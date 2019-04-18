داود أوغلو يوجه انتقادات غير مسبوقة لحزب أردوغان

في أول انتقاد علني شديد يوجهه رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو للرئيس التركي رجب طيب ردوغان منذ ترك منصبه قبل ثلاثة أعوام، ندد بسياسات حزب العدالة والتنمية، الاقتصادية والقيود التي يفرضها على وسائل الإعلام والضرر الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.

وداود أوغلو، الذي كان حليفا مقربا جدا لأردوغان، عضو في حزب العدالة والتنمية ويتمتع بمكانة بارزة فيه، وتولى رئاسة الحكومة بين عامي 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان.

وخسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة واسطنبول أكبر مدن البلاد في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 31 مارس/ آذار.

وذكر داود أوغلو في بيان مكتوب من 15 صفحة "تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب".

وشكل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (يميني متطرف) تحالفا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في يونيو/ حزيران العام الماضي وفاز فيها أردوغان بالرئاسة التنفيذية لكن تراجع فيها مستوى التأييد للحزب.

وتكهنت وسائل الإعلام مرارا خلال السنوات القليلة الماضية بانشقاق سياسيين بارزين، مثل داود أوغلو، عن حزب العدالة والتنمية لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن لم يحدث تطور كهذا ولم يشر داود أوغلو في البيان إلى أي احتمال لتشكيل حزب جديد. بل وشدد على الحاجة للإصلاح داخل الحزب. وقال "أدعو المسؤولين التنفيذيين في حزبنا والكيانات المعنية لتقييم كل هذه الأمور ورؤيتنا المستقبلية بعقلانية وهدوء".

ع.ج/ م. س (رويترز)