 ″دافوس الصحراء″ - مرآة لصورة بن سلمان بعد عام من مقتل خاشقجي | سياسة واقتصاد | DW | 01.11.2019

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سياسة واقتصاد

"دافوس الصحراء" - مرآة لصورة بن سلمان بعد عام من مقتل خاشقجي

يبدو ولي العهد السعودي أكثر ارتياحا في نسخة هذا العام من مؤتمر "دافوس الصحراء" مقارنة بنسخة العام الماضي التي كانت لم تحظ بنجاح مع انسحاب عدة مشاركين بسبب قضية مقتل جمال خاشقجي. فماذا حدث منذ ذلك الوقت؟

Saudi-Arabien Prinz Mohammed Bin Salman (Reuters/B. Algaloud)

في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وضع لا يحسد عليه. كان العالم يتابع بصدمة واستياء توالي التسريبات حول تفاصيل عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وكلما أُميط اللثام أكثر عن ملابسات وحيثيات الجريمة كلما تزايد الغضب. وكان على المتنفذ الأول في مملكة آل سعود تحمل الانتقادات والاستياء الذي لطخ صورة البلاد ككل ووصل إلى حد مقاطعة  نسخة 2018 من مؤتمر دافوس الصحراء التي نظمت بعد الجريمة بمدة قصيرة.

فما الذي تغير منذ ذلك الوقت مع حلول نسخة جديدة من المؤتمر، وبعد مرور عام على مقتل خاشقجي؟

هل تبدد الغضب من مقتل خاشقجي؟

الاستياء من محمد سلمان لم يتوقف عند سحب جهات ودول لمشاركتها التي كانت مقررة في نسخة 2018 من مؤتمر دافوس الصحراء، بل تناقلت وسائل إعلام صورا يظهر فيها ولي العهد السعودي منعزلا و"منبوذا" وسط زعماء العالم خلال مشاركته في قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بعد حوالي شهرين من مقتل الصحفي السعودي. وذهبت التوقعات إلى التنبؤ بأن هذه الجريمة قد تكون نهاية المستقبل السياسي لولي العهد الشاب.

لكن الغضب تناقص على ما يبدو، وتغلبت المصالح الاقتصادية والصفقات المهمة على المواقف الناقدة للرياض، وانطلقت نسخة هذا العام من المؤتمر في أجواء مختلفة عن سابقاتها، لدرجة أن بعض المراقبين ذهبوا إلى اعتبار المؤتمر "انتصارا" لولي العهد. ومن أبرز المشاركين في نسخة هذا العام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو. وألقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابا في المؤتمر.

ووصفت آنياس كلامار الأكاديمية الفرنسية والخبيرة في مجال حقوق الإنسان، بجامعة  كولومبيا الأمريكية، بعض مشاهد من المنتدى بـ" الصمت" و"التواطؤ"، في إشارة لاذعة منها حتى للصحفيين الذين يديرون حلقات النقاش داخل المنتدى، متجاهلين كما قالت "صراخ من تعرضوا للتعذيب..ودون أن يزعجهم مقتل جمال خاشقجي"، كما جاء في تغريدتها على حسابها بتويتر:

وبعدما قاطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة الماضية بدت ممثلة بشكل مهم هذه السنة فقد قاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وفداً أمريكيا بارزا يضم جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الذي تجمعه علاقات وطيدة بالرياض ويوصف بأنه مهندس "صفقة القرن" خطة واشنطن المدعومة سعوديا وإماراتيا لإيجاد حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن أبرز الشخصيات المشاركة أيضا في المؤتمر هذه السنة ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.

زيمنس الألمانية أبرز المقاطعين

 كما تشارك شخصيات أخرى، كانت قد سحبت مشاركتها العام الماضي ومن بينها رؤساء مؤسسات "كريدي سويس" و"بلاكستون" و"بلاك روك". وحسب صحيفة نيويورك تايمز فقد وصل الإقبال الكبير على المؤتمر هذه السنة إلى حد حجز فنادق الرياض بالكامل.

ويعتبر مؤتمر دافوس الصحراء الذي يعرف رسميا باسم "مبادرة الاستثمار في المستقبل"، بمثابة الحدث الاستثماري السنوي الرئيسي للمملكة. انطلق المؤتمر في 2017 بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان بعد توليه منصب ولي العهد في السنة نفسها.

من جهة أخرى استقرت بعض الجهات على رأيها فيما يخص مقاطعة المؤتمر ومن أبرز الوجوه في هذا السياق: الرئيس التنفيذي لشركة أوبر. وعلى صعيد ألمانيا تعتبر شركة زيمنس أبرز المقاطعين هذه السنة، فبعدما سحبت مشاركتها السنة الماضية في آخر لحظة استجابة للضغوط بسبب مقتل خاشقجي، لم تسجل أصلا للمشاركة في نسخة العام الحالي لكن وسائل إعلام ألمانية تحدثت عن إمكانية مشاركة بتمثيل أدنى من الشركة من خلال فرعها للشرق الأوسط.

Karikatur von Vladdo Khashoggi und Trump (Vladdo)

يعتبر البعض أن الرئيس الأمريكي كان له الفضل في فك عزلة بن سلمان بعد العزلة التي تسببت فيها قضية خاشقجي

ويواصل الأمير السعودي الشاب محمد بن سلمان حملة انفتاح غير مسبوقة في المملكة تندرج ضمن خطته الاقتصادية الطموحة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة وخفض الاعتماد على النفط. لكن القرارات الجريئة التي اتخذها في إطار هذا الانفتاح كالسماح للنساء بقيادة السيارة ورفع وصاية الرجل عليها في عدد من المجالات وإقامة حفلات فنية مختلطة وإطلاق فيزا سياحية وإن حظيت بترحيب من البعض إلا أنها ووجهت بانتقادات تعتبرها إجراءات سطحية تهدف إلى تجميل واجهة المملكة وليس إصلاحات حقيقية.

ما مستقبل شركة أرامكو؟

مختارات

قبل عام تم اغتيال الناشط جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بطريقة بشعة. والعربية السعودية تحاول محو جميع الآثار التي قد تؤدي في اتجاه ولي عهدها. لكن هذا الاغتيال لا يحق أن يبقى بدون عقاب. (02.10.2019)

تثير إقامة حفلات فنية في السعودية جدلاً واسعاً بين مؤيد ومستنكر، وتثور تساؤلات كثيرة حول الغاية منها، خصوصا وأنها تأتي وسط اتهامات للمملكة بانتهاكات لحقوق الإنسان، فما الغرض من هذا "الانفتاح" المفاجئ للمملكة المحافظة؟ (16.07.2019)

وإن كان الانفتاح الذي يقوده بن سلمان غير مسبوق فالقمع الذي يواجَه به منتقدوه يوصف من معارضيه بأنه غير مسبوق أيضا. إذ يتزايد عدد معتقلي الرأي الذين يزج بهم في سجون المملكة لمجرد انتقادهم لقرار من قرارات الأمير الشاب أو حتى شخصيات أو مؤسسات قريبة منه.

مؤتمر دافوس الصحراء ومبادرات أخرى أطلقها ولي العهد السعودي تأتي في إطار تنويع اقتصاد المملكة أكثر وتشجيع الاستثمار فيها لكن هذه الإجراءات تصطدم أحيانا بقرارات أو أحداث كمقتل خاشقجي وقبلها حملة احتجاز المئات من رجال الأعمال السعوديين منهم أمراء في فندق الريتز كارلتون الفخم في 2017 وغيرها.

كما أن الغموض يلف مستقبل أكبر وأهم شركة في المملكة أرامكو، التي تخطط، بحسب قناة العربية، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، على أن يبدأ التداول في السوق المالية المحلية بعد أسبوع من ذلك.

 

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها إنّ هيئة سوق المال السعودية ستعلن عن تفاصيل اكتتاب أرامكو الأحد، وستحدّد "النطاق السعري" لطرح الشركة العملاقة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. ولطالما شكلت مسألة قيمة أسهم الشركة موضوع جدل خاصة بعدما استهدف هجوم في وقت سابق من هذه السنة منشأتين تابعتين للشركة لتسبب بخسائر ضخمة للاقتصاد السعودي.

سهام أشطو

  • Deutschland Berlin Botschaft Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/T. Vogler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية تسحب سفيرها في برلين

    تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

  • Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية

    أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.

  • Deutschland - Apotheke mit Kommissionierautomaten (picture-alliance/dpa/B. Nolte)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعات الدواء والعقاقير الطبية

    حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".

  • Saudi Arabien Hadsch nach Mekka (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط

    حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.

  • Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 (Imago/teutopress)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات السلاح

    شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

  • Forschung (Fotolia/Franz Pfluegl)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات كيماوية

    انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.

  • Janadriyah- Festival (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات معالجة البيانات وأخرى إلكترونية وبصرية

    ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.

  • Siemens Medizintechnik (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات كهربائية

    انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Weizenernte in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات زراعية

    حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.

  • Staatskarosse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السيارات وقطع غيار السيارات

    استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.

  • Deutschland Letzte neue Abbaumaschine für den Bergbau der Firma Eickhoff (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعة المكائن

    قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.

  • Saudi-Arabien - Riad (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    الواردات السعودية إلى ألمانيا

    بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.

  • Saudi-Arabien Ölfeld (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    النفط

    أهم الواردات السعودية كانت النفط والغاز التي وصلت إلى 313 مليون يورو عام 2017. وهي في ارتفاع مقارنة بعام 2016 حيث بلغت آنذاك 200 مليون يورو، لكنها بعيدة جدا عن أرقام عامي 2012 و 2013 حيث تجاوزت مليار و 200 مليون يورو سنويا.

  • Saudi Arabien Ölraffinerie bei Dhahran (picture-alliance/epa)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    المنتجات الكيماوية

    المنتجات الكيماوية كانت في المركز الثاني في قائمة الواردات السعودية في ألمانيا وبلغت قيمها 266 مليون يورو وبارتفاع وصل إلى 30 بالمائة عن عام 2016.

  • Grüne Woche 2014 Berlin (DW/A.Bendrif)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    منتجات سعودية أخرى

    تستورد ألمانيا أيضا منتجات بلاستيكية ومطاطية بقيمة 22 مليون يورو، ومنتجات فحمية ومنتجات نفطية بقيمة 23 مليون يورو، ومنسوجات بـ 17 مليون يورو، ومعادن بقيمة نحو 10 ملايين يورو وقطع غيار سيارات بقيمة 8 ملايين يورو.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

تراجعت صادرات ألمانيا إلى السعودية بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الأول من 2018، وذلك بعد أنباء تحدثت عن رغبة سعودية بمعاقبة ألمانيا بسبب انتقادها لسياسات السعودية. وهذه قائمة بأهم الصادرات والواردات الألمانية السعودية. (23.08.2018)  

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