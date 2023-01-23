دبابة ليوبارد

إنها دبابة القتال الرئيسية في الجيش الألماني المتميزة بمحركها القوي وبسماكة تدريعها. كما أنها تحتوي على حماية مطورة من الألغام ونظام داخلي لتكييف الهواء. ملفنا يتناول الجدل السياسي الدائر حولها ومواضيع أخرى تتعلق بها.
تعتبر ليوبارد من أحدث طراز الدبابات وبات الطراز الأحدث منها "ليوبارد 2" دبابة القتال الرئيسية في الجيش الألماني. وتمتاز هذه النسخة المصنعة في شركة كراوس مافاي ويغمان بمحرك تبلغ قوته 830 حصاناً وبوجود محرك احتياطي إضافة لميزات أخرى.
حث رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما لم تحسم ألمانيا أمرها بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
جدلٌ حول تسليم دبابات ليوبارد الألمانية يطغى على اجتماع ِوزراء دفاعِ الدول المؤيدة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا. وبرلين تصر على ربطِ تسليم ِتلك الدبابات بموقفٍ جماعي ٍمع حلفائها. هل تتجنبُ ألمانيا المواجهة مع روسيا؟ أم أن هناك أسبابا اخرى؟
تطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدباباتٍ ألمانية قتالية من طراز ليوبارد إثنان ، حيث ترى كييف انها ستُحدِث فرقا على جبهات القتال. وقالت كييف إن دولا عدة جاهزة لتوريد هذه الدبابات لأوكرانيا في حال موافقة الدولة المصنعة لها. يأتي ذلك بعد يوم من مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومعاونيه إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانوا فيها.