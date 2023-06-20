 دبلوماسية الاقتصاد.. من يرغب بالاستثمار في سوريا الآن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.06.2023

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سياسة واقتصاد

دبلوماسية الاقتصاد.. من يرغب بالاستثمار في سوريا الآن؟

تشير التطورات الأخيرة إلى أن العديد من دول العالم ترغب في التطبيع مع سوريا، رغم ضلوع دمشق في ارتكاب جرائم حرب. وإزاء ذلك، فما هي الدول الراغبة في الاستثمار بسوريا؟

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تسبب وجود مصان نحاس، رجل الأعمال السوري المُقرب من الرئيس بشار الأسد، في باريس مؤخرا في حدوث ضجة، لكنها لم تكن كبيرة.

وكان وجود نحاس، وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، في باريس يعود إلى مشاركته في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الرابعة التي عُقدت في منتصف مارس / آذار، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إلى أن القمة انعقدت برعاية الرئيس الفرنسي.

وخلال تواجده في باريس، التقطت صورا تُظهر نحاس بجوار كبار المديرين التنفيذيين الفرنسيين؛ وهو الأمر الذي أثار الجدل بين  نشطاء سوريين  وتساؤلات حول كيفية دخول مسؤول الالسوري إلى فرنسا في ظل العقوبات الأوروبية على سوريا؟

بيد أن السؤال الأهم يتمثل في أنه: هل يُنظر إلى وجود نحاس في باريس باعتباره دلالة أخرى على قرب استعداد العالم لتطبيع العلاقات التجارية مع سوريا ، رغم العزلة الدبلوماسية لأكثر من عقد جراء ضلوع الحكومة السورية في جرائم الحرب منذ إندلاع الثورة السورية عام 2011؟

التطبيع مع سوريا؟

مختارات

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وخلال الأسابيع التي تلت تواجد نحاس في باريس، تزايد القلق حيال قرب التطبيع التجاري الدولي مع سوريا بعد السماح لدمشق بالعودة إلى الجامعة العربية مطلع مايو/ أيار الماضي عقب إنهاء تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات.

تزامن ذلك مع ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" من لقاء جمع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام على هامش مشاركتهم في  مؤتمر الأعمال العربي الصيني  المنعقد بالرياض.

وأضافت واس أن الجانبين اتفقا على "إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بالتزامن مع انفتاح سوريا على محيطها العربي".

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بعد أكثر من عقد من اندلاع الأزمة السورية يعيش حوالي 90 بالمائة من السوريين تحت خطر فقر

ولا يتوقف الأمر على المحيط العربي لسوريا، إذ بعد وقت قصير من وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري "بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا ماكسيميليانو دانتونو، وذلك لدعم المتضررين من الزلزال، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم"، وفقا لما ذكرته سانا.

يشار إلى أن الهلال الأحمر العربي السوري يعد منظمة إنسانية ذات روابط بالحكومة السورية، فيما يُعتقد أن إبرام اتفاقية التعاون مع الجانب الإيطالي هو الأول من نوعه مع دول أوروبية منذ اندلاع الثورة السورية.

ورغم هذا الزخم الكبير، إلا أن خبراء أوضحوا أنه من الصعب تحديد مدى واقع هذا الحديث عن المزيد من التعاون مع سوريا على أرض الواقع.

فعلى سبيل المثال، تبدو واقعة تواجد مصان نحاس في باريس بعيدة كل البعد عما بدا عليه الأمر، إذ ذكر موقع "سوريا ريبورت" أو "تقرير سوريا" الإخباري الاقتصادي أن  سوريا  لا تلقى حظوة في الاتحاد الأوروبي، حيث أشار الموقع إلى أن نحاس ليس مدرجا في قائمة تضم أكثر من 320 شخصية سورية تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكتب الباحث في الموقع، بنجامين فيفي، إن مشاركة نحاس "في هذه القمة تبدو وكأنها خطأ (دبلوماسي) من جانب الفرنسيين أكثر من كونها محاولة خادعة للتطبيع مع  النظام السوري".

وذكر خبراء تحدثوا مع DW بأن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب الكثير من التدقيق.

وفي مقابلة مع DW، قال الخبير الاقتصادي والباحث في معهد تشاتام هاوس البريطاني، زكي محشي، إنه رغم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إلا أن ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم إحتمالية أن تنظر دول مثل السعودية والإمارات الأردن والعراق إلى ضخ استثمارات في سوريا بالأمر الإيجابي.

وأضاف أن السبب الأول يتمثل في شكل  العقوبات الدولية  واسعة النطاق على سوريا، لأنها تنطبق أيضا على أي طرف ثالث يتعامل مع سوريا. فيما يتوقع أن يصبح الأمر أكثر إشكالية في حالة إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام ‫الأسد لعام 2023".‬

وأشار محشي إلى أن السبب الثاني يكمن في أن بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا ليست جذابة في ظل حالة عدم الاستقرار والفساد، مضيفا أن السبب الثالث هو أن كافة أشكال الاستثمارات السريعة المربحة خاصة في قطاعي النفط أو الغاز باتت في أيدي الروس والإيرانيين".

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الأمر ليس مربحا

بدوره، قال روبرت موجيلنيكي الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: لا يوجد الكثير من أشكال الاستثمار في سوريا، مضيفا أن الأمر ينطوي على "بعد سياسي".

وأضاف في مقابلة مع DW أن الدوافع السياسية ترمي إلى الحد من النفوذ الإيراني في سوريا وتقليص النشاط السوري الضخم غير المشروع في عمليات تهريب مخدر الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون الذي بات مصدر قلق لدول الخليج ودول المنطقة.

