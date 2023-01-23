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دبابة ليوبارد

إنها دبابة القتال الرئيسية في الجيش الألماني المتميزة بمحركها القوي وبسماكة تدريعها. كما أنها تحتوي على حماية مطورة من الألغام ونظام داخلي لتكييف الهواء. ملفنا يتناول الجدل السياسي الدائر حولها ومواضيع أخرى تتعلق بها.

تعتبر ليوبارد من أحدث طراز الدبابات وبات الطراز الأحدث منها "ليوبارد 2" دبابة القتال الرئيسية في الجيش الألماني. وتمتاز هذه النسخة المصنعة في شركة كراوس مافاي ويغمان بمحرك تبلغ قوته 830 حصاناً وبوجود محرك احتياطي إضافة لميزات أخرى.

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا 23.01.2023

حث رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما لم تحسم ألمانيا أمرها بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا 22.01.2023

في مقابلة إذاعية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.
دول البلطيق تدعو برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

دول البلطيق تدعو برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" 21.01.2023

في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.

دبابات ليوبارد ألمانية لأوكرانيا...ما سر التردد الألماني؟ 20.01.2023

جدلٌ حول تسليم دبابات ليوبارد الألمانية يطغى على اجتماع ِوزراء دفاعِ الدول المؤيدة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا. وبرلين تصر على ربطِ تسليم ِتلك الدبابات بموقفٍ جماعي ٍمع حلفائها. هل تتجنبُ ألمانيا المواجهة مع روسيا؟ أم أن هناك أسبابا اخرى؟
برلين تشترط اتفاق الحلفاء قبل تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

برلين تشترط اتفاق الحلفاء قبل تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 20.01.2023

تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.
واشنطن تدعو إلى دعم كييف بكل الموارد والأخيرة تطالب بدبابات

واشنطن تدعو إلى دعم كييف "بكل الموارد" والأخيرة تطالب بدبابات 20.01.2023

في بداية اجتماع "رامشتاين" للدول الداعمة لأوكرانيا عسكريًا، دعا وزير الدفاع الأمريكي الحلفاء إلى دعم كييف "بكل الموارد"، في حين طالب الرئيس الأوكراني بتسليمهم دبابات، لكن روسيا قالت إن ذلك "لن يغير مسار الصراع".
أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتوريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إليها

أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتوريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إليها 19.01.2023

تطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدباباتٍ ألمانية قتالية من طراز ليوبارد إثنان ، حيث ترى كييف انها ستُحدِث فرقا على جبهات القتال. وقالت كييف إن دولا عدة جاهزة لتوريد هذه الدبابات لأوكرانيا في حال موافقة الدولة المصنعة لها. يأتي ذلك بعد يوم من مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومعاونيه إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانوا فيها.

كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد 19.01.2023

هذا وتطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدبابات ألمانية من طراز ليوبارد 2 التي ترى كييف انها ستحدث فارقا على جبهات القتال. لمعرفة مزايا هذه الدبابة اليكم هذا التقرير
صحف: ألمانيا لن تستطيع منع دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد

صحف: ألمانيا لن تستطيع منع دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد 19.01.2023

عشية لقاء مجموعة الاتصال الأوكرانية بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لتنسيق تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، حازت النقاشات الدائرة حول تردد برلين في الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد على اهتمام الصحف الأوروبية.
مصادر حكومية تكشف الشروط الألمانية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

مصادر حكومية تكشف الشروط الألمانية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا 19.01.2023

تربط ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالأمر نفسه، في الوقت الذي ينتقد فيه زيلنسكي تردد برلين، فهل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال الدبابات؟ وما حجم الضغط الذي تتعرض له برلين؟
شولتس يتعهد أمام منتدى دافوس: سنظل داعما كبيرا لأوكرانيا

شولتس يتعهد أمام منتدى دافوس: سنظل داعما كبيرا لأوكرانيا 18.01.2023

خلال خطاب ألقاه بمنتدى دافوس، تعهد المستشار الألماني شولتس بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا في كل المجالات. وفيما لم يتطرق في خطابه لدبابات ليوبارد 2، كشفت تقارير إعلامية أنه بات مستعدا لإمداد أوكرانيا بها بموجب شروط. فما هي؟
هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات

هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات 15.01.2023

الصورايخ الروسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا. فرق الإنقاذ تهرع للإنقاذ الناجين من حطام مبنى سكني في مدينة دنيبرو. زيلينسكي يقول إن الإرهاب الروسي لن يتوقف إلا بالحصول على أسلحة جديدة لصده.

دبابات ليوبارد 2 تزيد من حرج ألمانيا أمام الحلفاء

دبابات "ليوبارد 2" تزيد من حرج ألمانيا أمام الحلفاء 15.01.2023

كييف تشدد على حاجتها الملحة والفورية لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية لمساعدتها على "إنقاذ الأرواح". وبينما تنظر برلين في الأمر، تقول الشركة المصنِّعة إن توريدها لدبابات من هذا الطراز لا يمكن أن يتم قبل عام من الآن.

دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد.. ألمانيا تقترب من الموافقة!

دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد.. ألمانيا تقترب من الموافقة! 13.01.2023

فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 12.01.2023

بينما يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء قبل السماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا تعلو الأصوات المناشدة لاتخاذ هذه الخطوة
اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تعين قائدا جديدا لقواتها

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تعين قائدا جديدا لقواتها 11.01.2023

في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.

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