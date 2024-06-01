يعمل دافيد إيل كمراسل لـ DW كصحفي مستقل منذ عام 2018. دخل الصحافة من خلال فترة تدريب في الإذاعة، ثم تعلم مهنته لاحقًا في جامعة يوهانس غوتنبرغ في ماينتس. وفي عام 2015، قدم أطروحة الماجستير الخاصة به هناك، ومنها تقرير من صربيا تناول المفهوم السياسي لـ "البلد الأصلي الآمن" من خلال المصير الفردي للمهاجرين المرحلين.

بصفته المؤلف الأول في مجلة Perspective Daily الإلكترونية قام ببناء أحد فرق التحرير الأولى باللغة الألمانية في الصحافة البناءة. هذا المنظور مهم أيضًا لدافيد في عمله لدى DW، خاصة خلال الأبحاث الطويلة، فهو يحب أن يكرس نفسه ليس فقط للمشاكل، ولكن أيضًا للحلول الممكنة.

تنقله أبحاثه مرارًا وتكرارًا إلى دول أفريقية وأوروبية مختلفة. هناك، يهتم دافيد بشكل خاص بقصص من المجال الواسع للسياسة أو - الموجهة نحو المشكلات والحلول - وأزمة المناخ وكيفية تعامل السكان المحليين معها.