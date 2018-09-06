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دايملر بنز

مجموعة ألمانية كبيرة متخصصة في صناعة السيارات والمحركات. وتعد شركة مرسيدس أحد فروعها. وتستثمر الإمارات والكويت في أسهم المجموعة التي تقوم بتجميع بعض منتجاتها في دول كمصر والسعودية.

تأسست دايملز بنز في عام 1926 وتتخذ من مدينة شتوتغات مقرا لها. ومن أبرز السيارات التي تنتجها الشركة مرسيديس ومايباخ وسمارت إضافة إلى شاحنات متنوعة. وتعد شركة آبار الإماراتية أكبر المستثمرين في المجموعة بنسبة 9.1 بالمائة من الحصص تليها دولة الكويت التي تملك 7.1 بالمائة من أسهم الشركة، بينما يملك البنك الألماني حصة بنسبة 4.35 بالمائة.

Schweden Premiere Elektro-Fahrzeug EQC von Mercedes-Benz in Stockholm (picture-alliance/dpa/Daimler AG/Product Communication)

ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية 06.09.2018

على الرغم من أن ألمانيا "إمبراطورية" السيارات، إلا أن المصنعين الصينيين يهيمنون على أسواق السيارات الكهربائية، إضافة إلى شركات أخرى مثل تيلسا، ورونو، ونيسان، وجنرال موتورز، التي تسعى الشركات الألمانية للحاق بها.
Dieter Zetsche, Vortstandsvorsitzender der Daimler AG, stellt am Donnerstag (02.10.2008) beim Pariser Autosalon am ersten Pressetag das Mercedes-Benz Pullmann S 600 vor. Vom 04. Oktober bis zum 19. Oktober 2008 zeigen in Paris die Autohersteller ihre Neuheiten. Foto: Uli Deck dpa +++(c) dpa - Report+++

مرسيدس إس 600 غارد – سيارة مصفحة تضمن الرفاهية 07.08.2014

قدمت دايملر بنز الألمانية، عملاق السيارات الفارهة، أحدث سياراتها وهي مرسيدس إس 600 غارد، لتوفير الحماية الكاملة لركابها من كل المخاطر الخارجية، مع ضمان وجود شروط الرفاهية التي عُرفت عن سيارات مرسيدس.
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مؤشر الأسهم الألماني داكس يصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين 06.09.2011

تعاني أسواق البورصة من أزمة قوية وقد هبط مؤشر الأسهم الألماني داكس خلال تداولات أمس الإثنين إلى أدنى مستوى له منذ عامين، ولهذا التراجع عدة أسباب من أهمها التخوف من حلول ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
Frontansicht des Elektroautos Smart Fortwo Ed Coupe, aufgenommen am Dienstag (25.11.2008) in Berlin während der Nationalen Strategiekonferenz Elektromobilität. Foto: Soeren Stache dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

قريبا: سيارة سمارت بمحرك كهربائي 28.12.2010

يعاني أصحاب السيارات الكبيرة من صعوبة العثور على موقف في المدن المكتظة، وكان هذا أحد أسباب نجاح سيارة سمارت الألمانية. سيارة سمارت صغيرة الحجم وتناسب القيادة في المدن، والآن بدأت شركة مرسيدس بتحويلها إلى سيارة كهربائية
Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche, steht am Dienstag (17.03.2009) in Schorndorf nach dem Festakt zum 175. Geburtstag des Auto-Pioniers Gottlieb Daimler neben einem Mercedes-Benz B-Klasse F-Cell Brennstoffzellenfahrzeug. Foto: Marijan Murat dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

طفرة في صناعة السيارة الهيدروجينية الكهربائية 20.12.2010

تعمل صناعة السيارات الألمانية بصمت، ولكن بشكل حثيث على استبدال محرك الاحتراق الداخلي بمحرك آخر هو خلية الوقود الذي سوف يُحدث ثورة في عالم السيارات. ومن المتوقع طرح السيارات الجديدة الأولى في الأسواق في عام 2015.
The Emir of Kuwait, Sheik Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, right, is welcomed with military honuors by the German President Horst Koehler, left, at the Bellevue palace in Berlin, Germany, Tuesday, April 27, 2010. (AP Photo/Michael Sohn)

أمير الكويت يبحث في برلين سبل التعاون المشترك 27.04.2010

تبادل الرئيس الألماني هورست كولر وأمير الكويت منح الأوسمة في اليوم الثاني من زيارة الأخير لألمانيا. وتهدف زيارة الأمير الكويتي إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملف الشرق الأوسط وإيران وتعزيز التعاون في أفغانستان والعراق.
LKW Fabrik Daimler in Wörth

دايملر الألمانية تعتزم رفع أسعار سياراتها رغم تراجع مبيعاتها 23.12.2008

على الرغم من تراجع مبيعات السيارات بسبب الأزمة المالية العالمية، تعتزم شركة دايملر العملاقة زيادة أسعار سياراتها. متحدث باسم الشركة عزا هذه الخطوة التي أثارت حيرة تجار السيارات إلى الحاجة إلى تعويض نسبة التضخم.
Blick auf eine Firmen-Tafel vor dem DaimlerChrysler-Werk im brasilianischen Juiz de Fora, aufgenommen am 07.04.2005. Die 820 Millionen Dollar teure Auto-Fabrik nördlich von Rio de Janeiro wurde im April 1999 eröffnet. Montiert wurde hier die A-Klasse und in geringer Stückzahl auch die C-Klasse für den amerikanischen Markt. Nach Unternehmensangaben sollte die Produktion der A-Klasse Ende 2004 eingestellt werden. Foto: Ralf Hirschberger +++(c) dpa - Report+++

3.4 مليار دولار تكاليف انفصال شركة دايملر بنز عن كرايسلر 30.08.2007

أعلنت مجموعة دايملر كرايسلر الألمانية الأمريكية العملاقة للسيارات أن تكاليف فصلها إلى شركتين هما الشركة الألمانية دايملر بنز والأمريكية كرايسلر، كما كان الحال قبل اندماجهما، ستصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو.