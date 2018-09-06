دايملر بنز

مجموعة ألمانية كبيرة متخصصة في صناعة السيارات والمحركات. وتعد شركة مرسيدس أحد فروعها. وتستثمر الإمارات والكويت في أسهم المجموعة التي تقوم بتجميع بعض منتجاتها في دول كمصر والسعودية.

تأسست دايملز بنز في عام 1926 وتتخذ من مدينة شتوتغات مقرا لها. ومن أبرز السيارات التي تنتجها الشركة مرسيديس ومايباخ وسمارت إضافة إلى شاحنات متنوعة. وتعد شركة آبار الإماراتية أكبر المستثمرين في المجموعة بنسبة 9.1 بالمائة من الحصص تليها دولة الكويت التي تملك 7.1 بالمائة من أسهم الشركة، بينما يملك البنك الألماني حصة بنسبة 4.35 بالمائة.