورة التقطت في فصل الربيع بالغابات المعتدلة في جبال تشينغلنغ الصينية، وهي المكان الوحيد في العالم الذي يعيش فيه هذا النوع من القردة المهددة بالانقراض. فازت الصورة بالمركز الأول.

  • Two red deer stags compete over females

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    مبارزة الأحلام

    في غابة أردينز في بلجيكا، كان صدى الصوت الذي تُصدره مبارزة ذكري غزال للظفر بقلب أنثى، يتردد بأرجاء الغابة وعبر أشجارها. لم يستسلم أي منافس منهما، وتصاعدت أصواتهما وصدى احتكاك قرونهما. الصورة لميشائيل اولترمون.

  • Leopard lounging

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    الليوبالد المتأمل!

    التقط المصور سكاي ميكيرهذه الصورة لليوبارد يلقب بـ "ماثوجا" (Mathoja) على فرع شجرة نيالا. يتواجد "ماثوجا" بمحمية بوتسوانا " Mashatu Game". وحسب لغة البانتو، وهي إحدى اللغات النيجيرية الكنغوية، فإن كلمة " Mathoja" تعني "الشخص الذي يعرج في مشيته". ويقول سكاي إن "ماثوجا" يعرج نتيجة إصابة تعرض لها وهو ما يزال شبلا، غير أن صحته جيدة وهو في عمر الثامنة الآن.

  • Long-tailed duck in Barents Sea in Norway

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    بطة الأحلام

    في شبه جزيرة "فارنجير" ، على الساحل الشمالي لبحر بارنتس في النرويج، التقط المصور بيريز نافال لحظة هادئة لبطة طويلة الذيل. الاقتراب بما فيه الكفاية لتصوير البط يعني ركوب القارب في الصباح الباكر. وقد طار البط من الميناء مع ظهور ضوء الصباح.

  • Two spotted owlets huddle together in a pipe

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    بوم الأنابيب

    تجمع الاثنين في فم أنبوب نفايات قديم، كانا ينظران إلى عدسة المصور الشاب. المصور ووالده، كانا يتجولان بمدينة كابورثالا في ولاية البنجاب الهندية. تُظهر هذه الصورة نوعا من التكيف مع الحياة الحضرية.

  • Crabeater seals rest on an ice floe in the Errera Channel at the tip of Antarctica

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    سرير الفقمات

    ترقد الفقمات على طوف جليدي في قناة "اريرا" على طرف قارة أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية). هذا النوع من الفقمات موجود نسبيا، ولا يوجد دليل على انقراضه. ترتكز هذه الحيوانات على الجليد الذي يؤمن راحتها ويحميها من الحيوانات المفترسة.

  • Female slender mud-dauber wasps digging to create egg chambers

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    الزنابير

    المياه في محمية "Walyormouring" الطبيعية بغرب أستراليا جفت بسبب حرارة الصيف. هذه الزنابير منشغلة؛ الإناث بحفر وبناء غرف الأعشاش حيث ستضع بيضها.

  • Sharp-beaked ground finch sucking blood from a Nazca boobie

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    عطش الدم

    عندما تجف البذور والحشرات في "وولف آيلاند" في جزر غالاباغوس ، تتحول طيور "الشرشوريات" ذات المنقار الحاد إلى مصاصي دماء. وكما تُظهر الصورة التي يتغذى فيها أحد "الشرشوريات" على دم طائر "أطيش نازكا" التي توجد بالمنطقة.

  • Female mountain gorilla in Uganda’s Bwindi Impenetrable Forest holding her dead baby

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    كوثيرا تحزن على طفلها..

    أنثى الغوريلا المتواجدة بغابة بويندي ترفض التخلي عن طفلها الميت. بعد أسابيع من موته، أكلت ما تبقى من جثته. رد فعلها تجاه ما وقع يختلف عن ردود الأفعال عند أنواع أخرى من الحيوانات؛ فالفيلة تكسر عظام أفراد أسرتها الميتة. أدلة كثيرة تؤكد أن العديد من الحيوانات تتصرف بطرق تعكس حزنها على فقدان أفراد عائلاتها.

  • A northern water snake is clamped tightly in the jaws of this hungry hellbender in Tennessee's Tellico River

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    ثعبان الماء

    هذا الثعبان الذي يعيش في المياه يحيط بإحكام على فك هذا السمندر المائي الكبير. تم التقاط الصور في نهر تيليكو في ولاية تينيسي، حيث انخفض عدد السمندل المائي بشكل كبير في أمريكا الشمالية.

