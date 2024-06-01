  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
Kommentarbild - David Ehl
صورة من: Privat

دافيد إيل

مراسل دافيد إيل يركز في نشاطه الصحفي على أفريقيا وأوروبا، وغالبًا ما يسافر لتغطية الأحداث المرتبطة بالسياسة والمناخ

لا يؤمن دافيد إيل بالصحافة الإيجابية التي ترسم العالم بألوان الباستيل، لكنه يؤمن بالصحافة البناءة أكثر. ولهذا السبب فهو يحب بشكل خاص الأبحاث التي لا تتوقف عند وصف المشكلة.

يعمل دافيد إيل كمراسل لـ DW كصحفي مستقل منذ عام 2018. دخل الصحافة من خلال فترة تدريب في الإذاعة، ثم تعلم مهنته لاحقًا في جامعة يوهانس غوتنبرغ في ماينتس. وفي عام 2015، قدم أطروحة الماجستير الخاصة به هناك، ومنها تقرير من صربيا تناول المفهوم السياسي لـ "البلد الأصلي الآمن" من خلال المصير الفردي للمهاجرين المرحلين.

بصفته المؤلف الأول في مجلة Perspective Daily الإلكترونية قام ببناء أحد فرق التحرير الأولى باللغة الألمانية في الصحافة البناءة. هذا المنظور مهم أيضًا لدافيد في عمله لدى DW، خاصة خلال الأبحاث الطويلة، فهو يحب أن يكرس نفسه ليس فقط للمشاكل، ولكن أيضًا للحلول الممكنة.

تنقله أبحاثه مرارًا وتكرارًا إلى دول أفريقية وأوروبية مختلفة. هناك، يهتم دافيد بشكل خاص بقصص من المجال الواسع للسياسة أو - الموجهة نحو المشكلات والحلول - وأزمة المناخ وكيفية تعامل السكان المحليين معها.

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من دافيد إيل

موضوعات من دافيد إيل

مظاهرة حاشدة ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

أوروبا بعد انتخابات البرلمان ـ قلق وخوف في صفوف المهاجرين

أوروبا بعد انتخابات البرلمان ـ قلق وخوف في صفوف المهاجرين

بعد تقدم اليمين المتطرف في انتخابات أوروبا يشعر ذوو الأصول المهاجرة بقلق وخوف على مستقبلهم ومكانتهم في المجتمع.
سياسة١٢ يونيو ٢٠٢٤
في سابقة تاريخية امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في قرار يخص إسرائيل

الصيغة "المفقودة" في قرار مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

الصيغة "المفقودة" في قرار مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

أصدر مجلس الأمن قراراً يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار وإطلاق الرهائن. ما حيثيات إصداره وتداعياته؟ وما مدى إلزاميته؟
سياسة٢٧ مارس ٢٠٢٤
أعضاء من قوات العمليات الخاصة الروسية بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 139 شخص (22.03.2024).

مكافحة الإرهاب.. لماذا تتعاون استخبارات الدول المتعادية؟

مكافحة الإرهاب.. لماذا تتعاون استخبارات الدول المتعادية؟

عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب تتعاون أجهزة الاستخبارات مع بعضها البعض حتى في أوقات الحرب وتوتر العلاقات.
سياسة٢٧ مارس ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية