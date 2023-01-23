دبابة ليوبارد

إنها دبابة القتال الرئيسية في الجيش الألماني المتميزة بمحركها القوي وبسماكة تدريعها. كما أنها تحتوي على حماية مطورة من الألغام ونظام داخلي لتكييف الهواء. ملفنا يتناول الجدل السياسي الدائر حولها ومواضيع أخرى تتعلق بها.

تعتبر ليوبارد من أحدث طراز الدبابات وبات الطراز الأحدث منها "ليوبارد 2" دبابة القتال الرئيسية في الجيش الألماني. وتمتاز هذه النسخة المصنعة في شركة كراوس مافاي ويغمان بمحرك تبلغ قوته 830 حصاناً وبوجود محرك احتياطي إضافة لميزات أخرى.