  • Timbul, a young long-tailed macaque, instinctively puts his hand to his face to try to relieve the discomfort from his mask

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    البهلوان الحزين

    "Timbul" ، هو واحد من قرود المكاك ذات الذيول طويلة. في الصورة يضع يده على عينه محاولا تخفيف انزعاجه من قناعه. صاحبه دربه على القيام بعروض الشارع. وفي الوقت الذي لا يتدرب فيه أويؤدي عرضه، يعيش "تيمبول" بالسلاسل إلى جانب مسار سكك حديدية في سورابايا ، بجزيرة جاوا الإندونيسية. تعمل الجمعيات الخيرية للرفق بالحيوان على الحد من معاناة هؤلاء القردة.

  • A welwitschia plant reaches for the sky over the Namib Desert

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    طويلة العمر

    نبتة "فلفيتشيا" في صحراء ناميبيا. تعد واحدة من أغرب النباتات. تعيش في صحراء جنوب غرب أفريقيا، وبالتحديد في نامبيا وأنغولا. تتميز هذه النبتة ببطء النمو والعيش لسنوات طويلة ما بين 400 و1500 عام.

  • A flying fish at night

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    رحلة ليلية

    قبالة شاطئ النخيل Palm Beach في فلوريدا، التقط المصور سمكة تحلق في الليل. في النهار، يكاد يكون من المستحيل التقرب من هذه الأسماك. على الرغم من أنها فريسة للعديد من الحيوانات، إلا أنها تمتلك القدرة على الابتعاد عن الخطر والطيران لمسافة تصل مئات الأمتار.

  • A large Alchisme treehopper guards her nymphs as they feed on a nightshade plant in El Jardin de los Suenos reserve in Ecuador

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    الأم المدافعة

    تحرس أنثى الجندب الكبير حورياتها بينما تتغذى على نبات الباذنجان في محمية "El Jardin de los Suenos " في الإكوادور. تضع الأنثى بيضها على أوراق الباذنجان وتحميها. وبمجرد أن يفقس البيض، فإنها تتطور عبر خمس مراحل، تكون فيها حاضرة لتراقبها طوال الوقت، إذ تمسك بالأشواك لتحميها من أي هجوم قد تتعرض له.


مختارات

أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

دون استثناء، وبدءً من النباتات إلى الحشرات فالطيور والأسماك الطائرة، استطاع مصورو الحياة البرية التقاط لحظات ساحرة للطبيعة. وقد سلط عملهم الضوء على أهمية الحياة البرية. إذ "سنصبح فقراء مع تضاؤل البيئة الطبيعية". (20.10.2018)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Baum Lady Liberty

ألمانيا: شبان يعتدون على مراهقة في الغابة ويصورونها 14.06.2018

أوضحت تقارير صحفية أن عدة شبان، تعقبوا فتاة كانت تتجه إلى منزلها وسحبوها إلى غابة بمدينة فلبرت الألمانية ثم اعتدوا عليها، فيما أنقذت إمرأة الفتاة واتصلت بالشرطة، التي اعتقلت بعضهم ولازالت تبحث عن الباقين.

Syrien Luftwaffenstützpunkt Hmeimim

سوريا ـ تكهنات متضاربة حول أسباب اختفاء طائرة عسكرية روسية 18.09.2018

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اختفاء طائرة تقل 14 عسكريا أثناء تحليقها قبالة الساحل السوري، زاعمة تزامن ذلك مع تعرض مدينة اللاذقية لهجوم صاروخي إسرائيلي، ومتهمة فرنسا بأطلاق صواريخ من فرقاطة في المتوسط وهو ما نفته باريس.

Schweiz | Absturzstelle der JU-52

سويسرا- تحطم طائرة عسكرية قديمة عمرها 80 عاما 05.08.2018

ذكرت الشرطة السويسرية أن طائرة من نوع "يونكرز" قد تحطمت في منطقة جبلية بسويسرا ومقتل جميع ركابها العشرين. وهذه الطائرة مصنوعة من الفولاذ عام 1939 في ألمانيا واستخدمت للنقل العسكري وكقاذفة خلال الحرب العالمية الثانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 