وأشار إلى أن دول الجوار السوري التي تستضيف ملايين اللاجئين ترغب في عودة الاستقرار إلى البلاد بهدف تمهيد الطريق أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ولهذا يرى خبراء أنه حتى في وجود احتمال ضئيل لضخ استثمار مباشر في سوريا في الوقت الراهن، فإنه من المحتمل أن تتمكن دول الخليج من إرسال المزيد من الأموال إلى  سوريا  شريطة تخفيف العقوبات الغربية تدريجيا وهو الأمر غير المرحج، أو أن يتم ذلك عبر الوكالات الإنسانية الدولية مثل الأمم المتحدة.

وبدروه، أشار الخبير الاقتصادي السياسي والزميل البارز في معهد "نيو لاينز"، كرم شعار، إلى أن هناك نوعا من الاستجابة الإنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة تُسمى "التعافي المبكر"، مضيفا أن "التعافي المبكر غير محدد بشكل جيد". وقال في مقابلة إذاعية إن هذا الأمر ينطوي على "ثغرة" يمكن أن تستغلها دول الخليج  التي تريد إرسال أموال إلى سوريا دون الخضوع للعقوبات.

فرصة أمام الصين

يشار إلى أن هناك أطرفا دولية أخرى مثل الهند أو البرازيل قد تقدم على الاستثمار في سوريا، لكن جاي بيرتون، أستاذ الشؤون الدولية في كلية بروكسل للحوكمة، قال إنه من المرجح "أن تكون الشركات الخاصة من هذه الدول حذرة بشأن الاستثمار في سوريا بالنظر إلى مخاطر ذلك".

بيد أن خبراء يقولون إن الصين قد تكون المستثمر المحتمل الرئيسي في سوريا، خاصة بعد أن وافقت الأخيرة على الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية في أوائل عام 2022 فيما ناقش ممثلو الحكومتين الصينية والسورية تنفيذ مشاريع في مجالات النقل والصناعة والاتصالات.

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فر ملايين السوريين من بلادهم إلى دول الجوار وخاصة لبنان وتركيا والأردن وإلى مصر ودول أوروبية

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأمر يحمل في طياته الكثير من التصريحات، لكن دون انخراط عملي على أرض الواقع. وفي هذا السياق قال بيرتون في مقابلة مع DW إن "السوريين أعربوا عن اهتمامهم القوي بالاستثمارات الصينية، فيما كان الصينيون منفتحين على هذه المناقشات. لكن في حالة المقاربة الإيرانية، فإن (إيران) الخاضعة لعقوبات دولية تجري محادثات لتعزيز علاقتها مع الصين. لكن ورغم ذلك، فإن مستوى الاستثمار الصيني الفعلي في إيران مازال ضئيلا للغاية رغم توقيع اتفاقية مدتها 25 عاما قبل سنتين".

ويتفق في هذا الرأي روبرت موجيلنيكي الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، قائلا  إن "الانخراط الاقتصادي للصين في الشرق الأوسط يتركز بشكل كبير في الاقتصادات الكبيرة". وأضاف "يُقال إن الصينيين يرغبون في استغلال هذا الفراغ في السلطة، لكن أعتقد أن هناك ترددا أكبر بكثير مما يعتقده الكثيرون".

وفيما يتعلق بأوروبا، قال الخبير الاقتصادي والباحث في معهد تشاتام هاوس البريطاني، زكي محشي، إن الأيام المقبلة قد تشهد بعض التراخي في مواقف  الشركات الأوروبية  تجاه سوريا، لكن سوف ينطوي الأمر على سرية.

وأضاف "أعرف العديد من رجال الأعمال في دول أوروبية مثل اليونان أو إيطاليا أعادوا بالفعل بناء علاقاتهم التجارية داخل سوريا، لذا فإن هناك أنواعا من المعاملات الفردية بين أوروبيين وسوريين، لكن بطريقة غير مباشرة. فعلى سبيل المثال، قد تكمل شركة أوروبية صفقة تجارية باستخدام وسيط مقره في دولة خليجية".

الموقف الأوروبي؟

يعتقد محشي أن التغيير التدريجي في الموقف الأوروبي ناجم عن أن الدول العربية على ما يبدو استسلمت لحقيقة مفادها أنها ستحتاج إلى التعامل مع الأسد بهدف تحقيق الاستقرار في سوريا.

وقال إن هذا الموقف تم تسليط الضوء عليه خلال "مؤتمر بروكسل السابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الأسبوع الماضي، مضيفا "كان هناك الكثير من الحديث حول مساعدة السوريين على حل مشاكلهم بأنفسهم مع التركيز على القطاع الخاص".

وخلال المؤتمر الذي حمل عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، تعهد المانحون بتقديم 9,6 مليار يورو (10,3 مليار دولار) على شكل منح وقروض لدعم الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ورغم ذلك، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن التكتل "لم يغير نهجه السياسي تجاه سوريا وسيبقي على العقوبات على نظام الأسد، مضيفا "لسنا على نفس خط جامعة الدول العربية، لكن هذا لا يعني أننا لن نستكشف أي إمكانية لتحسين الوضع في سوريا... وكما تعتقد الجامعة العربية من سياستها الجديدة [تجاه سوريا] يمكن أن تحقق بعض النتائج، فإننا سوف ندعمها".

كاثرين شاير / م. ع

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

    في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

  • مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسورية على مرتفعات الجولان في حرب تشرين 1973

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "حرب تشرين"

    في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!

    في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.

  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


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